Augusztus végén az Origó is beszámolt arról, hogy Szoboszlai hatalmas góljával nyerte meg a Liverpool az Arsenal elleni rangadót a Premier League-ben. A magyar játékos az egész mérkőzésen remekül futballozott, aztán a 83. percben egy fantasztikus szabadrúgásgóllal koronázta meg a teljesítményét: közel 30 méterről leadott lövésénél esélyes sem volt a londoniak kapusának, Rayának. A három pontot jelentő lövés utáni napokban minden médiaorgánum ezzel a találattal foglalkozott, szeptember közepe felé haladva pedig a Liverpool tett ki egy eddig nem látott videót ezzel kapcsolatban, egy egy mondatos kommentár mellett.

Szoboszlai az Arsenal elleni gólt érő szabadrúgás ellövésének pillanatában

Fotó: MI NEWS / NurPhoto

Szoboszlai rengeteg munkát fektet a szabadrúgásaiba

A lenti videót tette ki a regnáló angol bajnok csapat, amelyben az Arsenal elleni bombagól és egy edzésen készült felvétel látható, hasonló helyzetben elvégzett szabadrúgással. A liverpooliak azt írták az összevágott anyag mellé, hogy: „Gyakorlat teszi a mestert, Dom”