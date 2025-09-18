A Liverpoolban Szoboszlai Dominik végig a pályán volt és ezúttal a középpályán remekelt, míg Kerkez Milos a 86. percben állt be az Atlético Madrid elleni találkozón.
A Liverpool hat perc elteltével már két góllal vezetett: előbb Mohamed Szalah szabadrúgása változtatott irányt Andy Robertsonon úgy, hogy utána a labda védhetetlenül pattant a kapuba, majd az egyiptomi támadó maga is betalált.
Az Atlético az első felvonás ráadásában szépített, majd Marcos Llorente második góljával a meccs hajrájában egyenlített is, de az utolsó szó a házigazdáé volt: a hosszabbítás második percben Szoboszlai szögletét Virgil van Dijk fejelte a vendégek kapujába, az Atléticót edző Diego Simeone pedig nem sokkal később előbb a szurkolókkal keveredett nézeteltérésbe, majd reklamálásért piros lapot kapott.
A címvédő Paris Saint-Germain a brazil Marquinhos találatának köszönhetően már a harmadik percben előnyben volt Párizsban az Atalanta ellen, és a georgiai Kvarachelia góljával még úgy is sikerült megdupláznia a különbséget, hogy Barcola kihagyott egy büntetőt. A második játékrészben a párizsiak két újabb találattal tették magabiztossá sikerüket.
A legutóbbi szezonban döntős Internazionaléból a francia Marcus Thuram öt percen belül kétszer is betalált az Ajax amszterdami stadionjában, és bár a két gól között eltelt a szünet is, az olaszok így is simán nyertek.