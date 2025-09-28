Live
Az angol labdarúgó-bajnokság 6. fordulójában a Szoboszlai Dominikkel és Kerkez Milossal felálló Liverpool egy drámai mérkőzésen 2-1-re kikapott a Crystal Palace otthonában. A találkozót Szoboszlai és Kerkez is végigjátszotta, a Liverpool csapatával foglalkozó portálok pedig úgy látták, Szoboszlai ezúttal is a bajnokcsapat egyik legjobbja volt, Kerkez teljesítményét viszont már sokkal kritikusabban ítélték meg.

Szombat délután a Premier League két veretlen csapata találkozott a Selhurst Parkban. Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is sorozatban hatodszor volt kezdő a liverpooli bajnokcsapatban, amely a bajnokság egyedül százszázalékos gárdája volt egészen szombat estig. 

Szoboszlai Dominik a Crystal Palace ellen is a Liverpool egyik legjobbja volt
Szoboszlai Dominik a Crystal Palace ellen is a Liverpool egyik legjobbja volt
Fotó: Jose Breton/NurPhoto via AFP

Az első játékrészben a Liverpool hatalmas mezőnyfölényben futballozott, de a helyzeteket tekintve a Crystal Palace akár négy gólt is lőhetett volna. A fordulás után a Liverpool sokkal jobban futballozott, a csereként beállt Federico Chiesa révén a 87. percben ki is egyenlített, azonban a 97. percben az Arsenal korábbi támadója, az angol válogatott Eddie Nketiah találatával a Palace megnyerte a bajnokit, így Arne Slot együttese elveszítette hibátlan mérlegét a bajnokságban.

Szoboszlai megint a jobbak között volt

A találkozó után a Liverpool csapatával foglalkozó portálok ezúttal is dicsérték Szoboszlai Dominiket, Kerkez Milos teljesítményétől azonban nem voltak elragadtatva. Az egyik lap egyenesen a magyar válogatott balhátvéd nyakába varrta a vereséget. 

A Liverpool két magyarja, Szoboszlai és Kerkez hatodszor kezdtek a Premier League-ben
A Liverpool két magyarja, Szoboszlai és Kerkez hatodszor kezdtek a Premier League-ben
Fotó: Darren Staples/AFP

A liverpool.com 6-os osztályzatot adott Kerkez Milosnak, akinek folyamatosan ébernek kellett lennie Ismaïla Sarr miatt, aki a Crystal Palace egyik legjobb játékosa. Kiemelik, hogy az első félidőben a magyar válogatott játékos védekezésben vegyes teljesítményt nyújtott, támadásban pedig nem volt elég veszélyes, ami annak is tudható be, hogy az oldalán futballozó Florian Wirtz túlságosan befelé húzódott. Hangsúlyozzák, hogy a második félidőben a 21 éves játékos sokkal jobban futballozott. 

Szoboszlairól (7) azt írják, hogy az idei szezonban a holland Ryan Gravenberch-hez hasonló jó teljesítményt nyújt, a Palace elleni meccsen is mindent beleadott és egy pillanatra sem állt meg a futással. 

A This is Anfield honlapon rendkívül kritikus módon osztogatták az osztályzatokat. A meccs embere a Liverpool kapusa, a brazil Alisson Becker lett, aki 9-es osztályzatot kapott, a védelem négy tagja közül viszont hárman is 4-est kaptak. Köztük van a 21 éves Kerkez Milos is, akiről azt írják, hogy nem nyújtott meggyőző teljesítményt a klublegenda Andy Robertson helyén. Megjegyzik, hogy Kerkez túl óvatosan játszott, az előre passzai pedig rendre pontatlanok voltak. Végezetül kiemelik, hogy a pálya mindkét végén gyengén teljesített, és feleslegesen hozta össze azt a bedobást, amelyből Eddie Nketiah a győztes gólt szerezte.

A Crystal Palace a 97. percben szerezte meg a győztes gólt a Liverpool ellen
A Crystal Palace a 97. percben szerezte meg a győztes gólt a Liverpool ellen
Fotó: Ben Stansall/AFP

Szoboszlairól (6) azt írják, hogy Van Dijk és Gravenberch mellett ő a Liverpool legjobb játékosa az idei a szezonban, a Palace ellen pedig vitathatatlanul a Liverpool legjobb mezőnyjátékosa volt. Megjegyzik, hogy nem mindig tudta megtalálni a módját, hogy hogyan kellene feltörni a Palace védelmét, de volt egy remek labdája, amiből Florian Wirtz-nek gólt kellett volna lőnie. Az értékelést azzal zárják, hogy Szoboszlai a második félidőben remekül teljesített jobbhátvédként a lecserélt Conor Bradley helyén. 

A Liverpool Echo 5-ös osztályzatot adott Kerkez Milosnak. Azt írják, hogy az első félidőben nem volt előtte igazi szélső, ezért megpróbált némi támadóerőt becsempészni a bal oldalra, de minimális hatással. A második félidőben a becserélt Cody Gakpóval már sokkal jobban nézett ki a bal oldalon.

Kerkez Milost nem dicsérték a liverpooli portálok
Kerkez Milost nem dicsérték a liverpooli portálok
Fotó: Paul Ellis/AFP

Szoboszlai Dominiket (7) ezúttal is dicsérik. Azt írják, ő volt egyetlen Liverpool-játékos, aki az első félidőben bármiféle lelkesedést és minőséget mutatott. Kiemelik, hogy volt egy gólpasszal felérő labdája, amit Ibrahima Konaté elpuskázott, valamint azt is hangsúlyozzák, hogy a második félidőben jobb hátvédként remekelt és volt egy remek labdája Florian Wirtz-nek is.

A goal.com 5-es osztályzatot adott Kerkeznek, akiről kiemelték, hogy nem volt lehetősége arra, hogy nagyokat sprinteljen a bal szélen. A mezőnyjátékosok közül Szoboszlai és Virgil van Dijk kapott csak 6-ost. A magyar középpályásról azt írják, hogy az első félidőben küszködött, de a második félidőben jobbhátvédként sokkal jobb teljesítményt nyújtott. 

A Liverpool tehát elveszítette hibátlan mérlegét az idei szezonban, kedden este azonban Sallai Roland klubja, a török Galatasaray otthonában javíthat a Bajnokok Ligájában. 

