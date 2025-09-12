Szoboszlai Dominik az elmúlt két szezonban remekül futballozott a Liverpoolban, gólok és gólpasszok tekintetében azonban nem hozott kiemelkedő számokat. A magyar középpályás az első liverpooli szezonjában 45 meccsen hét gólt lőtt és öt gólpasszt jegyzett, az előző idényben 49 találkozón nyolcszor volt eredményes, mellette pedig kiosztott kilenc gólpasszt is.

Szoboszlai a Liverpool legutóbbi meccsén hatalmas gólt lőtt az Arsenalnak

Fotó: Steven Halliwell/MI News/NurPhoto via AFP

Szoboszlai a Liverpool legtöbbet melózó futballistája, azt azonban ő maga is hangsúlyozta, hogy gólok és gólpasszok tekintetében többet vár magától. Ha taktikai szempontból közelítjük meg, akkor nagy valószínűséggel nem az idei lesz Szoboszlai legeredményesebb szezonja Liverpoolban, azonban a magyar középpályás az utóbbi hetekben (is) olyan teljesítményt tett le az asztalra, melybe már a legnagyobb kritikusai sem tudtak belekötni.

Szoboszlai beleállt a harcba

A szezon előtt rengetegen féltették a magyar válogatott csapatkapitányát. Szoboszlai az előző szezonban ugyanis 10-es poszton futballozott, azonban a Liverpool nyáron 116 millió fontért leszerződtette a Bundesliga legjobb futballistáját, a német válogatott Florian Wirtzet, aki egyértelműen a 10-es posztra érkezett.

A közösségi oldalakon rengeteg képzeletbeli összeállítás látott napvilágot a Liverpool lehetséges álomcsapatáról, melyekből Szoboszlai Dominik rendre kimaradt.

Ha azt mondjátok, hogy nehezebb lesz a helyzetem, akkor várjuk meg a felkészülési időszak végét. Lehet, hogy igazatok van, de nem adom olyan könnyen a helyem, és szerintem ő is tudja, hogy egy Premier League-győztes csapatba bekerülni kemény munkával jár”

– mondta Szoboszlai még júniusban az EM Sports Consulting ügynökség évadzáró ünnepségén.

„Nem tartok tőle egy cseppet sem. Természetesen, ha megvesznek egy játékost 150 millió euróért, akkor valószínűleg nem a padra tartják. Meg kell találnunk a lehetőséget, hogy ketten együtt játszhassunk” – tette hozzá a magyar válogatott csapatkapitánya.

Szoboszlai mentalitásáról áradoznak Liverpoolban

Szoboszlainak egyelőre nem kellett megküzdenie a német válogatott világsztárral, ugyanis a szezon kezdetekor az élet átírta a forgatókönyvet.