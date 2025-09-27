A Premier League idei szezonjának két veretlen csapata találkozott szombat délután, ugyanis a százszázalékos mérleggel listavezető Liverpool a Crystal Palace otthonába látogatott, ahol legutóbb 2014 novemberében kapott ki bajnoki mérkőzésen. Szoboszlai Dominikéknak azonban volt miért visszavágniuk, hiszen a londoni együttes a szezon elején tizenegyesekkel legyőzte a Liverpoolt az angol Szuperkupa-döntőben.
Bár a Vörösök meglehetősen rég szenvedtek vereséget a Selhurst Parkban, az elmúlt éveket tekintve így is a londoni csapat az egyik, hanem a legkeményebb ellenfél a címvédő számára, ugyanis 2022. augusztus 15. óta lejátszott 7 meccsből mindössze kettőt nyert meg a Pool, azokat is 1-0-ra, illetve 2-1-re.
Arne Slot a sűrű menetrend miatt több kulcsjátékosát, köztük Szoboszlai Dominikot is pihentette a hétközi Southampton elleni Ligakupa-találkozón, ám a magyar válogatott csapatkapitánya ezúttal ismét a kezdőben kapott helyet, akárcsak Kerkez Milos. A vendégeknél a csapatkapitány, Marc Guéhi miatt is pikánsnak ígérkezett a rangadó, ugyanis az angol válogatott védő a nyáron közel volt ahhoz, hogy a Liverpoolba szerződjen, ám az átigazolási időszak utolsó napján meghiúsult az üzlet.
Nem kezdődött jól a meccs a Liverpool számára, ugyanis a hazaiak már a 9. percben megszerezték a vezetést. Egy szöglet után Gravenberch-ról épp Sarr elé pattant a labda, aki közelről nem hibázott. Alig két perccel később megduplázhatta volna előnyét a Palace – amely alighanem szezonbeli legjobb félidejét produkálta – ám Pino ziccerét Alisson nagy bravúrral védeni tudta. Az első negyedóra végén aztán néhány rövid időre félbeszakadt a meccs, ugyanis az egyik hazai szurkoló rosszul lett a lelátón.
Az újraindítás után Gravenberch távoli bombáját tolta Henderson a kapufára, ám ezt követően sem igazán a Liverpool akarata érvényesült, ugyanis a szünetig Alissonnak kellett több védést bemutatnia. A Crystal Palace nem csak jól védekezett, de sorra dolgozta ki a helyzeteket. Aztán a 38. percben Szoboszlai szöglete után Konaté fejelt nem sokkal a kapu mellé. Még a szünet előtt a londoniak legaktívabb játékosa, Jean-Philippe Mateta is eltalálta a kapufát, s bár Alisson úszott a levegőben, esélye sem lett volna hárítani.
A fordulás után még nagyobb iramban indult a második félidő, ám a meglehetősen tompán játszó Liverpool sokszor a tűzzel játszott, mivel a Palace – amikor csak lehetősége nyílt rá – igyekezett veszélyes kontrákat vezetni. A 64. percben a brit átigazolási rekordért igazolt Alexander Isak cselezte be magát a tizenhatoson belülre, de a lövés pillanatában elvesztette az egyensúlyát, így csúnyán mellé lőtt közelről. A folytatásban is nagy nyomást helyezett a Pool a hazaiak kapujára, a 76. percben Szoboszlai kapuba tartó lövésébe ért bele a lesen álló Mohamed Szalah.
A Liverpoolnak már-már védjegyévé váltak az idei szezonban a hajrágólok, és most is az utolsó percekben jött az egyenlítés. A 87. percben Chiesa elé pattant a labda, a csereként beállt olasz csatár pedig közelről a jobb alsóba lőtt. Azonban volt még csavar a meccsben, ugyanis a 97. percben Guéhi csúsztatott bele a labdába, majd Nketiah lőtte Alisson lábai között a hálóba. Ugyan a videóbíró les miatt vizsgálta a gólt, de végül megadták a találatot. Így a Liverpool elveszítette a bajnoki veretlenségét, míg a sikerével a második helyre fellépő Crystal Palace a mezőnyben immáron egyedüliként továbbra is veretlen.
Premier League, 6. forduló:
Crystal Palace-Liverpool FC 2-1 (1-0)
Chelsea-Brighton 1-3 (1-0)
Leeds United-Bournemouth 2-2 (1-1)
Manchester City-Burnley 5-1 (1-1)