Szombat délután a Premier League két veretlen csapata találkozott a Selhurst Parkban. Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is sorozatban hatodszor volt kezdő a liverpooli bajnokcsapatban, amely a bajnokság egyedül százszázalékos gárdája volt egészen szombat estig.

Szoboszlai Dominik a Crystal Palace ellen is a Liverpool egyik legjobbja volt

Fotó: Jose Breton/NurPhoto via AFP

Az első játékrészben a Liverpool hatalmas mezőnyfölényben futballozott, de a helyzeteket tekintve a Crystal Palace akár négy gólt is lőhetett volna. A fordulás után a Liverpool sokkal jobban futballozott, a csereként beállt Federico Chiesa révén a 87. percben ki is egyenlített, azonban a 97. percben az Arsenal korábbi támadója, az angol válogatott Eddie Nketiah találatával a Palace megnyerte a bajnokit, így Arne Slot együttese elveszítette hibátlan mérlegét a bajnokságban.

Szoboszlai megint a jobbak között volt

A találkozó után a Liverpool csapatával foglalkozó portálok ezúttal is dicsérték Szoboszlai Dominiket, Kerkez Milos teljesítményétől azonban nem voltak elragadtatva. Az egyik lap egyenesen a magyar válogatott balhátvéd nyakába varrta a vereséget.

A Liverpool két magyarja, Szoboszlai és Kerkez hatodszor kezdtek a Premier League-ben

Fotó: Darren Staples/AFP

A liverpool.com 6-os osztályzatot adott Kerkez Milosnak, akinek folyamatosan ébernek kellett lennie Ismaïla Sarr miatt, aki a Crystal Palace egyik legjobb játékosa. Kiemelik, hogy az első félidőben a magyar válogatott játékos védekezésben vegyes teljesítményt nyújtott, támadásban pedig nem volt elég veszélyes, ami annak is tudható be, hogy az oldalán futballozó Florian Wirtz túlságosan befelé húzódott. Hangsúlyozzák, hogy a második félidőben a 21 éves játékos sokkal jobban futballozott.

Szoboszlairól (7) azt írják, hogy az idei szezonban a holland Ryan Gravenberch-hez hasonló jó teljesítményt nyújt, a Palace elleni meccsen is mindent beleadott és egy pillanatra sem állt meg a futással.

A This is Anfield honlapon rendkívül kritikus módon osztogatták az osztályzatokat. A meccs embere a Liverpool kapusa, a brazil Alisson Becker lett, aki 9-es osztályzatot kapott, a védelem négy tagja közül viszont hárman is 4-est kaptak. Köztük van a 21 éves Kerkez Milos is, akiről azt írják, hogy nem nyújtott meggyőző teljesítményt a klublegenda Andy Robertson helyén. Megjegyzik, hogy Kerkez túl óvatosan játszott, az előre passzai pedig rendre pontatlanok voltak. Végezetül kiemelik, hogy a pálya mindkét végén gyengén teljesített, és feleslegesen hozta össze azt a bedobást, amelyből Eddie Nketiah a győztes gólt szerezte.