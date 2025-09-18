A Liverpoolban Szoboszlai Dominik végig a pályán volt és ezúttal a középpályán remekelt, míg Kerkez Milos a 86. percben állt be az Atlético Madrid elleni találkozón.

Szoboszlai Dominik ezúttal is a Liverpool egyik legjobb játékosa volt

A Liverpool hat perc elteltével már két góllal vezetett: előbb Mohamed Szalah szabadrúgása változtatott irányt Andy Robertsonon úgy, hogy utána a labda védhetetlenül pattant a kapuba, majd az egyiptomi támadó maga is betalált.

​Szoboszlai gólpasszal ünnepelte 100. meccsét

Az Atlético az első felvonás ráadásában szépített, majd Marcos Llorente második góljával a meccs hajrájában egyenlített is, de az utolsó szó a házigazdáé volt: a hosszabbítás második percben Szoboszlai szögletét Virgil van Dijk fejelte a vendégek kapujába, az Atléticót edző Diego Simeone pedig nem sokkal később előbb a szurkolókkal keveredett nézeteltérésbe, majd reklamálásért piros lapot kapott.