Szoboszlai Dominik nem csak a pályán a Liverpool egyik legtöbbet használt játékosa, hanem a közösségi médiában is.

Szoboszlai a Liverpool legutóbbi meccsén hatalmas gólt lőtt az Arsenalnak

Fotó: Steven Halliwell/MI News/NurPhoto via AFP

A Liverpoolnál a magyar válogatott csapatkapitányát rendre megtaláljuk, hogy a klub népszerűsíteni akarja valamelyik új termékét.

Szoboszla Dominikkel mutatták be a Liverpool új mezét

Szoboszlai Dominik már korábban is állt modellt a Liverpool egyik frissen bemutatott mezéhez, ez pedig most sem történt másként. A Mersey-parti klub kedden a hivatalos honlapján mutatta be a 2025/26-os szezonra készült harmadik számú zöld mezét, mely remekül mutat Szoboszlain.

So much love for the long-sleeve kits 💚 pic.twitter.com/3UsPeq7XEN — Liverpool FC (@LFC) September 9, 2025