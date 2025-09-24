Ahogy az Origón is beszámoltunk róla, Arne Slot, a Liverpool edzője a múlt hétvégi Everton elleni győztes meccshez képest alaposan felforgatta csapatát, ugyanis a teljes kezdőtizenegyet lecserélte a keddi Ligakupa-találkozóra. A holland edző pihenőt adott Szoboszlai Dominiknak, aki így a keret be sem került be, míg Kerkez Milos csak a kispadon kezdett. A fiatal magyar hátvéd aztán a hajrára kapott néhány percet, méghozzá amiatt, mert Giovanni Leonit le kellett sérülés miatt cserélni a 81. percben.

Szoboszlai nélkül is győzött a Liverpool a Ligakupában

Fotó: PAUL ELLIS / AFP

Szoboszlaiék elveszítették egy időre a Liverpool fiatal titánját

A nemzetközi labdarúgás világában mindig jól értesült Fabrizio Romano az X-oldalán számolt be szerdán délután arról, hogy Giovanni elülső keresztszalag-szakadást szenvedett, emiatt pedig több hónapra kidőlt. A 18 esztendős középhátvéd megpróbál még az idény vége előtt visszatérni a pályára, de a klubnál a teljes gyógyulás elérése lesz a fő szempont, nem a dolgok siettetése.

Itt még fontos megjegyezni, hogy az UEFA irányadó szabályai szerint, ha egy Bajnokok Ligája-kerettag legalább 60 napra lesérül, pótolhatja mással a csapat, így ezzel kapcsolatban is érdemes lesz a Liverpool körüli híreket nézni.