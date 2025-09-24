Korábban már az Origón is beszámoltunk arról, hogy a Liverpool illetékesei előszeretettel használják Szoboszlai Dominik fotóit akkor, amikor egy soron következő mérkőzést, legyen az kupa, bajnoki vagy éppen Bajnokok Ligája kell hirdetni a saját felületeiken. Szeptember közepén is erről volt szó, amikor a Vörösök a Burnley elleni PL-meccsüket Szoboszlaival is népszerűsítették a közösségi médiában.

Szoboszlai Dominik rendkívül fotogén

Fotó: JOSE BRETON / NurPhoto

Szoboszlai igazi jolly joker Liverpoolban

A Crystal Palace elleni bajnoki szombaton lesz délután, magyar idő szerint 16.00-kor. Kis érdekesség a két együttes csatája elé, jelenleg ez a két klub veretlen a Premier League-ben, konkrétan a Palace két győzelemmel és három döntetlennel rendelkezik öt fordulót követően, míg a Liverpool az egyetlen hibátlan mérlegű csapat a PL-ben.