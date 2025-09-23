Live
A Liverpool kedden este a Southampton csapatát fogadja az angol Ligakupában. Szoboszlai pihenőt kapott erre a meccsre, és úgy néz ki, emiatt is volt ideje elmenni fodrászhoz.

A Liverpool-Southampton Ligakupa-meccs tétje a legjobb 16-ba kerülés lesz a sorozatban a kedden este magyar idő szerint 21.00-kor kezdődő mérkőzésen. Arne Slot még a szombati, Everton elleni Merseyside-i derbigyőzelmet követően elárulta, hogy pihenteti néhány tapasztalt sztárját a mérkőzésre a Vörösök sűrű menetrendje miatt, ezért lett némi szabadideje Szoboszlai Dominiknek is. A Borsonline számolt be arról, hogy a friss apuka ismét betért a fodrászhoz, de nem mindenki legnagyobb örömére tette mindezt.

Szoboszlai Dominik a Liverpool vezérévé lépett elő
Szoboszlai Dominik a Liverpool vezérévé lépett elő
Fotó: MI NEWS / NurPhoto

Szoboszlai hosszú szakállal is hódít

Nagyon úgy tűnik a lenti videót megnézve, hogy a válogatott középpályásnak bevált a hosszú haj, hiszen ezúttal csak egy kisebb igazítást kért. Érdekes, hogy a reakciókat elnézve, a rajongókban elég vegyes érzéseket váltott ki a poszt, mert többek szerint jobban állt neki, amikor röviden viselte a haját, de akadnak olyanok is, akik hosszú hajjal preferálják a fiatal focistát:

  • Ha megint rövid lenne a haja, jobban nézne ki – szólt az egyik hozzászólás.
  • A rövid jobban tetszett – írta egy másik szurkoló.
  • Ez a frizura fenséges – védte meg Szoboszlait az egyik komment.

Abban azonban szinte kivétel nélkül mindenki egyetértett, hogy a szakállra már ráfért a vágás:

@barbersno1 RATE the hair and beard ? ❤️👍 Dominik Szoboszlai @Liverpool FC #lfc #ynwa #fpy ##football #hair ♬ оригінальний звук - N

 

