Kozma István, a Mészöly Focisuli szakmai igazgatója szerint a Liverpoolban esett Szoboszlai-bombagól a fiatal játékosokra is óriási hatással volt: „Mindenkinek tetszett, akivel beszéltem. Szerintem aki szereti a focit, az örül, ha egy ilyen gólt lát egy magyar játékostól. A nálunk játszó srácok amúgy is szeretnek futballozni, de mintha hájjal kenegetnék őket, illetve megerősíti őket abban, hogy oda is el lehet jutni, olyan szinten is lehet nagy dolgokat véghez vinni” – nyilatkozta az egykori 40-szeres válogatott kiválóság a Magyar Nemzetnek.

Szoboszlai a legutóbbi bombagólja után a pontrúgások felelősévé válhat

Fotó: MI NEWS / NurPhoto

Kozma István már 2023-ban megmondta

Kozma már két éve is azt mondta: Szoboszlai alkalmas arra, hogy a pontrúgások első számú felelőse legyen. Akkor azonban még nem került sorra, hiszen a Liverpoolban Trent Alexander-Arnold volt az első számú jelölt. Most, hogy az angol válogatott hátvéd a Real Madridhoz távozott, a magyar középpályás előtt valóban megnyílhat az út.

Kozma István szerint Szoboszlai csodagólja nagy hatással volt a Mészöly Focisuli növendékeire

„Ki kell érdemelni, meg a játékostársaknak is látni kell, hogy mire képes valaki. Amikor fiatalon Újpesten voltam, korán elkezdtem gyakorolni a szabadrúgásokat, és egész jól ment. Ez nem jelentette azt, hogy egyből én rúghattam meccseken. Ha pedig megkapod a lehetőséget, de nem úgy sikerül, ahogy szeretnéd, tolódik és újra várnod kell a sorodra.

Nehogy azt higgye most bárki, hogy Dominik minden szabadrúgásból gólt fog rúgni! Ettől függetlenül ez a gólja most már predesztinálja arra, hogy rábízzák. Valószínűleg az elsők között lesz, akik elvégezhetik a jövőben

– jegyezte meg Kozma István.

A válogatottra is készen áll Szoboszlai Dominik

A nagy kérdés, hogy Szoboszlai az Arsenal elleni csúcsmeccs után hat nappal, Dublinban is tudja-e majd hozni a vezéregyéniséghez méltó teljesítményt. Kozma szerint nem kell aggódni: „Simán! Ő és a többiek fel vannak készítve erre a sorozatterhelésre. Természetesen nagy szerepe van a válogatott stábjának abban, hogyan hozzák formába. Marco Rossiék tudják, hogyan kell ezt jól csinálni. A fizikai állapota rendben van, azt nem most fejlesztik. Igazából a frissítésen van a hangsúly.”