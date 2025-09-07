Szoboszlai Dominikék az örményekkel, az írekkel és a Nemzetek Ligája-címvédő portugálokkal kerültek egy vb-selejtezős csoportba. A csodákban hinni kell, a realitás azonban teljesen egyértelmű: az ötszörös aranylabdás Cristiano Ronaldóval felálló portugál válogatott a világ egyik legjobb csapata, melyet majdhogynem lehetetlenség legyőzni, így a józan ész azt mondatja, hogy a mieinknek a pótselejtezőt érő második helyért kell megharcolniuk – méghozzá az írekkel.

Szoboszlai Dominik rengeteget dolgozott az írek elleni vb-selejtezőn

Fotó: Bodnár Boglárka/MTI

A magyar válogatott a pótselejtező szempontjából tehát a legnagyobb riválisa otthonában kezdte meg a szereplését, a mérkőzés előtt pedig a csapatkapitány Szoboszlai Dominik is hangsúlyozta, az a legfontosabb, hogy ne kerüljünk hátrányba.

Szoboszlai szerint aranyat érhet a döntetlen

A Liverpool középpályása már a mérkőzés előtt kiemelte, hogy az írek ellen a Puskás Arénában rendezik majd a kulcsfontosságú mérkőzést.

Ez nem egy döntő, ez egy hosszútávú verseny. Majd itthon lesz a döntő ellenük. Ott majd lehet rizikózni. Ott majd lehet olyanokat csinálni, amit lehet, hogy szombaton nem fogunk megcsinálni. Okosnak kell lennünk”

– mondta Liverpool középpályása.

A dublini mérkőzésen a magyar válogatott az első félidőben nem csak okosan, hanem jól is futballozott. A kezdés álomszerű volt, hiszen Varga Barnabás már a második percben megszerezte a vezetést, Sallai Roland pedig a 15. percben növelte a magyar csapat előnyét. A fordulás után viszont óriásit változott a játék képe. Az írek egy erősen véleményes góllal szépíteni tudtak a 49. percben, három perccel később pedig kiállították Sallait egy törlesztés miatt, így a magyar válogatott szinte a teljes második félidőt emberhátrányban játszotta végig.

Sallai Roland az első félidőben gólt fejelt, a második játékrészben kiállították

Fotó: Magyar Labdarúgó Szövetség

A magyar válogatott hatalmasat küzdött, ráadásul ezt szembeszélben tett, ugyanis a német Harm Osmers játékvezető szinte minden ítéletével az íreket segítette. A szigetországi csapat a 93. percben végül egyenlíteni tudott, így a magyar válogatott egy ponttal távozott Dublinból.

Mivel a magyar csapat a mérkőzésen két góllal is vezetett, a végeredmény akár csalódást keltő is lehetne, azonban a csapatkapitány felhívta rá a figyelmet, hogy ez az egy pont később még aranyat érhet.

Ha azt mondja valaki, hogy 2-2-es idegenbeli meccsel kezdünk majd az írek ellen, szerintem mindenki aláírja. De így, hogy kettővel vezettünk negyedóra után, jobban fáj. Büszke vagyok a csapatra, hogy jól kezdtünk, mert megbeszéltük, hogy ez fontos. Igaz, hogy döntetlen lett kétgólos vezetésről, de büszke vagyok, mert ötven percig hatalmas küzdöttünk eggyel kevesebb emberrel”

– kezdte az értékelését az M4 Sport kamerája előtt a csapatkapitány Szoboszlai Dominik, aki hangsúlyozta, hogy a jövőben ez a Dublinban megszerzett pont aranyat érhet majd.