A jelöltekre – köztük Szoboszlaira – a liga honlapján szavazhatnak a szurkolók hétfő délig, a voksok beleszámítanak majd a végeredménybe, amelyeket egy szakírókból álló csoport hoz meg, jövő pénteken.

A Premier League weboldalán lehet szavazni, Szoboszlai díszes társaságba került

Forrás: premierleague.com

A magyar válogatott csapatkapitánya a legutóbbi két bajnokiján a Liverpool legjobbja volt, ráadásul úgy, hogy kényszerűségből jobbhátvédet játszott.

A Newcastle United ellen a 100. percben egy átlépős csellel hozta helyzetbe a győztes gólt szerző Rio Ngumohát, míg az Arsenal elleni rangadót egy közel 30 méteres szabadrúgással döntötte el – írja az MTI.

Szoboszlai a forduló legjobbja címet már bezsebelte

Utóbbi találkozót követően őt választották a harmadik forduló legjobbjának a Premier League-ben, amelyet a Liverpool egyedüli százszázalékosként vezet.

A jobbhátvéd posztján is parádés formában futballozott

Fotó: MI NEWS / NurPhoto

Szoboszlain kívül csapattársa, Hugo Ekitike, valamint Riccardo Calafiori (Arsenal), Jack Grealish (Everton), Marc Guehi (Crystal Palace), Erling Haaland (Manchester City), Joao Pedro (Chelsea) és Antoine Semenyo (Bournemouth) jelölt a hónap játékosa címre.

Szoboszlai Dominik eddig egyszer nyerte el a Liverpool saját „hónap játékosa” díját, mégpedig 2025 februárjában, amikor a klub szurkolói választották meg a hónap legjobbjának.

A Premier League hivatalos „Player of the Month” díjára már többször is jelölték – például szintén 2025 februárban –, de azt a ligaszinten eddig még nem sikerült elnyernie, akkor végül Mohamed Szalah lett a győztes.