A Szoboszlai Dominikkal és Kerkez Milossal felálló Liverpool először nyert úgy meccset az idei szezonban, hogy a győztes gólt nem a 80. perc után lőtte.

A Liverpool edzője külön kiemelte Szoboszlait a meccs utáni sajtótájékoztatón

Fotó: Jose Breton/NurPhoto via AFP

A találkozó után Arne Slot, a Vörösök holland edzője dicsérte kulcsjátékosai intenzitását és tett egy nagy bejelentést is, ami érinti a magyar válogatott csapatkapitányát.

Szoboszlai pihenőt kap a következő meccsen

A Liverpool egy hét alatt három mérkőzést játszott, ezt az intenzív időszakot három győzelemmel hozta le Arne Slot együttese. A Mersey-parti csapat legközelebb kedden lép pályára a Ligakupában, a holland edző pedig bejelentette, hogy pihenőt ad a kulcsjátékosainak.

„Az olyan csapatoknak, mint amilyen a mienk, a Chelsea, vagy mindazok, akik Európában játszanak, ilyen keretre van szükségük, mert rengeteg meccset kell játszaniuk. Voltak problémáink is, hiszen Alexander Isak négy hónapig nem edzett, Alexis Mac Allister sokat kihagyott és sorolhatnám a végtelenségig. De a jó dolog az, hogy van lehetőségem a hét folyamán rotálni, és akik most háromszor kilencven percet játszottak – Van Dijk, Konaté, Szalah, Gravenberch és Szoboszlai – azok hozzászoktak az ezen a szinten való intenzitáshoz, és ismét nagyon jól teljesítettek” – dicsérte a Liverpool holland edzője a csapat kulcsjátékosait, majd a keddi Southampton elleni Ligakupa-meccs előtt tett egy bejelentést is.

Most már elmondhatom, hogy kedden nem fogjátok látni őket. Ha ez segít a Southamptonnak, akkor már tudják”

– tette hozzá Arne Slot, akinek a csapata kedden este kilenctől fogadja a másodosztályú csapatot a Ligakupában.