Nagy csatára készül a magyar válogatott kedden, amikor Szoboszlai Dominikék ellenfele a Cristiano Ronaldo fémjelezte Portugália lesz: a végkimenetelt illetően a fogadók több mint négyötöde a portugálokra teszi le a voksát.

Szoboszlaiék győzelme nagy csoda lenne Portugália ellen

Fotó: MTI/Bodnár Boglárka /

Szoboszlaiék csodára készülnek

A Szerencsejáték Zrt. hírlevele szerint, bár a portugál nemzeti tizenegy a legutóbbi négy összecsapásból csak egy alkalommal nyerte meg az első félidőt - a többi döntetlennel ért véget - a Tippmix és a Tippmixpro fogadói azért óvatosak:

a tétek mindössze nyolc-nyolc százaléka érkezett az első félidei hazai győzelemre, illetve döntetlenre.

A végkimenetelt illetően a fogadók 84 százaléka portugál győzelemre számít.

Érdekesség, hogy az első félidő esetében a tétek 14 százaléka a döntetlenre, 16 százaléka Magyarországra érkezett, 70 százaléka pedig a portugálokra. Nem véletlenül: 2021. június 15-én első Euróba-bajnoki csoportmeccsét Cristiano Ronaldóék ellen játszotta a magyar csapat, és bár a 84. percig döntetlenre állt a találkozó, az esélyesebb portugálok végül 3-0-ra nyertek.

A negyvenéves portugál klasszisban nagy a bizalom. Legutóbb Örményországban is két gólt szerzett Ronaldo, és ha kedden ismét betalálna, az 1,65-ös nyereményszorzót érne, ha pedig legalább kétszer lenne eredményes, az több mint 4-szeres oddsot jelentene.

A magyar válogatott csatára, Varga Barnabás a legutóbbi tíz tétmérkőzésén (klubmeccseket is idevéve) csak kétszer nem szerzett gólt. A hazai csapatból az ő találata fogadható a legalacsonyabb szorzóval: 4,05-ös oddsot érne, ha az írek kapuja után a portugálokét is bevenné az FTC támadója.