Kerkez Milos ezúttal csak a kispadon kezdte a mérkőzést, Szoboszlai Dominik viszont ott volt a Liverpool kezdőcsapatában. A magyar válogatott csapatkapitánya ráadásul a jobbhátvéd Jeremie Frimpong csapatba kerülésével visszatérhetett a középpályájára a 100. Liverpool színeiben játszott mérkőzésén.

Szoboszlai Dominik a pályán minden pontján feltűnt az Atlético Madrid elleni meccsen

Fotó: Oli Scarf/AFP

A Liverpool álomszerűen kezdte a meccset, hat perc elteltével már két góllal vezetett az Atlético Madrid ellen. Az angol csapatnak a folytatásban is megvoltak a helyzetei, de nem tudta növelni az előnyét, a spanyol gárda pedig Marcos Llorente semmiből szerzett góljával visszajött a meccsbe.

Szoboszlai a Liverpool méltatlanul elfeledett hőse

A második félidőben a Liverpool dominált, Szoboszlai zseniálisan futballozott a középpályáján, azonban az angol csapat folyamatosan elszórakozta a helyzeteit, amit aztán Llorente egy újabb góllal büntetett a 81. percben. Ezt követően a Liverpool végigrohamozta a hajrát, sorjáztak a szélről belőtt labdák. Szoboszlai egy jobb oldali szöglet előtt még a labdát is megcsókolta, hogy szerencséje legyen. A magyar középpályásnak végül teljesült a vágya, ugyanis a 92. percben az ő tökéletes szögletére Virgil van Dijk berobbant, és 11 méterről védhetetlen gólt fejelt a kapu bal oldalába, ezzel a Liverpool győzelemmel kezdett a Bajnokok Ligájában.

Szoboszlai Dominik ezúttal is a Liverpool egyik legjobb játékosa volt

Fotó: Oli Scarf/AFP

A találkozó után a Liverpool csapatával foglalkozó portálok is méltatták Szoboszlai játékát. A Liverpool Echo 7-es osztályzatot adott Szoboszlainak, mellette pedig kiemelték, hogy Szoboszlai korán megadta az alaphangot azzal, hogy az Atlético középpályásait hibákra késztette, és rendszeresen előre tört. Hozzátették, hogy a szünet után a magyar játékos sokat takarított a középpályán, és a győztes gólt előkészítő szöglet is az ő nevéhez fűződik.

A This is Anfield 8-as osztályzattal jutalmazta Szoboszlait, kiemelték, hogy ő az este egyik méltatlanul elfeledett hőse. Ott volt mindenhol, minden pillanatban, ráadásul csodálatos gólpasszt adott Virgil van Dijk győztes góljához. Az értékelést azzal zárták, hogy Szoboszlai a Liverpool edzőjének egyik legmegbízhatóbb embere.

A liverpool.com 6-os osztályzatot adott Szoboszlainak. Azt írták, hogy a magyar középpályás hozott néhány rossz döntést a kontratámadások során, de energiája ismét elengedhetetlen volt. Kiemelték, hogy korábban többször is jó teljesítménnyel járult hozzá a csapat eredményességéhez, de most is stabil teljesítmény nyújtott, néhány jó és néhány kevésbé jó megoldással. Érdekesség, hogy a 92. percben adott gólpasszáról említést sem tettek.