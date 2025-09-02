Szoboszlaiért rajong a világ egyik legjobb dartsjátékosa

Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Fény derült a zöld tea titkára: védhet egy rettegett betegséggel szemben

Link másolása
Vágólapra másolva!
Stephen Bunting nem csak a világ egyik legjobb dartsjátékosa, hanem a Liverpool hatalmas szurkolója is. A legutóbbi világbajnokságon az elődöntőig menetelő angol játékos a Sport TV dartsmagazinjában, a Dupla duplában beszélt futballról, így természetesen elmondta a véleményét Szoboszlai Dominikról és az idén nyáron Liverpoolba igazoló Kerkez Milosról is. Az interjúból kiderült, hogy Bunting óriási rajongója Szoboszlainak, az angol dartsjátékos szerint a válogatott csapatkapitányának helyen van a Liverpool középpályáján.

Stephen Bunting kedvenc csapata, a Premier League-ben szereplő Liverpool repülőrajtot vett az angol bajnokságban. A Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost foglalkoztató Mersey-parti csapat mindhárom mérkőzését megnyerte az angol élvonalban, nem mellesleg az Arsenal elleni rangadót pont Szoboszlai döntötte el egy káprázatos szabadrúgásgóllal. 

Szoboszlai, Liverpool's Hungarian midfielder #08 Dominik Szoboszlai (L) walks off with Liverpool's Hungarian defender #06 Milos Kerkez (C) and Liverpool's Egyptian striker #11 Mohamed Salah (R) at the end of the English Premier League football match between Liverpool and Arsenal at Anfield in Liverpool, north west England on August 31, 2025. (Photo by Darren Staples / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Szoboszlai és Kerkez is remekelt az Arsenal elleni meccsen
Fotó: Darren Staples/AFP

A Sport TV a napokban interjút készített a világ egyik legjobb dartsjátékosával, a világranglista negyedik helyén álló Stephen Buntinggal, aki a Dupla dupla című műsorban beszélt a Liverpoolról, így természetes Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos játéka is szóba került.

Szoboszlaiért rajong a világ egyik legjobb dartsjátékosa

Bunting véleménye szerint Kerkez nem kezdett jól Liverpoolban, azonban az angol dartsjátékos pontosan tudja, hogy kivételes játékosról van szó. Szoboszlaival kapcsolatban elmondta, hogy rendkívüli futballista, aki mindenhez tud alkalmazkodni. 

Kerkez egyelőre nem kezdett a legjobban, de tavaly láttam, hogy egy fantasztikus védőről van szó. Szoboszlai pedig egészen szenzációs futballista, szenzációs a lövése. A Newcastle ellen is láthattuk, hogy nem ő lőtte a gólt, de szenzációs megoldással hozta helyzetbe a csapattársát” 

– fogalmazott Bunting, aki ekkor még nem tudta, hogy az Arsenal elleni győzelemben mindkét magyar focista főszerepet játszik majd. 

A nyári átigazolási időszakban a Liverpool 150 millió euróért szerződtette Florian Wirtzet. A német válogatott középpályás érkezése után sokan aggódni kezdtek, hogy Szoboszlai helye veszélybe kerülhet a Liverpool középpályáján. 

Mac Allisternek mindenképp ott a helye, Szoboszlainak is és Wirtznek is. Gravenberch is nagyon jó, de Wirtz szenzációs, különösen ennyi pénzért ott a helye. Szoboszlai megmutatta, hogy bármihez tud alkalmazkodni, még jobbhátvédnek is kiváló. Lehet, idén többször is az lesz, jobbhátvéd” 

– mondta az Arsenal elleni mérkőzés előtt Bunting, aki jövőbe látott, hiszen Szoboszlai jobbhátvédként játszott az észak-londoni csapat ellen és ezen a poszton lett ismét a mérkőzés legjobbja. 

  • kapcsolódó cikkek:
Szoboszlai Dominik a világpusztító – itt vannak a legjobb mémek a csodagólja után
A Liverpool legnagyobb ikonját is elvarázsolta Szoboszlai gólja – videó
A legfőbb kritikusa szerint Szoboszlai megtalálta a helyét védőként
Szoboszlai varázslata kellett a Liverpool sikeréhez

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!