Már nem először számolhatunk be arról, hogy a Liverpool Szoboszlai Dominik fotójával is népszerűsít egy bajnoki vagy éppen egy Bajnokok Ligája-meccset. Nos, most is ez történt, vasárnap délelőtt a Premier League regnáló bajnoka a Burnley elleni idegenbeli találkozóját többek között a magyar válogatott csapatkapitányával reklámozza a nemrég bemutatott új, zöld színű szerelésben (lásd a fotót legalul).

Szoboszlai Dominik ismét a Liverpool reklámarca lett

Fotó: MI NEWS / NurPhoto

Szoboszlai és a Liverpool idegenben gyűjtheti be a három pontot

A Burnley lesz a Vörösök ellenfele vasárnap, magyar idő szerint délután 15.00-kor kezdődik majd a mérkőzés. Ha a két csapat formáját nézzük a bajnokságban, akkor egyértelmű a Liverpool fölénye, hiszen Szoboszlaiék az egyetlen hibátlan mérlegű együttes három fordulót követően. Mondjuk érdekes, ha csak azt nézzük, melyik csapatok még a veretlenek, akkor a Vörösök mellé odaírhatjuk a Chelsea-t és a Crystal Palace-t is.

A hazaiak nem a legjobb napjaikat futják, mindössze három megszerzett ponttal a tabella 17. helyén állnak, még éppen nem kiesőhelyen.