Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Így osztotta ki az orosz külügyminiszter a pimasz brit újságírót

Link másolása
Vágólapra másolva!
Ijesztő pillanat szakította félbe a Crystal Palace–Liverpool (2-1) Premier League mérkőzést. A lelátón ugyanis egy orvosi vészhelyzet alakult ki, Mohamed Szalah és Szoboszlai Dominik is azonnali segítséget hívott, a játék percekig állt, ám a gyors beavatkozásnak köszönhetően később folytatódhatott a játék. Nem ez volt a meccsen az egyetlen hasonló eset.

Mint ismert, a Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost is foglalkoztató, címvédő Liverpool 2-1-re kikapott a Crystal Palace vendégeként az angol labdarúgó-bajnokság hatodik fordulójának szombati játéknapján.

Szoboszlaiék és az orvosi személyzet is gyorsan reagált, a szurkolók már jobban vannak
Szoboszlaiék és az orvosi személyzet is gyorsan reagált, a szurkolók már jobban vannak
Fotó: X

Orvosi vészhelyzetek a lelátón: Szoboszlaiék hívtak segítséget

A Selhurst Parkban rendezett Crystal Palace–Liverpool találkozó 15. percében váratlan incidens zavarta meg a játékot: 

a hazai drukkerek figyelmeztették Chris Kavanagh játékvezetőt, hogy komoly baj történt a lelátón. Szoboszlai Dominik és Mohamed Szalah azonnal reagáltak, kétségbeesett mozdulatokkal sürgették az orvosokat, hogy rohanjanak a nézőtérre. Néhány percen belül mindkét csapat gyúrói és orvosai átszáguldottak a pályán, sőt, egy oxigénpalackot is a helyszínre vittek.

Az orvosi csapat öt percen belül ellátta a rosszul lett szurkolót, így a közönség megnyugvására állapotában javulás állt be. 

A stadionban mindenhol taps köszöntötte a visszatérő egészségügyi dolgozókat, amikor levonultak a pályáról, és hamarosan folytatódhatott a rangadó. A Premier League információi szerint az érintett drukker megfelelő ellátásban részesült.

A mérkőzés 37. percében újabb orvosi beavatkozásra volt szükség, de ekkor már nem állt meg a játék – a nézőtér mögött, Alisson kapuja mögött ismét futniuk kellett az orvosoknak egy újabb rosszullét miatt. A biztonságiak és mentősök ezúttal is azonnal közbeléptek.

Az esetek jól példázzák, hogy akár a legnagyobb sporteseményeket is hirtelen emberi sorsok írják felül. A gyorsan reagáló játékosok, orvosok és stadion személyzete is jelesre vizsgázott. 

„Kihajtotta a lelkét” – Florian Wirtz tette tönkre Szoboszlai Dominik napját
Itt a bizonyíték, hogy a zseniális Szoboszlai Dominikon nem múlt semmi – videó
Sallai retteghet? Szoboszlai üzent az első liverpooli vereség után
Szoboszlai védőként bizonyított, Kerkez nyakába varrják a Liverpool vereségét
Ismét jött a liverpooli hajrágól, de az utolsó percek most nem Szoboszlaiékkal voltak

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!