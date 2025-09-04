Live
Szoboszlai Dominik Arsenal elleni szabadrúgásgólja Angliában és Magyarországon is hatalmasat szólt. A Liverpool középpályása ezzel nemcsak győzelmet szállított a csapatának, hanem újra felvetődött a kérdés: vajon Szoboszlai lesz-e a Mersey-partiak első számú szabadrúgáslövője? Kozma István, a Premier League első magyar játékosa szerint ez most már reális forgatókönyv.

Kozma István, a Mészöly Focisuli szakmai igazgatója szerint a Liverpoolban esett Szoboszlai-bombagól a fiatal játékosokra is óriási hatással volt: „Mindenkinek tetszett, akivel beszéltem. Szerintem aki szereti a focit, az örül, ha egy ilyen gólt lát egy magyar játékostól. A nálunk játszó srácok amúgy is szeretnek futballozni, de mintha hájjal kenegetnék őket, illetve megerősíti őket abban, hogy oda is el lehet jutni, olyan szinten is lehet nagy dolgokat véghez vinni” – nyilatkozta az egykori 40-szeres válogatott kiválóság a Magyar Nemzetnek.

Dominik Szoboszlai scores from a free kick during the Premier League match between Liverpool and Arsenal at Anfield in Liverpool, England, on August 31, 2025. (Photo by Steven Halliwell/MI News/NurPhoto) (Photo by MI News / NurPhoto via AFP)
Szoboszlai a legutóbbi bombagólja után a pontrúgások felelősévé válhat
Fotó: MI NEWS / NurPhoto

Kozma István már 2023-ban megmondta

Kozma már két éve is azt mondta: Szoboszlai alkalmas arra, hogy a pontrúgások első számú felelőse legyen. Akkor azonban még nem került sorra, hiszen a Liverpoolban Trent Alexander-Arnold volt az első számú jelölt. Most, hogy az angol válogatott hátvéd a Real Madridhoz távozott, a magyar középpályás előtt valóban megnyílhat az út.

Kozma István szerint Szoboszlai csodagólja nagy hatással volt a Mészöly Focisuli növendékeire

„Ki kell érdemelni, meg a játékostársaknak is látni kell, hogy mire képes valaki. Amikor fiatalon Újpesten voltam, korán elkezdtem gyakorolni a szabadrúgásokat, és egész jól ment. Ez nem jelentette azt, hogy egyből én rúghattam meccseken. Ha pedig megkapod a lehetőséget, de nem úgy sikerül, ahogy szeretnéd, tolódik és újra várnod kell a sorodra.

Nehogy azt higgye most bárki, hogy Dominik minden szabadrúgásból gólt fog rúgni! Ettől függetlenül ez a gólja most már predesztinálja arra, hogy rábízzák. Valószínűleg az elsők között lesz, akik elvégezhetik a jövőben

– jegyezte meg Kozma István.

A válogatottra is készen áll Szoboszlai Dominik

A nagy kérdés, hogy Szoboszlai az Arsenal elleni csúcsmeccs után hat nappal, Dublinban is tudja-e majd hozni a vezéregyéniséghez méltó teljesítményt. Kozma szerint nem kell aggódni: „Simán! Ő és a többiek fel vannak készítve erre a sorozatterhelésre. Természetesen nagy szerepe van a válogatott stábjának abban, hogyan hozzák formába. Marco Rossiék tudják, hogyan kell ezt jól csinálni. A fizikai állapota rendben van, azt nem most fejlesztik. Igazából a frissítésen van a hangsúly.”

Írország mindig kemény ellenfél

Kozma jól emlékszik, milyen Dublinban játszani: 1989-ben maga is ott volt a 2-0-s vereségnél a vb-selejtezőn. „Mindig nehéz ellenük játszani, bármilyen felállással szerepelnek. Lehet, momentumok fognak csak dönteni. Remélem, hogy ezúttal a javunkra.”

Minden játékosunk tisztában van vele, milyen régóta nem jutott ki Magyarország világbajnokságra. Van, akire pozitívan hat, valamilyen szinten viszont teher. A szurkolók, de mindenki nagyon várja. Itt az újabb lehetőség.

A szombati selejtező előtt óvatos optimizmussal tekint a magyar válogatott esélyeire: „Nehéz kérdés. Attól függ, hogy melyik arcunkat mutatjuk. Ez a válogatott már bizonyította, milyen jól tud játszani. Esélyünk mindenképpen van. Azt, hogy esélyesebbek lennénk, mint az írek, nem mondanám ki, de biztos vagyok benne: minden sanszunk megvan rá, hogy jó eredményt érjünk el.”

