Többek között szóba került Kerkez Milos liverpooli beilleszkedése, Szoboszlai Dominik apasága és persze a szombati, Everton elleni városi derbi.

A Liverpool két magyarja, Szoboszlai és Kerkez páros interjút adott

Fotó: DARREN STAPLES / AFP

Szoboszlai és Kerkez a pályán kívül is jól megértik egymást

A Liverpool két magyar légiósának az volt a feladata, hogy egyesével húzniuk kellett az előttük lévő zsákból: mindenki kapott egyet, amelybe a rá jellemző tárgyak kerültek be – írja a Magyar Nemzet.

Az energikus védekezés a legnagyobb erősségem, a lendületem, a szereléseim. Jól sikerült a beilleszkedésem, mérkőzésről mérkőzésre egyre jobban alkalmazkodom a körülményekhez, a csapattársakhoz. Hálás vagyok a mesternek, hogy hisz bennem és ennyi játékperceket biztosít számomra.

Szeretném meghálálni a bizalmat, azon leszek, hogy tovább fejlődjek" – árulta el Kerkez Milos.

„Minden meccs rendkívül nehéz a Premier League-ben, de persze egy bajnokaspiráns ellen játszani különösen az" – árulta el a védő az Arsenal ellen 1-0-ra megnyert meccsről. – Minden hétvégén kiváló szélsőkkel találkozom, de mindig készen kell állni, nem szabad megijedni a kihívástól. A világ egyik, ha nem a legjobb klubjában játszhatok, amire büszke vagyok. Mindent meg akarok tenni ezért a címerért, mindig ezt érzem, amikor felhúzom. A családomért is szeretnék jól teljesíteni, fejlődni."

Szoboszlai rögtön zrikával kezdett, mivel az idény során többször játszott már szélső védőt, adta magát a kérdés, hogy mennyit tanult ilyen téren Kerkeztől.

„Hát, abból semennyit" – válaszolta nevetne, majd komolyra fordította a szót. – Nem, teljesen más a kettőnk dolga, amit kérnek tőlünk. Én védőként is felcsúszom a középpályára, segítem a támadást, ő többnyire a védekezéssel foglalkozik."

A magyar válogatott csapatkapitányának zsákjából a varázspálca is előkerült, szóba pedig az Arsenal elleni gólja, valamint csettintős gólöröme.

Úgy gondolom, néha-néha van pár varázslatos megmozdulásom, innen jön. Remélem, ezt minél többször meg tudom még mutatni. A csettintős gólöröm nem jött sehonnan, csupán magamnak kitaláltam. Szép gól volt, párszor visszanéztem, de az már elmúlt, már a következő meccsekre koncentrálok,

remélem, tudok még ilyen gólokat szerzeni. Szeretek ezekből a pillanatokból táplálkozni, de a jövőre gondolni. Mindig ilyen voltam, gyerekkoromban, karrierem során."