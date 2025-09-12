Szoboszlai Dominik az elmúlt két szezonban remekül futballozott a Liverpoolban, gólok és gólpasszok tekintetében azonban nem hozott kiemelkedő számokat. A magyar középpályás az első liverpooli szezonjában 45 meccsen hét gólt lőtt és öt gólpasszt jegyzett, az előző idényben 49 találkozón nyolcszor volt eredményes, mellette pedig kiosztott kilenc gólpasszt is.
Szoboszlai a Liverpool legtöbbet melózó futballistája, azt azonban ő maga is hangsúlyozta, hogy gólok és gólpasszok tekintetében többet vár magától. Ha taktikai szempontból közelítjük meg, akkor nagy valószínűséggel nem az idei lesz Szoboszlai legeredményesebb szezonja Liverpoolban, azonban a magyar középpályás az utóbbi hetekben (is) olyan teljesítményt tett le az asztalra, melybe már a legnagyobb kritikusai sem tudtak belekötni.
A szezon előtt rengetegen féltették a magyar válogatott csapatkapitányát. Szoboszlai az előző szezonban ugyanis 10-es poszton futballozott, azonban a Liverpool nyáron 116 millió fontért leszerződtette a Bundesliga legjobb futballistáját, a német válogatott Florian Wirtzet, aki egyértelműen a 10-es posztra érkezett.
A közösségi oldalakon rengeteg képzeletbeli összeállítás látott napvilágot a Liverpool lehetséges álomcsapatáról, melyekből Szoboszlai Dominik rendre kimaradt.
Ha azt mondjátok, hogy nehezebb lesz a helyzetem, akkor várjuk meg a felkészülési időszak végét. Lehet, hogy igazatok van, de nem adom olyan könnyen a helyem, és szerintem ő is tudja, hogy egy Premier League-győztes csapatba bekerülni kemény munkával jár”
– mondta Szoboszlai még júniusban az EM Sports Consulting ügynökség évadzáró ünnepségén.
„Nem tartok tőle egy cseppet sem. Természetesen, ha megvesznek egy játékost 150 millió euróért, akkor valószínűleg nem a padra tartják. Meg kell találnunk a lehetőséget, hogy ketten együtt játszhassunk” – tette hozzá a magyar válogatott csapatkapitánya.
Szoboszlainak egyelőre nem kellett megküzdenie a német válogatott világsztárral, ugyanis a szezon kezdetekor az élet átírta a forgatókönyvet.
A Liverpool világbajnok középpályása, az argentin Alexis Mac Allister egy makacs sérülés miatt nem tudott teljes értékű munkát végezni a felkészülési szezonban, így a Crystal Palace elleni Szuperkupa-mérkőzésen, valamint a Bournemouth elleni szezonnyitó bajnokin Szoboszlai játszott duplaszűrőben az argentin sztár helyén.
A magyar középpályás a Bournemouth elleni bajnokit követően rengeteg beszédtémát adott a kritikusainak, ugyanis a 4-2-re megnyert mérkőzésen Szoboszlai sarokkal eladott labdája után kapott gólt a Liverpool.
Szoboszlai egy balszerencsés hibával kezdte a szezont, sokan kritizálták is miatta, de a magyar futballista csattanós választ adott.
Történt ugyanis, hogy a Liverpool első számú jobbhátvédje, az északír Conor Bradley, valamint a nyáron 40 millió euróért igazolt Jeremie Frimpong is megsérült, így Arne Slot azon kapta magát, hogy nincs jobbhátvédje a Newcastle United elleni rangadó előtt.
Csakhogy a holland mester a felkészülési időszakban a Stoke City elleni zárt kapus meccsen már kipróbálta ezen a poszton Szoboszlait, aki remek teljesítményt nyújtott, így adta magát, hogy a magyar középpályás legyen a beugró jobbhátvéd.
