A Premier League idei szezonjának két veretlen csapata találkozott szombat délután, ugyanis a százszázalékos mérleggel listavezető Liverpool a Crystal Palace otthonába látogatott, ahol legutóbb 2014 novemberében kapott ki bajnoki mérkőzésen. Szoboszlai Dominikéknak azonban volt miért visszavágniuk, hiszen a londoni együttes a szezon elején tizenegyesekkel legyőzte a Liverpoolt az angol Szuperkupa-döntőben.

Szoboszlaiék korán hátrányba kerültek a Crystal Palace otthonában

Fotó: BEN STANSALL / AFP

Bár a Vörösök meglehetősen rég szenvedtek vereséget a Selhurst Parkban, az elmúlt éveket tekintve így is a londoni csapat az egyik, hanem a legkeményebb ellenfél a címvédő számára, ugyanis 2022. augusztus 15. óta lejátszott 7 meccsből mindössze kettőt nyert meg a Pool, azokat is 1-0-ra, illetve 2-1-re.

Szoboszlai és Kerkez is visszatért a Liverpool kezdőjébe

Arne Slot a sűrű menetrend miatt több kulcsjátékosát, köztük Szoboszlai Dominikot is pihentette a hétközi Southampton elleni Ligakupa-találkozón, ám a magyar válogatott csapatkapitánya ezúttal ismét a kezdőben kapott helyet, akárcsak Kerkez Milos. A vendégeknél a csapatkapitány, Marc Guéhi miatt is pikánsnak ígérkezett a rangadó, ugyanis az angol válogatott védő a nyáron közel volt ahhoz, hogy a Liverpoolba szerződjen, ám az átigazolási időszak utolsó napján meghiúsult az üzlet.

Alisson Becker volt a Liverpool legjobbja

Fotó: BEN STANSALL / AFP

Sokkolta a Crystal Palace a Liverpoolt

Nem kezdődött jól a meccs a Liverpool számára, ugyanis a hazaiak már a 9. percben megszerezték a vezetést. Egy szöglet után Gravenberch-ról épp Sarr elé pattant a labda, aki közelről nem hibázott. Alig két perccel később megduplázhatta volna előnyét a Palace – amely alighanem szezonbeli legjobb félidejét produkálta – ám Pino ziccerét Alisson nagy bravúrral védeni tudta. Az első negyedóra végén aztán néhány rövid időre félbeszakadt a meccs, ugyanis az egyik hazai szurkoló rosszul lett a lelátón.

Az újraindítás után Gravenberch távoli bombáját tolta Henderson a kapufára, ám ezt követően sem igazán a Liverpool akarata érvényesült, ugyanis a szünetig Alissonnak kellett több védést bemutatnia. A Crystal Palace nem csak jól védekezett, de sorra dolgozta ki a helyzeteket. Aztán a 38. percben Szoboszlai szöglete után Konaté fejelt nem sokkal a kapu mellé. Még a szünet előtt a londoniak legaktívabb játékosa, Jean-Philippe Mateta is eltalálta a kapufát, s bár Alisson úszott a levegőben, esélye sem lett volna hárítani.