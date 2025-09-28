Mint ismert, a Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost is foglalkoztató, címvédő Liverpool 2-1-re kikapott a Crystal Palace vendégeként az angol labdarúgó-bajnokság hatodik fordulójának szombati játéknapján.

Szoboszlaiék és az orvosi személyzet is gyorsan reagált, a szurkolók már jobban vannak

Fotó: X

Orvosi vészhelyzetek a lelátón: Szoboszlaiék hívtak segítséget

A Selhurst Parkban rendezett Crystal Palace–Liverpool találkozó 15. percében váratlan incidens zavarta meg a játékot:

a hazai drukkerek figyelmeztették Chris Kavanagh játékvezetőt, hogy komoly baj történt a lelátón. Szoboszlai Dominik és Mohamed Szalah azonnal reagáltak, kétségbeesett mozdulatokkal sürgették az orvosokat, hogy rohanjanak a nézőtérre. Néhány percen belül mindkét csapat gyúrói és orvosai átszáguldottak a pályán, sőt, egy oxigénpalackot is a helyszínre vittek.

Crystal Palace v Liverpool stopped after medical emergency https://t.co/WyQgAYczfm pic.twitter.com/FkaA8dYkJR — The Independent (@Independent) September 27, 2025

Az orvosi csapat öt percen belül ellátta a rosszul lett szurkolót, így a közönség megnyugvására állapotában javulás állt be.

A stadionban mindenhol taps köszöntötte a visszatérő egészségügyi dolgozókat, amikor levonultak a pályáról, és hamarosan folytatódhatott a rangadó. A Premier League információi szerint az érintett drukker megfelelő ellátásban részesült.

A mérkőzés 37. percében újabb orvosi beavatkozásra volt szükség, de ekkor már nem állt meg a játék – a nézőtér mögött, Alisson kapuja mögött ismét futniuk kellett az orvosoknak egy újabb rosszullét miatt. A biztonságiak és mentősök ezúttal is azonnal közbeléptek.

Az esetek jól példázzák, hogy akár a legnagyobb sporteseményeket is hirtelen emberi sorsok írják felül. A gyorsan reagáló játékosok, orvosok és stadion személyzete is jelesre vizsgázott.