A Premier League 5. fordulójában a Szoboszlai Dominikkal és Kerkez Milossal felálló Liverpool 2-1-re legyőzte az Evertont az Anfielden rendezett városi rangadón. A találkozó után Arne Slot, a Liverpool holland edzője játékosai intenzitását dicsérte, mellette pedig tett egy nagy bejelentést, ami Szoboszlait is érinti.

A Szoboszlai Dominikkal és Kerkez Milossal felálló Liverpool először nyert úgy meccset az idei szezonban, hogy a győztes gólt nem a 80. perc után lőtte. 

Dominik Szoboszlai attacking midfield of Liverpool and Hungary during the UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD1 match between Liverpool FC and Atletico de Madrid at Anfield on September 17, 2025 in Liverpool, England. (Photo by Jose Breton/Pics Action/NurPhoto) (Photo by Jose Breton / NurPhoto via AFP)
A Liverpool edzője külön kiemelte Szoboszlait a meccs utáni sajtótájékoztatón
Fotó: Jose Breton/NurPhoto via AFP

A találkozó után Arne Slot, a Vörösök holland edzője dicsérte kulcsjátékosai intenzitását és tett egy nagy bejelentést is, ami érinti a magyar válogatott csapatkapitányát. 

Szoboszlai pihenőt kap a következő meccsen

A Liverpool egy hét alatt három mérkőzést játszott, ezt az intenzív időszakot három győzelemmel hozta le Arne Slot együttese. A Mersey-parti csapat legközelebb kedden lép pályára a Ligakupában, a holland edző pedig bejelentette, hogy pihenőt ad a kulcsjátékosainak. 

„Az olyan csapatoknak, mint amilyen a mienk, a Chelsea, vagy mindazok, akik Európában játszanak, ilyen keretre van szükségük, mert rengeteg meccset kell játszaniuk. Voltak problémáink is, hiszen Alexander Isak négy hónapig nem edzett, Alexis Mac Allister sokat kihagyott és sorolhatnám a végtelenségig. De a jó dolog az, hogy van lehetőségem a hét folyamán rotálni, és akik most háromszor kilencven percet játszottak – Van Dijk, Konaté, Szalah, Gravenberch és Szoboszlai – azok hozzászoktak az ezen a szinten való intenzitáshoz, és ismét nagyon jól teljesítettek” – dicsérte a Liverpool holland edzője a csapat kulcsjátékosait, majd a keddi Southampton elleni Ligakupa-meccs előtt tett egy bejelentést is. 

Most már elmondhatom, hogy kedden nem fogjátok látni őket. Ha ez segít a Southamptonnak, akkor már tudják” 

– tette hozzá Arne Slot, akinek a csapata kedden este kilenctől fogadja a másodosztályú csapatot a Ligakupában. 

