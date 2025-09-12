Live
Új videófelvétel került elő Charlie Kirk feltételezett gyilkosának meneküléséről – videó

A hazai mellett a nemzetközi sportsajtó is tele volt a magyar válogatott csapatkapitányának óriási góljával, amelyet az Arsenal ellen szerzett majd 30 méterről. Szoboszlai győztes találata kapcsán most a Liverpool posztolt egy újabb felvételt, amelyhez mindössze egyetlen egy mondatot fűztek hozzá.

Augusztus végén az Origó is beszámolt arról, hogy Szoboszlai hatalmas góljával nyerte meg a Liverpool az Arsenal elleni rangadót a Premier League-ben. A magyar játékos az egész mérkőzésen remekül futballozott, aztán a 83. percben egy fantasztikus szabadrúgásgóllal koronázta meg a teljesítményét: közel 30 méterről leadott lövésénél esélyes sem volt a londoniak kapusának, Rayának. A három pontot jelentő lövés utáni napokban minden médiaorgánum ezzel a találattal foglalkozott, szeptember közepe felé haladva pedig a Liverpool tett ki egy eddig nem látott videót ezzel kapcsolatban, egy egy mondatos kommentár mellett.

Szoboszlai az Arsenal elleni gólt érő szabadrúgás ellövésének pillanatában
Fotó: MI NEWS / NurPhoto

Szoboszlai rengeteg munkát fektet a szabadrúgásaiba

A lenti videót tette ki a regnáló angol bajnok csapat, amelyben az Arsenal elleni bombagól és egy edzésen készült felvétel látható, hasonló helyzetben elvégzett szabadrúgással. A liverpooliak azt írták az összevágott anyag mellé, hogy: Gyakorlat teszi a mestert, Dom

 

