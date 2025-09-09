Live
Cristiano Ronaldo 40 évesen még mindig ott van a portugál válogatottban, Szoboszlai Dominik pedig 24 évesen már jó ideje a magyar csapat vezére. Kedden a Puskás Arénában egymás ellen játszhat a példakép és a kihívó, Ronaldo és Szoboszlai, akiknek a bombagóljait egymáshoz mérik a Premier League-ben.

A magyar válogatott pontszerzéssel kezdte a világbajnoki selejtezőket, így Szoboszlai Dominik vágya teljesült, aki az Írország elleni mérkőzés előtt azt mondta: a döntetlennel már elégedett lenne. 

Szoboszlai Dominik klasszisteljesítményt nyújtott az írek elleni vb-selejtezőn
Szoboszlai Dominikra a portugálok elleni rangadón is kulcsszerep vár
Fotó: szoboszlaidominik@instagram

A találkozó után azonban már más volt a leányzó fekvése: egy zseniális első félidő után, 2–0-s vezetésről végül úgy veszítettünk pontot, hogy Sallai Rolandot kiállították, majd a 93. percben jött az ír egyenlítés.

Szoboszlai Írországban is büszke volt a csapatra

Szoboszlai ennek ellenére próbált pozitív maradni, és az Instagramon így fogalmazott, egyet aludva az eseményekre: „Nem sokon múlt az ideális kezdés, de a döntetlen még sokat érhet a végén. Büszke vagyok a csapatra és a szurkolóinkra! Kedden újra otthon, a Puskásban!” A válogatott kapitánya korábban sem titkolta, hogy mennyire odavan Cristiano Ronaldóért. Különösen lenyűgözte a portugál klasszis mentalitása: a törekvés az álmokért, a szorgalom és a folyamatos önfejlesztés. Szoboszlai a következőket mondta: „Kisgyermekkorom óta Cristiano Ronaldo volt a példaképem, mint sok más kiskölyöknek. Leginkább a mentalitása tetszett, hogy rengeteget dolgozott az álmaiért. Én is igyekeztem a példáját követni, és ahogy eljutottam egyre magasabb szintre, rájöttem, hogy én is lehetek egyre jobb” – vallotta a Liverpool játékosa.

Még a nagy kritikus Carragher is megdicsérte

Szoboszlait az utóbbi időben egyre többször Ronaldóhoz hasonlították Angliában. Conor Bradley, Liverpool fiatal védője kiemelte, hogy Szoboszlai lövései néha olyan kiszámíthatatlan mozgást mutatnak, mint Ronaldo szabadrúgásai: 

Azt hiszem, ahogyan Dom eltalálja a labdát, olyat még nem láttam. Talán olyan, mint amilyeneket Ronaldo lőtt.”

Cristiano Ronaldo hatalmas szabadrúgásgólokat lőtt a Manchester Unitedban
Cristiano Ronaldo hatalmas szabadrúgásgólokat lőtt a Manchester Unitedban
Fotó: Andrew Yates/AFP

A legfrissebb, 2025. augusztus végi mérkőzésen – amikor Szoboszlai a Liverpool színeiben egy fantasztikus szabadrúgásgólt szerzett az Arsenal ellen – Gary Neville, a Sky Sports szakértője és korábbi Manchester United-játékos, nyíltan összehasonlította őt Ronaldóval: 

Minden benne volt: erő, csavar, sebesség. Világklasszis, Cristiano Ronaldo-szerű bombagól.”

Jamie Carragher, a Liverpool legendás védője Ronaldo 2008-as szabadrúgásgólját idézte fel, amikor Szoboszlai látványos találatot lőtt a West Ham elleni Ligakupa-mérkőzésen: „Majdnem Cristiano Ronaldo-szerű volt, ahogyan eltalálta a labdát.”

