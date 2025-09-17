Ez a nap is eljött, szeptember 17-én a regnáló angol bajnok számára is elkezdődik a labdarúgó Bajnokok Ligája új szezonja. A tavaly megújult sorozatban az alapszakaszban összesen nyolc meccs vár a Liverpoolra, elsőként hazai pályán az Atlético Madriddal csapnak össze. Arne Slot úgy rakta össze a kezdőt, hogy Szoboszlai Dominik is ott lesz a pályán, méghozzá a középpályán az UEFA adatai szerint, mivel Frimpong úgy néz ki, teljesen felépült és elfoglalta a jobbhátvéd pozíciót.

Szoboszlai Dominik és a Liverpool számára elkezdődik a Bajnokok Ligája

Fotó: ANDY BUCHANAN / AFP

Szoboszlai Dominik most is kulcsszereplő lehet

Frimpong sérülése miatt az elmúlt meccseken a magyar válogatott csapatkapitánya jobbhátvédként szerepelt és mondhatjuk, hogy remekelt a Vörösöknél. A holland bekk azonban azóta már felépült, legutóbb a vasárnapi, Burnley elleni Premier League-meccsen csereként már kapott pár percet a vezetőedzőtől, most pedig már a kezdő sípszónál ott lesz a focista.

Ugyanakkor elnézve a tizenegy futballistát, látható, hogy Kerkez csak a kispadon lesz ott, nem a kezdőben.