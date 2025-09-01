Már-már szappanoperába illő volt, ami a Szarkák svéd válogatott játékosa körül történt, de végül az utolsó pillanatokban Szoboszlai Dominik csapata leigazolta Alexander Isakot, méghozzá a hírek szerint Premier League-rekordot jelentő 130 millió fontért. Ez egy hosszú, hónapokon át húzódó történet végére tett pontot, amely során a svéd válogatott csatár eltökélt szándéka volt, hogy a Liverpool csapatához igazoljon, ám klubja sokáig nem volt hajlandó lemondani róla. A 25 éves támadó a célja érdekében még sztrájkba is kezdett, majd nyílt levélben közölte távozási szándékát. Egy ideig úgy tűnt, Isak kénytelen lesz megbékélni azzal, hogy a következő idényt is a Newcastle játékosaként kezdi meg, ám az átigazolási időszak utolsó napján a két klubnak nagy nehezen sikerült megállapodnia egymással, így a gólerős futballista a PL-címvédőnél folytatja.

Eldőlt a játékos sorsa, Szoboszlai csapattársa lesz a Liverpoolban

Szoboszlai új csapattársa nagyon várja már a közös munkát

Isak megkapta a kilences számú mezt a Liverpool csapatánál a klub közleménye szerint. Azt is elárulták, hogy egy hosszú távú szerződést írtak alá a játékossal. Röviddel azután, hogy véglegesítette átigazolását az AXA edzőközpontban, a 25 éves csatár a Liverpoolfc.com-nak nyilatkozott: „Csodálatosan érzem magam. Hosszú út volt idáig eljutni. De nagyon boldog vagyok, hogy ennek a csapatnak, ennek a klubnak és mindannak a része lehetek, amit képvisel. Ez valami olyasmi, amire büszke vagyok, és nagyon várom. Örülök, hogy vége, és hogy visszatérhetek a munkába. Alig várom, hogy lássam a csapattársaimat és a szurkolókat, és hogy újra pályára léphessek.”