Küszöbön a harmadik világháború? – drónok hatoltak be Lengyelországba, ez azonban nem maradt válasz nélkül

A Premier League-ben bajnoki címvédő Liverpool a hivatalos honlapján mutatta be a csapat harmadik számú szerelését. A modellek között ezúttal is ott van a csapat magyar sztárjátékosa, az Arsenal ellen bombagólt szerző Szoboszlai Dominik.

Szoboszlai Dominik nem csak a pályán a Liverpool egyik legtöbbet használt játékosa, hanem a közösségi médiában is.

Mindenki abban bízik, hogy Szoboszlai Dominik kedden is lő majd egy akkora bombagólt, mint legutóbb az Arsenal ellen
Szoboszlai a Liverpool legutóbbi meccsén hatalmas gólt lőtt az Arsenalnak
Fotó: Steven Halliwell/MI News/NurPhoto via AFP

 A Liverpoolnál a magyar válogatott csapatkapitányát rendre megtaláljuk, hogy a klub népszerűsíteni akarja valamelyik új termékét.

Szoboszla Dominikkel mutatták be a Liverpool új mezét

Szoboszlai Dominik már korábban is állt modellt a Liverpool egyik frissen bemutatott mezéhez, ez pedig most sem történt másként. A Mersey-parti klub kedden a hivatalos honlapján mutatta be a 2025/26-os szezonra készült harmadik számú zöld mezét, mely remekül mutat Szoboszlain. 