Szoboszlai Dominik elképesztő melót tett bele a meccsbe, nem mellesleg ezt a St James’ Parkban tette meg, a Premier League legvadabb stadionjában, ahol az ellenfelek ritkán távoznak győztesen. Sokáig úgy tűnt, hogy a Liverpool sem fog, azonban a mérkőzés 100. percében Szoboszlai mindenkit elkápráztatott. Egy szép támadás végén Mohamed Szalah tette középre a labdát, ahol Szoboszlai érkezett, a magyar támadó azonban lövés helyett egy elegáns mozdulattal átlépte a labdát, így a hosszún érkező Rio Ngumoha senkitől sem zavartatva lőhetett a kapu bal oldalába.
A mérkőzés után a teljes angol sajtó Szoboszlai zseniális megmozdulásáról áradozott, a magyar középpályást pedig megválasztották a mérkőzés emberének is.
A mentalitásról beszélve, nem könnyű hátvédként játszani, ha csak középpályás voltál egész karriered során. Egyszer játszott ott a felkészülési szezonban – azt hiszem, a Stoke ellen, amikor zárt kapuk mögött játszottunk –, de azon a meccsen csak nálunk volt a labda, most pedig sokat kellett védekeznie. Az, hogy ilyen teljesítményt nyújtott, sokat elárul a mentalitásáról”
– vélekedett a meccs után a Liverpool edzője.
Hat nappal később Szoboszlai ismét jobbhátvédként kapott szerepet az Arsenal elleni szuperrangadón, ami azért is nagy szó, mert addigra Bradley már felépült a sérüléséből, de Slot annyira elégedett volt Szoboszlaival jobb hátvédként, hogy bent tartotta a csapatban a magyart.
Szoboszlainak az Arsenal ellen sokkal nehezebb dolga volt, ugyanis jobbhátvédként Gabriel Martinelli ellen kellett védekeznie, de ezt is megoldotta. Sőt, leradírozta a pályáról a brazil válogatott támadót. Ráadásul a második félidőben Szoboszlai nem csak a védekezésben tűnt ki, rendre becsatlakozott a középpályára és elkezdett osztogatni is. A világklasszis teljesítményét aztán a 83. percben koronázta meg, amikor közel 30 méterről védhetetlen szabadrúgásgólt lőtt a jobb felső sarokba.
Biztos voltam benne, hogy el fogom rúgni. Ez pozíciótól és megbeszéléstől is függ, de mivel távol volt és erőből kellett rúgni, ezért rám jött ki. Úgyhogy megfogtam a labdát, és nem kérdeztem semmit”
– mondta a Spíler TV kamerája előtt Szoboszlai Dominik, akit a győztes gólja után sorozatban másodszor választottak meg a meccs emberének jobbhátvédként.
„Amíg a csapatnak szüksége van rám, itt játszom. Ha a vezetőedző oda tesz, akkor ott fogok játszani. De ő is tudja, hogy középpályás vagyok. De ha jobbhátvéd leszek, akkor azon a poszton fogom ezt a teljesítményt nyújtani” – tette hozzá Szoboszlai.
Kellett egy varázslatos pillanat, amit Dominiktól kaptunk, és aminek eredményeként megnyertünk egy olyan meccset, ami normális esetben döntetlennel végződött volna. Ha Liverpool-mezt viselsz, mindig mindent bele kell adni. Dominik mindig az első, aki visszazár, letámad; elképesztő meccset játszott jobbhátvédként is, ami mutatja a mentalitását. Ez a sokoldalúság és profi hozzáállás teszi igazán fontos játékossá a csapatban”
– fogalmazott Slot a megnyert mérkőzés után.
A 24 éves középpályás egész Angliát lenyűgözte a bombagóljával. Gary Neville, a Manchester United korábbi játékosa Szoboszlai találatát Cristiano Ronaldo legendás szabadrúgásgóljaihoz hasonlította.
„Már a gólja előtt is ő volt a mérkőzés legjobbja. Kiemelkedő teljesítményt nyújtott, és nem volt joga gólt szerezni abból a helyzetből. Az Arsenal kapusa sem akarta elhinni. Valami különleges volt. Minden megvolt benne: az erő, a csavar, a sebesség. Világklasszis, Cristiano Ronaldo-szerű” – mondta a Sky Sports stúdiójában Neville, aki 2003 és 2009 között együtt futballozott Ronaldóval a Manchester Unitedban.
