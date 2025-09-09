A magyar válogatott pontszerzéssel kezdte a világbajnoki selejtezőket, így Szoboszlai Dominik vágya teljesült, aki az Írország elleni mérkőzés előtt azt mondta: a döntetlennel már elégedett lenne.

Szoboszlai Dominikra a portugálok elleni rangadón is kulcsszerep vár

Fotó: szoboszlaidominik@instagram

A találkozó után azonban már más volt a leányzó fekvése: egy zseniális első félidő után, 2–0-s vezetésről végül úgy veszítettünk pontot, hogy Sallai Rolandot kiállították, majd a 93. percben jött az ír egyenlítés.

Szoboszlai Írországban is büszke volt a csapatra

Szoboszlai ennek ellenére próbált pozitív maradni, és az Instagramon így fogalmazott, egyet aludva az eseményekre: „Nem sokon múlt az ideális kezdés, de a döntetlen még sokat érhet a végén. Büszke vagyok a csapatra és a szurkolóinkra! Kedden újra otthon, a Puskásban!” A válogatott kapitánya korábban sem titkolta, hogy mennyire odavan Cristiano Ronaldóért. Különösen lenyűgözte a portugál klasszis mentalitása: a törekvés az álmokért, a szorgalom és a folyamatos önfejlesztés. Szoboszlai a következőket mondta: „Kisgyermekkorom óta Cristiano Ronaldo volt a példaképem, mint sok más kiskölyöknek. Leginkább a mentalitása tetszett, hogy rengeteget dolgozott az álmaiért. Én is igyekeztem a példáját követni, és ahogy eljutottam egyre magasabb szintre, rájöttem, hogy én is lehetek egyre jobb” – vallotta a Liverpool játékosa.

Még a nagy kritikus Carragher is megdicsérte

Szoboszlait az utóbbi időben egyre többször Ronaldóhoz hasonlították Angliában. Conor Bradley, Liverpool fiatal védője kiemelte, hogy Szoboszlai lövései néha olyan kiszámíthatatlan mozgást mutatnak, mint Ronaldo szabadrúgásai:

Azt hiszem, ahogyan Dom eltalálja a labdát, olyat még nem láttam. Talán olyan, mint amilyeneket Ronaldo lőtt.”

Cristiano Ronaldo hatalmas szabadrúgásgólokat lőtt a Manchester Unitedban

Fotó: Andrew Yates/AFP

A legfrissebb, 2025. augusztus végi mérkőzésen – amikor Szoboszlai a Liverpool színeiben egy fantasztikus szabadrúgásgólt szerzett az Arsenal ellen – Gary Neville, a Sky Sports szakértője és korábbi Manchester United-játékos, nyíltan összehasonlította őt Ronaldóval:

Minden benne volt: erő, csavar, sebesség. Világklasszis, Cristiano Ronaldo-szerű bombagól.”

Jamie Carragher, a Liverpool legendás védője Ronaldo 2008-as szabadrúgásgólját idézte fel, amikor Szoboszlai látványos találatot lőtt a West Ham elleni Ligakupa-mérkőzésen: „Majdnem Cristiano Ronaldo-szerű volt, ahogyan eltalálta a labdát.”