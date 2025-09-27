Live
A Premier League új idényének egyik leggyakoribb (vita)témája a Liverpool lehengerlő rajtja. De miért beszél mindenki Szoboszlaiékról?

Arne Slot csapata – szinte minden egyes percben Szoboszlai Dominikkal a fedélzetén – eddig minden tétmeccsét megnyerte, és már szeptember végén előnyben van a riválisokkal szemben. A siker azonban nem mindenki szerint a Liverpool érdeme. Az angol szakértők között vita robbant ki: sokan „őrült mázlinak” tartják a vörösök menetelését, a The Athletic részletes statisztikai elemzése szerint ugyanakkor a szerencsemítosz félrevezető.

Szoboszlai Dominik rendesen megszorongatta Jack Grealish-t, az Everton legnagyobb sztárját
Szoboszlai Dominik csapata menetrendszerűen az Evertont is két vállra fektette
Fotó: Darren Staples/AFP

Miért beszél mindenki szerencséről?

A vita onnan indult, hogy a Liverpool idén sorozatban négyszer is az utolsó tíz percben szerezte a győztes gólt. A Burnley elleni találkozón például egy kezezés után ítélt büntetőt a játékvezető, amelyet Szalah értékesített a hosszabbításban. A hajrában született gólok kívülről gyakran mázlinak tűnnek, különösen azok szemében, akik szerint egy bajnokcsapatnak dominálnia kell a mérkőzéseket.

Paul Merson korábbi Arsenal-játékos, ma népszerű tévés szakértő például egyenesen kijelentette: „A Liverpool szerencsés, ennyi az egész.” A közösségi médiában és a brit futballműsorokban azóta is hevesen vitáznak arról, mennyire megérdemelt a csapat villámrajtját követő hibátlan mérleg.

The Athletic: a számok mást mondanak

A The Athletic azonban részletes adatelemzést tett közzé, amely alapján a szerencsefaktor erősen vitatható. A lap egy különleges mutatót, az úgynevezett „expected points” rendszert használta: ez minden meccset 10 000-szer szimulál az xG (várható gólok) alapján, majd kiszámítja, hány pontot érdemelne egy csapat.

Eszerint a Liverpoolnak eddig csak 8,6 pontja lenne, a valóságban viszont 15-öt gyűjtöttek. Ez valóban nagy eltérés, de önmagában nem jelenti, hogy a csapat gyenge vagy szerencsés.

A cikk szerint a helyzet árnyaltabb, például azért, mert a Liverpool engedte ellenfeleinek eddig a legkevesebb kapura tartó lövést a teljes Premier League-ben — mindössze 9-et öt bajnokin.

A Vörösök birtokolják a legtöbbet a labdát (átlagban 63 százalék), és a legtöbb kaput eltaláló lövésük is nekik van.

Szoboszlai csapata nemhogy mázlis, hanem peches

De ami megdöbbentő: a kapott góljaik száma (5) valójában magasabb, mint amit az ellenfelek helyzetei indokolnának, tehát a védelem és Alisson kapus inkább peches volt, nem szerencsés.

Liverpool's Brazilian goalkeeper #01 Alisson Becker reacts during the English Premier League football match between Liverpool and Crystal Palace at Anfield in Liverpool, north west England on May 25, 2025. (Photo by Paul ELLIS / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Alisson kapuja ritkán kerül veszélybe a remek liverpooli védelemnek hála
Fotó: PAUL ELLIS / AFP

Sőt, Alisson eddig csak négy védést mutatott be az idényben, mert egyszerűen nem sokszor jutnak el hozzá lövések. Ezzel szemben a Liverpool két fő riválisának, az Arsenalnak és a Tottenhamnek a kapusai már 32 védésnél járnak (Raya 13, Vicario 19). A Liverpool tehát nem az ellenfelek hibáiból él, hanem annyira kontrollálja a meccseket, hogy alig kerülnek lövéshelyzetbe ellene.

Gólok a hajrában: szerencse vagy profi munka?

A The Athletic arra is rámutat, hogy a hajrában szerzett gólok a nagycsapatok sajátjai.

Ha valaki fizikailag és mentálisan is bírja a tempót, képes az utolsó percekben is nyomást gyakorolni és hibára kényszeríteni az ellenfelet.

Slot Liverpoolja éppen ezt teszi: agresszívan letámad, sokat birtokolja a labdát, így a végén is több helyzetet alakít ki, mint riválisai. Arról nem is beszélve, hogy a kispadon ülök liverpooli sztárcserék alig várják, hogy becseréljék őket, és a hajrában még elképesztő lendületet tudnak adni a címvédő támadójátékának.

