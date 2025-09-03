Az élvonalbeli labdarúgó bajnokságok jelenleg szünetelnek, mivel most a válogatottak veszik át a főszerepet a nemzetközi foci színpadján, elstartolnak ugyanis a világbajnoki selejtező sorozatok. A magyar nemzeti tizenegy hétfő óta Telkiben készül Marco Rossi vezetésével a szombat esti, írországi első csatára, aztán utána szeptember 9-én kedden este jöhet majd a Cristiano Ronaldóval a soraiban is rohamozó Portugália. Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos természetesen a válogatott edzőtáborában készülnek a meccsekre, a Liverpool pedig nem feledkezett meg a két mondjuk nyugodtan ki, sztárjáról.

Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos nemcsak a Liverpoolban csapattársak

Fotó: DARREN STAPLES / AFP

Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is munkában

A Liverpool rendszeresen beszámol a nemzeti csapatokban helytálló játékosai mindennapjairól, szerdán pedig pont a magyar különítmény került sorra, ehhez pedig a Vörösök az MLSZ Facebook-oldalához fordultak, hogy néhány képet megosszanak Szoboszlairól és Kerkezről, akik éppen edzés közben voltak.