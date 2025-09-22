Szoboszlai Dominikot 2023 nyarán szerződtette a Liverpool 70 millió euróért, amire akkor felkaptuk a fejünket, hiszen inkább csak hinni mertünk abban, hogy a magyar játékost ilyen sokra taksálják. Mi történt azóta? Ezt járja körbe elemző írásában a Magyar Nemzet.

Szoboszlai Dominik és Florian Wirtz (jobbra) a képen egymáshoz közel. A piaci értékük között valóban szakadék tátong? Fotó: ACTION FOTO SPORT / NurPhoto

Szoboszlai Jürgen Klopp idején, úgy érezhettük, gyakran kereste a helyét, amióta viszont Arne Slot a Liverpool vezetőedzője, egyértelműen vezéregyéniséggé lépett elő, az egész Premier League egyik legjobb és leguniverzálisabb középpályása. Azóta a magyar középpályás nemcsak bejátszotta magát a Premier League legkeményebb mezőnyébe, hanem kulcsembere lett a bajnok Liverpoolnak.

Arne Slot: Szoboszlai értéke 115 millió euró

Slot maga mondta ki, ha el akarnák adni Szoboszlait, 100 millió fontot kérhetnének érte – ami, ugye, több mint 115 millió euró.

Ehhez képest a Transfermarkt legutóbbi frissítéskor sem változtatott Szoboszlai árán, a mértékadónak mondott portál befagyasztotta a magyar játékos piaci értékét 80 millió eurónál. Ez a furcsa stagnálás annál érthetetlenebb, ha rápillantunk a riválisokra. Csak néhány név.

Liverpooli csapattársa, Alexis Mac Allister értéke úgy 100 millió, hogy két évvel idősebb Szoboszlainál.

Declan Rice valóban megér 120 milliót, Jude Bellingham pedig 180 millió eurót?

A legdurvább példát megint csak házon belül kell keresni: Florian Wirtz értéke 60 millióval több, azaz 140 millió euró. Miközben az idény eddigi meccsei alapján jócskán elmarad attól, amit Szoboszlai nyújt.

Miért értékelik alul a Liverpool magyarját?

Egyetlen magyarázat kínálkozik arra, Szoboszlai Domninik értékét miért alacsonyan tartják: nevezetesen az, hogy magyar. Ha angol, német, spanyol vagy portugál játékos lenne, már rég a 100 milliós elitbe tartozna ő is. A Magyar Nemzet írásából, éppen a portugál játékosokat elemezve az is kiderül, ez nem légből kapott siránkozás.