Sok minden változott 16 év alatt

Ezek után biztosak lehetünk abban, hogy Szoboszlai most talán élete meccsére készül, hiszen a példaképe ellen bizonyíthat. Ráadásul úgy, hogy csapatkapitányként beszélgethet, pacsizhat, ölelkezhet és persze mezt is cserélhet vele, de közben megmutathatja, hogy ma már 24 évesen magasabb szintet képvisel, mint a 40 éves portugál aranylabdás. Ehhez persze nyerni kellene, vagy legalább egy döntetlent elérni - egy parádézó Szoboszlaival. Mivel utóbbiból mostanság nagyon nincs hiány, Szoboszlai motivációját is figyelembe véve szinte biztosak vagyunk benne, hogy a magyar cséká elképesztő teljesítményt fog nyújtani.

A hétfői sajtótájékoztatón Szoboszlai reagált arra a 2009-es fotóra, amelyen a pöttöm Dominik kissé megilletődve áll sorfalat a magabiztos portugáloknak, köztük Ronaldónak egy akkori mérkőzés előtt. 

Nem is tudtam, hogy pontosan 16 éve történt ez, amikor játékoskísérőként vonultam ki a pályára Cristiano Ronaldo mellett. Most viszont ellenfélként találkozhatunk. Gyerekkorom óta ő a példaképem, eljött az ideje, hogy farkasszemet nézzünk”

fogalmazott a magyar szurkolók kedvence.

Szoboszlai Dominik a mérkőzés előtti sajtótájékoztatón
Szoboszlai Dominik a mérkőzés előtti sajtótájékoztatón
Fotó: Purger Tamás/MTI

A szakértők tehát nem véletlenül vonnak párhuzamot: Szoboszlai lövőtechnikája valóban a portugál klasszis legszebb éveit idézi. Most azonban eljött a pillanat, amikor a hasonlatból valóság lesz: a példaképből ellenfél, a gyermekkori idolból mérce.

Gólgép Ronaldo, Szoboszlai két játékos egyben

A számok azonban óvatosságra intenek. Cristiano Ronaldo 24 évesen már kész gólgép volt: háromszoros Premier League-bajnok, Bajnokok Ligája-győztes, 2008-as Aranylabda-birtokos, és a Real Madridban is 30 gól feletti tempóban termelt. Szoboszlai ezzel szemben más szerepben ért a csúcsra. Ő 2025 tavaszán lett Premier League-bajnok a Liverpoollal, ő lett a legfiatalabb Eb-csapatkapitány, és az Opta elemzése szerint „két játékos egyben”: pressingben, passzban, futómennyiségben és átmenetekben egyaránt a liga élvonalába tartozik. Nem gólrekordokban, hanem komplex csapatértékben mutatkozik meg az igazi ereje.

Liverpool, Dominik Szoboszlai scores from a free kick during the Premier League match between Liverpool and Arsenal at Anfield in Liverpool, England, on August 31, 2025. (Photo by Steven Halliwell/MI News/NurPhoto) (Photo by MI News / NurPhoto via AFP)
Mindenki abban bízik, hogy Szoboszlai Dominik kedden is lő majd egy akkora bombagólt, mint legutóbb az Arsenal ellen
Fotó: Steven Halliwell/MI News/NurPhoto via AFP

Van azonban egy tényező, amit nem lehet figyelmen kívül hagyni. 

Magyarország válogatottja immár több mint 99 éve nem tudta legyőzni Portugáliát. A két csapat eddig 14 alkalommal találkozott, mérlegünk 10 vereség és 4 döntetlen, győzelem egyszer sem született. Ez a sorozat óriási teher, ugyanakkor történelmi lehetőség is. 

Egy tökéletesen motivált Szoboszlai vezérletével akár most is megtörhetne a jég, de ehhez a csapattársaknak is maximumot kell nyújtaniuk az örményeket játszi könnyedséggel, 5–0-ra kiütő portugálok ellen.

A realitást nézve persze a fogadóirodák józanabbul ítélnek. Az Oddschecker adatai szerint a portugál győzelem a toronymagas esélyes 1.50-es szorzóval, a döntetlen 4.50 körül mozog, míg a magyar siker 8.00-as oddsszal bír, vagyis igazi meglepetésként lenne értékelhető.

