Stephen Bunting kedvenc csapata, a Premier League-ben szereplő Liverpool repülőrajtot vett az angol bajnokságban. A Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost foglalkoztató Mersey-parti csapat mindhárom mérkőzését megnyerte az angol élvonalban, nem mellesleg az Arsenal elleni rangadót pont Szoboszlai döntötte el egy káprázatos szabadrúgásgóllal.

Szoboszlai és Kerkez is remekelt az Arsenal elleni meccsen

Fotó: Darren Staples/AFP

A Sport TV a napokban interjút készített a világ egyik legjobb dartsjátékosával, a világranglista negyedik helyén álló Stephen Buntinggal, aki a Dupla dupla című műsorban beszélt a Liverpoolról, így természetes Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos játéka is szóba került.

Szoboszlaiért rajong a világ egyik legjobb dartsjátékosa

Bunting véleménye szerint Kerkez nem kezdett jól Liverpoolban, azonban az angol dartsjátékos pontosan tudja, hogy kivételes játékosról van szó. Szoboszlaival kapcsolatban elmondta, hogy rendkívüli futballista, aki mindenhez tud alkalmazkodni.

Kerkez egyelőre nem kezdett a legjobban, de tavaly láttam, hogy egy fantasztikus védőről van szó. Szoboszlai pedig egészen szenzációs futballista, szenzációs a lövése. A Newcastle ellen is láthattuk, hogy nem ő lőtte a gólt, de szenzációs megoldással hozta helyzetbe a csapattársát”

– fogalmazott Bunting, aki ekkor még nem tudta, hogy az Arsenal elleni győzelemben mindkét magyar focista főszerepet játszik majd.

A nyári átigazolási időszakban a Liverpool 150 millió euróért szerződtette Florian Wirtzet. A német válogatott középpályás érkezése után sokan aggódni kezdtek, hogy Szoboszlai helye veszélybe kerülhet a Liverpool középpályáján.

Mac Allisternek mindenképp ott a helye, Szoboszlainak is és Wirtznek is. Gravenberch is nagyon jó, de Wirtz szenzációs, különösen ennyi pénzért ott a helye. Szoboszlai megmutatta, hogy bármihez tud alkalmazkodni, még jobbhátvédnek is kiváló. Lehet, idén többször is az lesz, jobbhátvéd”

– mondta az Arsenal elleni mérkőzés előtt Bunting, aki jövőbe látott, hiszen Szoboszlai jobbhátvédként játszott az észak-londoni csapat ellen és ezen a poszton lett ismét a mérkőzés legjobbja.