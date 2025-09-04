Szoboszlai Dominikék a portugálokkal, az írekkel és az örményekkel kerültek kerültek egy négyszereplős csoportba, a szereplésüket pedig azért csak most kezdik meg a mieink az F csoportban, mert Cristiano Ronaldóéknak júniusban a Nemzetek Ligája négyes döntőjében volt jelenésük – amit aztán meg is nyertek.

Szoboszlai és Kerkez is remek formában tért haza a magyar válogatotthoz

Fotó: Darren Staples/AFP

A mieink jövő kedden a telt házas Puskás Arénában fogadják a világranglista hatodik helyén álló portugálokat, előtte azonban még Dublinban lesz rendkívül fontos meccse a magyaroknak.

Szoboszlai jobbhátvéd lehet?

Marco Rossi együttese remek előjelekkel várhatja az írek elleni sorsdöntő meccset, hiszen a csapatkapitány Szoboszlai Dominik két egymást követő mérkőzésen is a meccs embere lett Liverpoolban, nem mellesleg az Arsenal elleni csúcsrangadón akkora gólt lőtt szabadrúgásból, hogy azóta is ez a téma szerte a világon.

Ráadásul a magyar válogatott nem egy egyszemélyes hadsereg, nem csak Szoboszlai adhat okot a bizakodásra. Sallai Roland alapember a török Galatasarayban, múlt hétvégén pedig elképesztő gólt rúgatott az argentin Mauro Icardival. Nem mellesleg Sallai mindezt jobbhátvédként tette, akárcsak Szoboszlai Dominik, aki az Arsenal elleni rangadón is ezen a poszton játszott.

Sallai Roland is folyamatosan jobbhátvédként bizonyít a Galatában

Fotó: Ismail Aslandag/Anadolu via AFP

Ha viccesen nézzük a dolgot, akkor jobbhátvédekben most túlkínálat van a válogatottnál, hiszen a remek formában futballozó Bolla Bendegúz mellett most már Sallai és Szoboszlai is bevethető ezen a poszton.

Most vagyunk bajban, hiszen jobbhátvéd poszton döntenem kell Szoboszlai, Bendi és Roli között. Csak egyikük játszhat, a másik kettő marad a kispadon”

– mondta nevetve az M4 Sport kamerája előtt Marco Rossi, aki a nemzeti csapatnál Szoboszlait és Sallait is támadóként kezeli, így egész biztosan nem fognak padozni az írek ellen.

Szoboszlai és Sallai mellett kulcsszerep hárulhat Varga Barnabásra is. A Ferencváros támadója elképesztő formában futballozik, az idei szezonban 11 tétmeccsen tíz gól és két gólpassz a mérlege.

A Fradi fiatal sztárja főszerepet kaphat

Varga mellett muszáj kiemelni a Fradi középpályását, a 19 éves Tóth Alexet is, aki nemzetközi szinten is kiemelkedik a mezőnyből, így nem csoda, hogy neves európai csapat állnak sorba érte.