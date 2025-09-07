Szoboszlai Dominikék az örményekkel, az írekkel és a Nemzetek Ligája-címvédő portugálokkal kerültek egy vb-selejtezős csoportba. A csodákban hinni kell, a realitás azonban teljesen egyértelmű: az ötszörös aranylabdás Cristiano Ronaldóval felálló portugál válogatott a világ egyik legjobb csapata, melyet majdhogynem lehetetlenség legyőzni, így a józan ész azt mondatja, hogy a mieinknek a pótselejtezőt érő második helyért kell megharcolniuk – méghozzá az írekkel.
A magyar válogatott a pótselejtező szempontjából tehát a legnagyobb riválisa otthonában kezdte meg a szereplését, a mérkőzés előtt pedig a csapatkapitány Szoboszlai Dominik is hangsúlyozta, az a legfontosabb, hogy ne kerüljünk hátrányba.
A Liverpool középpályása már a mérkőzés előtt kiemelte, hogy az írek ellen a Puskás Arénában rendezik majd a kulcsfontosságú mérkőzést.
Ez nem egy döntő, ez egy hosszútávú verseny. Majd itthon lesz a döntő ellenük. Ott majd lehet rizikózni. Ott majd lehet olyanokat csinálni, amit lehet, hogy szombaton nem fogunk megcsinálni. Okosnak kell lennünk”
– mondta Liverpool középpályása.
A dublini mérkőzésen a magyar válogatott az első félidőben nem csak okosan, hanem jól is futballozott. A kezdés álomszerű volt, hiszen Varga Barnabás már a második percben megszerezte a vezetést, Sallai Roland pedig a 15. percben növelte a magyar csapat előnyét. A fordulás után viszont óriásit változott a játék képe. Az írek egy erősen véleményes góllal szépíteni tudtak a 49. percben, három perccel később pedig kiállították Sallait egy törlesztés miatt, így a magyar válogatott szinte a teljes második félidőt emberhátrányban játszotta végig.
A magyar válogatott hatalmasat küzdött, ráadásul ezt szembeszélben tett, ugyanis a német Harm Osmers játékvezető szinte minden ítéletével az íreket segítette. A szigetországi csapat a 93. percben végül egyenlíteni tudott, így a magyar válogatott egy ponttal távozott Dublinból.
Mivel a magyar csapat a mérkőzésen két góllal is vezetett, a végeredmény akár csalódást keltő is lehetne, azonban a csapatkapitány felhívta rá a figyelmet, hogy ez az egy pont később még aranyat érhet.
Ha azt mondja valaki, hogy 2-2-es idegenbeli meccsel kezdünk majd az írek ellen, szerintem mindenki aláírja. De így, hogy kettővel vezettünk negyedóra után, jobban fáj. Büszke vagyok a csapatra, hogy jól kezdtünk, mert megbeszéltük, hogy ez fontos. Igaz, hogy döntetlen lett kétgólos vezetésről, de büszke vagyok, mert ötven percig hatalmas küzdöttünk eggyel kevesebb emberrel”
– kezdte az értékelését az M4 Sport kamerája előtt a csapatkapitány Szoboszlai Dominik, aki hangsúlyozta, hogy a jövőben ez a Dublinban megszerzett pont aranyat érhet majd.
A Liverpool középpályását Sallai Roland kiállításáról is kérdezték.
„Nem láttam a kiállítást, de hallottam véleményeket. Remélem, mindenki megtanulta, hogy nem lehet így reagálni, bármit is tesznek ellened. Viszont meg kell védenem Sallai Rolandot, mert senkinek nem ártana szándékosan. Viszont ha ez piros volt, akkor lehet, hogy vissza kellene nézni az írek első gólját is” – mondta Szoboszlai, aki végezetül kiemelte, hogy a válogatott megmutatta, hogy tud csapatként küzdeni.
A mérkőzést követően Marco Rossi szövetségi kapitány megdicsérte játékosait, akik hatalmasat küzdöttek. Mellette kiemelte a német Harm Osmers játékvezetőt, aki rengeteget tett az írek pontszerzéséért.
