Szoboszlai Dominikék a portugálokkal, az írekkel és az örményekkel kerültek kerültek egy négyszereplős csoportba, a szereplésüket pedig azért csak most kezdik meg a mieink az F csoportban, mert Cristiano Ronaldóéknak júniusban a Nemzetek Ligája négyes döntőjében volt jelenésük – amit aztán meg is nyertek.
A mieink jövő kedden a telt házas Puskás Arénában fogadják a világranglista hatodik helyén álló portugálokat, előtte azonban még Dublinban lesz rendkívül fontos meccse a magyaroknak.
Marco Rossi együttese remek előjelekkel várhatja az írek elleni sorsdöntő meccset, hiszen a csapatkapitány Szoboszlai Dominik két egymást követő mérkőzésen is a meccs embere lett Liverpoolban, nem mellesleg az Arsenal elleni csúcsrangadón akkora gólt lőtt szabadrúgásból, hogy azóta is ez a téma szerte a világon.
Ráadásul a magyar válogatott nem egy egyszemélyes hadsereg, nem csak Szoboszlai adhat okot a bizakodásra. Sallai Roland alapember a török Galatasarayban, múlt hétvégén pedig elképesztő gólt rúgatott az argentin Mauro Icardival. Nem mellesleg Sallai mindezt jobbhátvédként tette, akárcsak Szoboszlai Dominik, aki az Arsenal elleni rangadón is ezen a poszton játszott.
Ha viccesen nézzük a dolgot, akkor jobbhátvédekben most túlkínálat van a válogatottnál, hiszen a remek formában futballozó Bolla Bendegúz mellett most már Sallai és Szoboszlai is bevethető ezen a poszton.
Most vagyunk bajban, hiszen jobbhátvéd poszton döntenem kell Szoboszlai, Bendi és Roli között. Csak egyikük játszhat, a másik kettő marad a kispadon”
– mondta nevetve az M4 Sport kamerája előtt Marco Rossi, aki a nemzeti csapatnál Szoboszlait és Sallait is támadóként kezeli, így egész biztosan nem fognak padozni az írek ellen.
Szoboszlai és Sallai mellett kulcsszerep hárulhat Varga Barnabásra is. A Ferencváros támadója elképesztő formában futballozik, az idei szezonban 11 tétmeccsen tíz gól és két gólpassz a mérlege.
Varga mellett muszáj kiemelni a Fradi középpályását, a 19 éves Tóth Alexet is, aki nemzetközi szinten is kiemelkedik a mezőnyből, így nem csoda, hogy neves európai csapat állnak sorba érte.
A Fradi játékosa az azeriek elleni legutóbbi felkészülési mérkőzésen kezdett először a nemzeti csapatban, és könnyen lehet, hogy Dublinban már főszerepet osztanak rá, ugyanis kedden kiderült, hogy a csapat motorjaként funkcionáló Schäfer András sérülés miatt nem léphet pályára sem az írek, sem a portugálok elleni meccsen sem.
Marco Rossi csapatának azért is sorsdöntő az írek elleni meccs, mert ha reálisan nézzük, a portugálokat szinte lehetetlen megelőzni a csoportban, így a mieinknek az írekkel kell majd megvívniuk a pótselejtezőt jelentő csoportmásodik helyért.
Egy esetleges szombati vereség óriási hátrányt jelentene, egy dublini győzelem viszont hatalmas lökést adhatna ahhoz, hogy negyven év után újra kijusson a magyar válogatott a világbajnokságra, amely minden idők egyik legkülönlegesebb tornája lehet.
Az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban sorra kerülő első 48 csapatos világbajnokságon való szereplésre összesen 206 ország válogatottja pályázott. A vb-re összesen 45 kiadó hely volt, hiszen a három házigazda automatikus résztvevő. A tizenkét európai selejtezőcsoportból – amelyek közül a hat darab négyfősben csak a héten indul a novemberig tartó küzdelem – az első helyezettek kijutnak a jövő nyári tornára, míg a másodikak a jövő márciusi pótselejtezőn küzdhetnek tovább a vb-részvételért.
A Magyar Nemzet a selejtezősorozattal foglalkozó cikkében kiemeli, hogy a csoportokban jelenleg a norvégok és az angolok állnak nagyon jól, de még nekik is bőven kell pontokat gyűjteni a kijutáshoz.
A pótselejtezőn a tizenkét csoportmásodik mellett további négy csapat vehet majd részt, amely nem végzett a csoportja első két helyén – ők a tavaly őszi Nemzetek Ligája-rangsor alapján kapnak lehetőséget. A tizenhat résztvevő közül egyenes kieséses rendszerben négy jut ki a vb-re.
Az említett NL-sorrend: spanyol, német, portugál, francia, angol, norvég, walesi, cseh, román, svéd, északmacedón, északír, moldáv, San Marinó-i, olasz, holland, dán, horvát, skót, szerb, magyar.
Azaz ha a magyar labdarúgó-válogatott nem zár a portugálokkal, írekkel és örményekkel közös vb-selejtezős kvartettben az első két hely valamelyikén, akkor abban az esetben vív pótselejtezőt, ha a sorrendben előtte álló húsz nemzet közül legfeljebb három jár hasonlóan a maga csoportjában.
Szombat este a mieink Dublinban játszanak, a csoportunkban szereplő portugálok pedig Jerevánban kezdik meg szereplésüket az örmények ellen. A Nemzetek Ligáját a nyár elején megnyert együttes keretéből ezúttal hiányzik az AC Milan támadója, a sérült Rafael Leao, illetve Nelson Semedo és Rodrigo Mora sem tagja a most kihirdetett keretnek.
Azonban a portugálok így sem gyengültek, elég csak azt megemlíteni, hogy ott van a keretben a Paris Saint-Germain négy Bajnokok Ligája-győztes játékosa: Nuno Mendes, Vitinha, Goncalo Ramos és az a Joao Neves, aki a párizsi csapat legutóbb meccsén mesterhármasig jutott, ráadásul a három góljából kettőt ollózva szerzett.
Ott lesz a csapatban Cristiano Ronaldo is, aki 40 évesen is ontja a gólokat a szaúdi ligában, valamint hazája válogatottjában is. Ronaldo 221 meccsen 138 gólt lőtt a portugál válogatottban, a magyar csapat ellen pedig elképesztő a statisztikája. Az ötszörös aranylabdás támadó pályafutása során hatszor lépett pályára a magyar válogatott ellen, ezeken a meccseken hat gól és három gólpassz a mérlege. A 40 éves támadó minden bizonnyal arra készül, hogy Jerevánban, majd kedden Budapesten is növelje góljainak a számát.
A mieink esélyeit statisztikailag rontja, hogy a portugál válogatottat még sosem győzte le a magyar csapat. Azonban minden rossz sorozatnak vége szakad egyszer. Bízzunk benne, hogy a mieinké most fog megszakadni.