A Liverpool-Southampton Ligakupa-meccs tétje a legjobb 16-ba kerülés lesz a sorozatban a kedden este magyar idő szerint 21.00-kor kezdődő mérkőzésen. Arne Slot még a szombati, Everton elleni Merseyside-i derbigyőzelmet követően elárulta, hogy pihenteti néhány tapasztalt sztárját a mérkőzésre a Vörösök sűrű menetrendje miatt, ezért lett némi szabadideje Szoboszlai Dominiknek is. A Borsonline számolt be arról, hogy a friss apuka ismét betért a fodrászhoz, de nem mindenki legnagyobb örömére tette mindezt.

Szoboszlai Dominik a Liverpool vezérévé lépett elő

Fotó: MI NEWS / NurPhoto

Szoboszlai hosszú szakállal is hódít

Nagyon úgy tűnik a lenti videót megnézve, hogy a válogatott középpályásnak bevált a hosszú haj, hiszen ezúttal csak egy kisebb igazítást kért. Érdekes, hogy a reakciókat elnézve, a rajongókban elég vegyes érzéseket váltott ki a poszt, mert többek szerint jobban állt neki, amikor röviden viselte a haját, de akadnak olyanok is, akik hosszú hajjal preferálják a fiatal focistát:

„ Ha megint rövid lenne a haja, jobban nézne ki ” – szólt az egyik hozzászólás.

Ha megint rövid lenne a haja, jobban nézne ki – szólt az egyik hozzászólás. „ A rövid jobban tetszett ” – írta egy másik szurkoló.

A rövid jobban tetszett – írta egy másik szurkoló. „ Ez a frizura fenséges ” – védte meg Szoboszlait az egyik komment.

Abban azonban szinte kivétel nélkül mindenki egyetértett, hogy a szakállra már ráfért a vágás: