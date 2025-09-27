Arne Slot csapata – szinte minden egyes percben Szoboszlai Dominikkal a fedélzetén – eddig minden tétmeccsét megnyerte, és már szeptember végén előnyben van a riválisokkal szemben. A siker azonban nem mindenki szerint a Liverpool érdeme. Az angol szakértők között vita robbant ki: sokan „őrült mázlinak” tartják a vörösök menetelését, a The Athletic részletes statisztikai elemzése szerint ugyanakkor a szerencsemítosz félrevezető.

Szoboszlai Dominik csapata menetrendszerűen az Evertont is két vállra fektette

Fotó: Darren Staples/AFP

Miért beszél mindenki szerencséről?

A vita onnan indult, hogy a Liverpool idén sorozatban négyszer is az utolsó tíz percben szerezte a győztes gólt. A Burnley elleni találkozón például egy kezezés után ítélt büntetőt a játékvezető, amelyet Szalah értékesített a hosszabbításban. A hajrában született gólok kívülről gyakran mázlinak tűnnek, különösen azok szemében, akik szerint egy bajnokcsapatnak dominálnia kell a mérkőzéseket.

Paul Merson korábbi Arsenal-játékos, ma népszerű tévés szakértő például egyenesen kijelentette: „A Liverpool szerencsés, ennyi az egész.” A közösségi médiában és a brit futballműsorokban azóta is hevesen vitáznak arról, mennyire megérdemelt a csapat villámrajtját követő hibátlan mérleg.

The Athletic: a számok mást mondanak

A The Athletic azonban részletes adatelemzést tett közzé, amely alapján a szerencsefaktor erősen vitatható. A lap egy különleges mutatót, az úgynevezett „expected points” rendszert használta: ez minden meccset 10 000-szer szimulál az xG (várható gólok) alapján, majd kiszámítja, hány pontot érdemelne egy csapat.

Eszerint a Liverpoolnak eddig csak 8,6 pontja lenne, a valóságban viszont 15-öt gyűjtöttek. Ez valóban nagy eltérés, de önmagában nem jelenti, hogy a csapat gyenge vagy szerencsés.

A cikk szerint a helyzet árnyaltabb, például azért, mert a Liverpool engedte ellenfeleinek eddig a legkevesebb kapura tartó lövést a teljes Premier League-ben — mindössze 9-et öt bajnokin.

A Vörösök birtokolják a legtöbbet a labdát (átlagban 63 százalék), és a legtöbb kaput eltaláló lövésük is nekik van.

Szoboszlai csapata nemhogy mázlis, hanem peches

De ami megdöbbentő: a kapott góljaik száma (5) valójában magasabb, mint amit az ellenfelek helyzetei indokolnának, tehát a védelem és Alisson kapus inkább peches volt, nem szerencsés.