„Azt hiszem, ahogyan Dom eltalálja a labdát, olyat még nem láttam. Talán olyan, mint amilyeneket Ronaldo lőtt” – mondta a csapattárs Conor Bradley, arra célozva, hogy Szoboszlai lövései olyan kiszámíthatatlan mozgást mutatnak, mint Ronaldo szabadrúgásai.
A találkozó után megszólalt a Liverpool legendája, a Szoboszlait gyakran kritizáló Jamie Carragher is, aki hangsúlyozta, hogy a magyar játékosnak sokkal jobban áll a jobbhátvéd szerep.
Szoboszlai Dominik ezt követően csatlakozott a magyar válogatott keretéhez, ez idő alatt pedig kiderült az is, hogy a Premier League-ben jelölték a hónap játékosa díjra.
A magyar válogatott csapatkapitánya vegyes érzésekkel térhetett vissza Liverpoolba, hiszen a nemzeti csapat az írek elleni vb-selejtezőn 2-2-es döntetlent játszott, majd három nappal később jött a portugálok elleni találkozó, melyet 3-2-re megnyert a Nemzetek Ligája-győztes csapat a Puskás Arénában.
Az élet a legnagyobb rendező, ugyanis Szoboszlai Dominik pont akkor találkozott először a példaképével, az ötszörös aranylabdás Cristiano Ronaldóval, amikor egész Anglia a legendás portugál szabadrúgásaihoz hasonlította az Arsenal elleni bombáját.
Játszottam már sok kiváló futballista ellen, de ellene még sohasem. Nem is tudtam, hogy pontosan 16 éve történt ez, amikor játékoskísérőként vonultam ki a pályára Cristiano Ronaldo mellett. Most viszont ellenfélként találkozhatunk. Gyerekkorom óta ő a példaképem, eljött az ideje, hogy farkasszemet nézzünk”
– mondta Szoboszlai az ötszörös aranylabdás Ronaldóról, miután bejárta a világsajtót az a 2009. szeptember 9-én készült fotó, melyen Szoboszlai játékoskísérőként látható a Magyarország-Portugália vb-selejtezőn, a fiatal magyar kisfiú mellett pedig ott feszít az aranylabdás Ronaldo.
A mérkőzésből végül Ronaldo jött ki jobban, hiszen góllal segítette győzelemhez a csapatát, Szoboszlai számára pedig rosszul alakult a meccs, ugyanis az ő kockázatos passzából veszített labdát a magyar válogatott, ami végül a harmadik bekapott gólhoz vezetett.
Érzelmekkel teli két meccsen vagyunk túl és úgy érzem, több volt ebben, mint az 1 pont. Ebben nekem is megvan a felelősségem, azonban az elejétől a végéig csapatként akartunk, küzdöttünk és erre tudunk majd építeni a következő mérkőzéseken. Köszönjük az elképesztő szurkolást, októberben újra jövünk!”
– írta a közösségi oldalán Szoboszlai, aki a lefújás után hosszú ideig kint maradt a Puskás Aréna gyepszőnyegén és megpróbált kedvére tenni minden fiatal rajongójának egy pacsival, vagy fotóval.
A mérkőzés után Szoboszlai az öltözőfolyosón mezt akart cserélni példaképével, oda is adta a mezét neki, Ronaldo azonban nem tudta odaadni sajátját, mert korábban már elígérte másnak. Azonban megígérte Szoboszlainak, hogy az október 14-én esedékes újabb találkozásuk után odaadja majd a mezét.
A magyar középpályás a válogatott szünet után visszatért Liverpoolba, a harc pedig csak most kezdődik számára. Az angol sztárcsapat jobbhátvédjei felépültek, akárcsak az argentin világbajnok középpályás, Alexis Mac Allister. Ráadásul az átigazolási időszak utolsó napján a Liverpool 125 millió fontért megszerezte a svéd válogatott Alexander Isakot is, akinek az érkezésével egy támadójátékos biztosan a kispadra szorul majd.
Szoboszlai azonban sosem futamodik meg, mindig beleáll a harcba és rendszerint meg is nyeri azokat.
A kérdés már csak az, hogy ezt jobbhátvédként vagy pedig középpályásként fogja-e véghez vinni.