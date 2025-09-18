Live
Kész, ennyi volt: Trump véget vetett az orosz-ukrán háborúnak – és a győztest is kihirdették

A Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost foglalkoztató Liverpool, a címvédő Paris Saint-Germain, valamint a Bayern München is győzelemmel rajtolt a labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszában. A Liverpool csapatában az egyiptomi Mohamed Szalah ugyan duplázott, a hős azonban a csapatkapitány Virgil van Dijk lett, aki a 92. percben Szoboszlai tökéletes szöglete után fejelte csapata győztes gólját.

A Liverpoolban Szoboszlai Dominik végig a pályán volt és ezúttal a középpályán remekelt, míg Kerkez Milos a 86. percben állt be az Atlético Madrid elleni találkozón. 

Szoboszlai Dominik ezúttal is a Liverpool egyik legjobb játékosa volt
Szoboszlai Dominik ezúttal is a Liverpool egyik legjobb játékosa volt
Fotó: Oli Scarf/AFP

A Liverpool hat perc elteltével már két góllal vezetett: előbb Mohamed Szalah szabadrúgása változtatott irányt Andy Robertsonon úgy, hogy utána a labda védhetetlenül pattant a kapuba, majd az egyiptomi támadó maga is betalált.

​Szoboszlai gólpasszal ünnepelte 100. meccsét 

Az Atlético az első felvonás ráadásában szépített, majd Marcos Llorente második góljával a meccs hajrájában egyenlített is, de az utolsó szó a házigazdáé volt: a hosszabbítás második percben Szoboszlai szögletét Virgil van Dijk fejelte a vendégek kapujába, az Atléticót edző Diego Simeone pedig nem sokkal később előbb a szurkolókkal keveredett nézeteltérésbe, majd reklamálásért piros lapot kapott.

A Liverpool-szurkolók már nagyon várták a svéd válogatott Alexander Isak debütálását
Diogo Jota emlékhelyét a madridiak is meglátogatták
Liverpoolban órási futball-láz volt az Atlético elleni BL-meccs előtt
A párizsi szurkolók bizakodva várták címvédő csapatuk Atalanta elleni meccsét
Marcus Thuram, az Inter francia csatára bűvöli a labdát a bemelegítésnél
Mojmir Chytil, a Slavia Praha védője összezuhant, miután a norvég Bodø/Glimt a hosszabbításban egyenlített Prágában
AFC Ajax Amsterdam trainerA Liverpool két kihagyott helyzetét megbüntette a futball, ugyanis a hosszabbítás harmadik percében szépíteni tudott az Atlético. Az olasz Giacomo Raspadori tört be jobbról a tizenhatoson belülre, lekészítette a labdát Marcos Llo
Szoboszlai Dominik a pályán minden pontján feltűnt az Atlético Madrid elleni meccsen
Galéria: A Bajnokok Ligája szerdai játéknapjának legjobb képei
A Liverpool-szurkolók már nagyon várták a svéd válogatott Alexander Isak debütálását

A címvédő Paris Saint-Germain a brazil Marquinhos találatának köszönhetően már a harmadik percben előnyben volt Párizsban az Atalanta ellen, és a georgiai Kvarachelia góljával még úgy is sikerült megdupláznia a különbséget, hogy Barcola kihagyott egy büntetőt. A második játékrészben a párizsiak két újabb találattal tették magabiztossá sikerüket.

A legutóbbi szezonban döntős Internazionaléból a francia Marcus Thuram öt percen belül kétszer is betalált az Ajax amszterdami stadionjában, és bár a két gól között eltelt a szünet is, az olaszok így is simán nyertek.

