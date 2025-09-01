Mielőtt megnéznénk, hogy érkezett meg Telkibe Szoboszlai és a többi válogatott játékos, röviden összefoglaljuk, mi is vár a nemzeti tizenegyre az őszi időszakban, azaz a világbajnoki selejtezők során. Szeptember 6-án, Dublinban Írország ellen játszik Marco Rossi csapata, majd három nappal később a Cristiano Ronaldóval felálló portugálok látogatnak a Puskás Arénába. A vb-selejtezők menetrendje meglehetősen sűrű, szeptember elején kezdődik és november közepén vége is lesz a csoportokon belüli csatáknak, a magyar nemzeti tizenegy Írország és Portugália mellett még Örményországgal csap össze. A kijutási matek elég egyszerű, a csoportból az első kijut az Egyesült Államokban, Mexikóban és Kanadában sorra kerülő 2026-os világbajnokságra, a második helyezett pedig pótselejtezőn küzdhet tovább a maradék négy helyért.

Szoboszlai és Kerkez is oszlopos tagjai a magyar válogatottnak

Fotó: DARREN STAPLES / AFP

Szoboszlai a hétvégén a Premier League-ben varázsolt

A magyar nemzeti tizenegyre tehát először Írország vár idegenben, szombaton este. A válogatott kapcsán most Szoboszlai Dominikről szól a legtöbb hír, ugyanis a csapatkapitány vasárnap kora este majdnem 30 méterről lőtt győztes gólt az Arsenalnak a Premier League 3. fordulójában, amivel egyrészt a meccs hőse lett, másrészt így már csak a Liverpool maradt tökéletes, 3/3-as mérleggel a bajnokságban.

A válogatott tagjai szépen sorban megérkeztek Telkibe, hogy elkezdődjön a felkészülés szombatra, ahogy a lenti képeken is látható.