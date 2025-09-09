Szoboszlai Dominik az utóbbi hónapokban többször is lencsevégre lett kapva egy Lamborghini Revuelto volánjánál. De hol helyezkedne el ez a típus a ma esti ellenfél, Cristiano Ronaldo egészen elképesztő, 9 milliárd forintos luxusautó-gyűjteményében?

Szoboszlai Dominik egy ehhez hasonló fekete Lamborghini Revueltót vezet

Fotó: Noushad Thekkayil/NurPhoto via AFP

Szoboszlai kocsijának indulóára körülbelül 200 millió forintba kerül, de extrákkal együtt akár 250–300 millió forintig (763 ezer euró) is felkúszhat.

A Revuelto a Lamborghini első valódi plug-in hibrid csúcsmodellje, az Aventador közvetlen utódja, melyet 2023 márciusában mutattak be.

Teljes monocoque váza karbonból készült, amely az elődhöz képest 10 %-kal könnyebb, a torsionális merevség pedig 25 %-kal jobb.

A 1001 lőerős autócsoda két és fél másodperc alatt gyorsul fel 0-ról 100 km/h-ra, a végsebessége pedig meghaladja a 350 km/h-t.

Szoboszlai Lamborghinije elférne Ronaldo garázsában?

Az ötszörös aranylabdás Cristiano Ronaldo jelenleg több mint 25 luxusautó tulajdonosa, garázsa valódi privát autómúzeumként funkcionál – a világ leggyorsabb, legdrágább és legexkluzívabb modelljeivel, amelyek összértéke meghaladja a 25 millió dollárt (kb. 9 milliárd forintot).

Ronaldo közel 27 autót halmozott fel az évek során. Az autók között sportautók, SUV-k, luxuslimuzinok és egyedi modellek is szerepelnek az olyan márkáktól, mint Bugatti, Ferrari, Lamborghini, Rolls-Royce, McLaren, Bentley, Porsche, BMW és Mercedes-Benz. Ronaldo gyűjteményének élén a hiperkategóriás Bugatti modellek, különleges Ferrarik és limitált szériás sportautók állnak.

Cristiano Ronaldo pózol a BMW XM Red Label mellett

Fotó: X/BMW Saudi Arabia

Szoboszlai Dominik Lamborghini Revueltója nem fér fel a Ronaldo-gyűjtemény élmezőnyébe (mint Bugatti Centodieci, Chiron vagy Veyron), de jóval értékesebb, mint Ronaldo egyik „belépő szintű” Ferrarija vagy Lamborghini Aventadorja.

Szoboszlai autója tehát egy középkategóriás luxusautó lenne Ronaldo garázsában. Túl drága ahhoz, hogy belépő szintűnek számítson, de messze elmarad az ötszörös aranylabdás sztár legendás autónak értékétől.

Szoboszlai Dominik egyébként rendszeren köt fogadásokat az édesapjával. A magyar válogatott csapatkapitánya egy korábbi The Athleticnek adott interjúban mesélt arról, hogy a Liverpoolba való igazolása alkalmából egy új autóval ajándékozza meg magát.

Ó, mi még mindig állandóan fogadásokat kötünk egymással! Szeretem az autókat, és ő azt mondta nekem: Bármilyen autót vehetsz, amit csak akarsz, de előbb el kell érned valamit. Így amikor aláírtam Lipcsébe, vehettem egy autót. Amikor aláírtam a Liverpoolhoz, kaphattam egy másik autót. A kettő között nem volt más autó"

– mondta Szoboszlai Dominik, akit ezek után tavaly októberben fotózták le először Szoboszlait a Lamborghini Revuelto társaságában, így kiderült, milyen autóval lepte meg magát a válogatott középpályása.