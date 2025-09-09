Live
Kedden este a magyar labdarúgó-válogatott szenzációsan futballozott a Nemzetek Ligája-győztes portugál csapat ellen, azonban Marco Rossi együttese hiába lőtt két gólt, végül 3-2-es vereséget szenvedett a Puskás Arénában rendezett vb-selejtezőn. A találkozó egyik legnagyobb sztorija az volt, hogy Szoboszlai Dominik, a magyar válogatott csapatkapitánya végre találkozhatott példaképével, az ötszörös aranylabdás Cristiano Ronaldóval.

A kedd esti találkozó előtt Szoboszlai Dominik és az ötszörös aranylabdás Cristiano Ronaldo csapatkapitányként üdvözölték egymást, a pályán pedig mindketten kiemelkedőt nyújtottak. 

Szoboszlai Dominik és Cristiano Ronaldo nagy találkozása
Szoboszlai Dominik és Cristiano Ronaldo nagy találkozása
Fotó: Csudai Sándor

Igaz, a magyar csapatban ezúttal nem Szoboszlai, hanem a duplázó Varga Barnabás volt a legjobb, míg Ronaldo hiába lőtt gólt tizenegyesből, a portugálok hőse a gólt szerző és gólpasszt adó Bernardo Silva volt.

Összejött végre Szoboszlai és Ronaldo nagy találkozása

A magyar válogatott a 15. meccsén is nyeretlen maradt a nyáron Nemzetek Ligája-győztes portugál csapattal szemben: négy döntetlen mellett ez volt a 11. veresége.

A mieink legközelebb október 11-én a csoport második helyén álló örményeket fogadják.

Tekintsék meg a mérkőzésről készült galériánkat:

Galéria: Szoboszlai és Ronaldo találkozása után az aranylabdás sztár lehetett boldogabb
A Carpathian Brigade már a mérkőzés előtt óriási hangulatot csinált
