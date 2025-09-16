A Szoboszlai Dominikkal és Kerkez Milossal felálló Liverpool vasárnap délután Mohamed Szalah 95. percben értékesített büntetőjével 1-0-ra győzött az újonc Burnley otthonában.
A mérkőzés után óriási visszhangot kapott, hogy a műesésért sárga lapot kapó Kerkez Milost már a 38. percben lecserélte a Liverpool edzője.
A Kerkezzel történtek miatt a háttérbe szorult az a tény, hogy a Liverpool a Burnley elleni győzelmével történelmet írt a Premier League-ben. A liga hivatalos honlapján azt írják, hogy a Liverpool lett a Premier League történetének első csapata, amely egymást követő négy mérkőzését is a 80. perc után szerzett góllal nyerte meg.
A bajnoki címvédő Liverpool a Premier League első négy fordulójában nem mutatott kiugró teljesítményt, de azt mondják, az igazán jó csapatok akkor is tudnak nyerni, ha nem játszanak jól. Ennek alapján ez a Liverpool egy remek csapat, és belegondolni is elképesztő, mi fog történni, ha elkezd végre jól is futballozni.