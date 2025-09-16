A Szoboszlai Dominikkal és Kerkez Milossal felálló Liverpool vasárnap délután Mohamed Szalah 95. percben értékesített büntetőjével 1-0-ra győzött az újonc Burnley otthonában.

Szoboszlai Dominik újabb fontos győzelmet aratott a Liverpollal a Premier League-ben

Fotó: Liverpool FC/Facebook

A mérkőzés után óriási visszhangot kapott, hogy a műesésért sárga lapot kapó Kerkez Milost már a 38. percben lecserélte a Liverpool edzője.

Szoboszlaiék történelmet írtak

A Kerkezzel történtek miatt a háttérbe szorult az a tény, hogy a Liverpool a Burnley elleni győzelmével történelmet írt a Premier League-ben. A liga hivatalos honlapján azt írják, hogy a Liverpool lett a Premier League történetének első csapata, amely egymást követő négy mérkőzését is a 80. perc után szerzett góllal nyerte meg.

Az első fordulóban a Liverpool a 88. percben szerezte meg a vezetést a Bournemouth ellen az olasz Federico Chiesa góljával.

A második fordulóban a Newcastle elleni meccsen Szoboszlai Dominik elképesztő átlépős csele után Rio Ngumoha talált be a hosszabbítás 10. percében.

Majd jött az Arsenal elleni meccs a harmadik fordulóban, amelyet Szoboszlai Dominik döntött el a 83. percben egy közel 30 méteres szabadrúgásgóllal.

Vasárnap pedig az újonc Burnley-t tudta legyőzni a Liverpool Mohamed Szalah hosszabbításban szerzett büntetőjével.

A bajnoki címvédő Liverpool a Premier League első négy fordulójában nem mutatott kiugró teljesítményt, de azt mondják, az igazán jó csapatok akkor is tudnak nyerni, ha nem játszanak jól. Ennek alapján ez a Liverpool egy remek csapat, és belegondolni is elképesztő, mi fog történni, ha elkezd végre jól is futballozni.