A kedd esti találkozó előtt Szoboszlai Dominik és az ötszörös aranylabdás Cristiano Ronaldo csapatkapitányként üdvözölték egymást, a pályán pedig mindketten kiemelkedőt nyújtottak.

Szoboszlai Dominik és Cristiano Ronaldo nagy találkozása

Fotó: Csudai Sándor

Igaz, a magyar csapatban ezúttal nem Szoboszlai, hanem a duplázó Varga Barnabás volt a legjobb, míg Ronaldo hiába lőtt gólt tizenegyesből, a portugálok hőse a gólt szerző és gólpasszt adó Bernardo Silva volt.

Összejött végre Szoboszlai és Ronaldo nagy találkozása

A magyar válogatott a 15. meccsén is nyeretlen maradt a nyáron Nemzetek Ligája-győztes portugál csapattal szemben: négy döntetlen mellett ez volt a 11. veresége.

A mieink legközelebb október 11-én a csoport második helyén álló örményeket fogadják.

Tekintsék meg a mérkőzésről készült galériánkat: