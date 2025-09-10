Szoboszlai Dominik nem csak a pályán a Liverpool egyik legtöbbet használt játékosa, hanem a közösségi médiában is.
A Liverpoolnál a magyar válogatott csapatkapitányát rendre megtaláljuk, hogy a klub népszerűsíteni akarja valamelyik új termékét.
Szoboszlai Dominik már korábban is állt modellt a Liverpool egyik frissen bemutatott mezéhez, ez pedig most sem történt másként. A Mersey-parti klub kedden a hivatalos honlapján mutatta be a 2025/26-os szezonra készült harmadik számú zöld mezét, mely remekül mutat Szoboszlain.