A két magyarral felálló címvédő Liverpool meglepetésre 2-1-re kikapott a Crystal Palace vendégként az angol labdarúgó-bajnokság hatodik fordulójában. Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos végig a pályán volt a Liverpoolban, amely azonban ezzel elveszítette bajnoki veretlenségét. A Premier League-ben immáron csak a londoniak veretlenek.

A Premier League idei szezonjának két veretlen csapata találkozott szombat délután, ugyanis a százszázalékos mérleggel listavezető Liverpool a Crystal Palace otthonába látogatott, ahol legutóbb 2014 novemberében kapott ki bajnoki mérkőzésen. Szoboszlai Dominikéknak azonban volt miért visszavágniuk, hiszen a londoni együttes a szezon elején tizenegyesekkel legyőzte a Liverpoolt az angol Szuperkupa-döntőben

Szoboszlaiék korán hátrányba kerültek a Crystal Palace otthonában
Fotó: BEN STANSALL / AFP

Bár a Vörösök meglehetősen rég szenvedtek vereséget a Selhurst Parkban, az elmúlt éveket tekintve így is a londoni csapat az egyik, hanem a legkeményebb ellenfél a címvédő számára, ugyanis 2022. augusztus 15. óta lejátszott 7 meccsből mindössze kettőt nyert meg a Pool, azokat is 1-0-ra, illetve 2-1-re.

Szoboszlai és Kerkez is visszatért a Liverpool kezdőjébe

Arne Slot a sűrű menetrend miatt több kulcsjátékosát, köztük Szoboszlai Dominikot is pihentette a hétközi Southampton elleni Ligakupa-találkozón, ám a magyar válogatott csapatkapitánya ezúttal ismét a kezdőben kapott helyet, akárcsak Kerkez Milos. A vendégeknél a csapatkapitány, Marc Guéhi miatt is pikánsnak ígérkezett a rangadó, ugyanis az angol válogatott védő a nyáron közel volt ahhoz, hogy a Liverpoolba szerződjen, ám az átigazolási időszak utolsó napján meghiúsult az üzlet.

Liverpool's Brazilian goalkeeper #01 Alisson Becker dives as Crystal Palace's French striker #14 Jean-Philippe Mateta hits the woodwork with a shot during the English Premier League football match between Crystal Palace and Liverpool at Selhurst Park in south London on September 27, 2025. (Photo by Ben STANSALL / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Alisson Becker volt a Liverpool legjobbja
Fotó: BEN STANSALL / AFP

Sokkolta a Crystal Palace a Liverpoolt

Nem kezdődött jól a meccs a Liverpool számára, ugyanis a hazaiak már a 9. percben megszerezték a vezetést. Egy szöglet után Gravenberch-ról épp Sarr elé pattant a labda, aki közelről nem hibázott. Alig két perccel később megduplázhatta volna előnyét a Palace – amely alighanem szezonbeli legjobb félidejét produkálta – ám Pino ziccerét Alisson nagy bravúrral védeni tudta. Az első negyedóra végén aztán néhány rövid időre félbeszakadt a meccs, ugyanis az egyik hazai szurkoló rosszul lett a lelátón.

Az újraindítás után Gravenberch távoli bombáját tolta Henderson a kapufára, ám ezt követően sem igazán a Liverpool akarata érvényesült, ugyanis a szünetig Alissonnak kellett több védést bemutatnia. A Crystal Palace nem csak jól védekezett, de sorra dolgozta ki a helyzeteket. Aztán a 38. percben Szoboszlai szöglete után Konaté fejelt nem sokkal a kapu mellé. Még a szünet előtt a londoniak legaktívabb játékosa, Jean-Philippe Mateta is eltalálta a kapufát, s bár Alisson úszott a levegőben, esélye sem lett volna hárítani.

Liverpool's Italian striker #14 Federico Chiesa (R) celebrates with Liverpool's Dutch defender #04 Virgil van Dijk (L) after scorintg their first goal during the English Premier League football match between Crystal Palace and Liverpool at Selhurst Park in south London on September 27, 2025. (Photo by Ben STANSALL / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Federico Chiesa gólja után közel volt a pontszerzéshez a Liverpool
Fotó: BEN STANSALL / AFP

Ismét jött a liverpooli hajrágól, de a végén a londoniak örülhettek

A fordulás után még nagyobb iramban indult a második félidő, ám a meglehetősen tompán játszó Liverpool sokszor a tűzzel játszott, mivel a Palace – amikor csak lehetősége nyílt rá – igyekezett veszélyes kontrákat vezetni. A 64. percben a brit átigazolási rekordért igazolt Alexander Isak cselezte be magát a tizenhatoson belülre, de a lövés pillanatában elvesztette az egyensúlyát, így csúnyán mellé lőtt közelről. A folytatásban is nagy nyomást helyezett a Pool a hazaiak kapujára, a 76. percben Szoboszlai kapuba tartó lövésébe ért bele a lesen álló Mohamed Szalah. 

A Liverpoolnak már-már védjegyévé váltak az idei szezonban a hajrágólok, és most is az utolsó percekben jött az egyenlítés. A 87. percben Chiesa elé pattant a labda, a csereként beállt olasz csatár pedig közelről a jobb alsóba lőtt. Azonban volt még csavar a meccsben, ugyanis a 97. percben Guéhi csúsztatott bele a labdába, majd Nketiah lőtte Alisson lábai között a hálóba. Ugyan a videóbíró les miatt vizsgálta a gólt, de végül megadták a találatot. Így a Liverpool elveszítette a bajnoki veretlenségét, míg a sikerével a második helyre fellépő Crystal Palace a mezőnyben immáron egyedüliként továbbra is veretlen.

Premier League, 6. forduló:
Crystal Palace-Liverpool FC 2-1 (1-0)
Chelsea-Brighton 1-3 (1-0)
Leeds United-Bournemouth 2-2 (1-1)
Manchester City-Burnley 5-1 (1-1)