„Nagyon nehéz beszélni erről a meccsről az első félidő után. A magyar válogatott az első félidőben megmutatta, hogyan tud focizni, a másodikban pedig azt, hogyan tud küzdeni. Természetesen nem vagyunk boldogok az eredménnyel. A végeredmény úgy néz ki, ahogy.
A második félidőben a bíró úgy gondolta, hogy nem egy futballmeccsen, hanem egy birkózómeccsen bíráskodik. Az első góljuknál Varga Barnabás lekönyökölték. Sallai Roland piros lapja előtt is volt egy teljesen egyértelmű szabálytalanság. Úgy gondolom, a körülmények nem voltak egyszerűek. Az ellenfél sok hosszú labdával próbálkozott, annak tudatában, hogy a bíró nem fújt be bizonyos szituációkat. Úgy gondolom, hogy a játékvezető túl sok fizikai kontaktus engedett el. Ennek ellenére végigküzdöttük a teljes félidőt, ennél többet nem kérhetek a fiúktól. Ez a meccset az elejétől kezdve végigharcolták, amíg lehetett, addig pedig fociztak is”
– értékelt az M4 Sport kamerája előtt Marco Rossi szövetségi kapitány.
Rossi a találkozót követő sajtótájékoztatón is kifogásolta, hogy a kiállítás előtt tisztán szabálytalankodtak Sallai Rolanddal szemben, amit nem fújtak le, ezért a bírónak ugyan úgy tűnhetett, hogy a Galatasaray támadója frusztrációja miatt lépett oda az ír játékosnak, ugyanakkor nem lépett a rivális lábára, így a sárga is elég lehetett volna. Az olasz szakember megjegyezte, nem lesz könnyű pótolni az eltiltott játékosát, mert bár vannak jó futballisták a magyar keretben, de egyértelműen Sallai a legjobb támadója Varga mellett.
Pozitív volt Szoboszlai Dominik hátravont játéka a labdatartásnál. A kiállítás után átálltunk 5-3-1-re, így már nem tudtunk nyomást gyakorolni az ellenfélre. Ő bármilyen pozícióban megállja a helyét, ahogy azt a Premier League-ben is bizonyítja, de szerintünk hatos, védekező középpályás pozícióban a világ egyik legjobbja lehet”
– mondta Rossi azzal kapcsolatban, hogy a Liverpool sztárja ezúttal a válogatottban megszokotthoz képest hátrébb kapott szerepet.
Heimir Hallgrímsson, az írek szövetségi kapitánya csalódott az eredmény miatt, mert úgy érzi, csapata rászolgált volna a három pontra.
Pszichésen rendkívül nehéz helyzet 15 perc után 0-2-re állni, nem könnyű innen visszajönni, kiváltképpen a világranglistán harminc hellyel előttünk álló magyarok ellen, de nekünk sikerült. A szünetben azt mondtam a fiúknak, nincs mit veszítenünk és eszerint is játszottak, legalább negyven beívelésünk volt a második félidőben. Meg kell becsülni ezt a pontot, de a legfontosabb, hogy Magyarország nem kapott hármat”
– értékelt az izlandi szakember.
A mérkőzés első gólját szerző Varga Barnabás szerint Sallai Roland kiállítása volt a mérkőzés fordulópontja.
„Azt gondolom, hogy az első félidőben mi játszottunk jobban és megérdemelten szereztünk vezetést, sőt a kétgólos előny is megérdemelt volt szerintem.
A második félidőben megbeszéltük, hogy ugyanezt kellene folytatni. Nyilván gyorsan kaptuk a gólt, ami nem jött jól, szerintem egyébként szabálytalan volt, de a bíró megadta, úgyhogy nem tudunk mit csinálni”
– értékelt az M4 Sport kamerája előtt a Ferencváros támadója.
„Egy piros lap mindig fordulópont, de amikor ilyen érzelmek vannak a pályán, akkor ilyen ingerei lehetnek az embernek.
Nyilván nem volt szándékos, rossz reakció volt, de természetesen forduló pont volt. Nagyon jól küzdött a csapat. Tényleg az a legkellemetlenebb, hogy végigküzdöttük ezt a második félidőt, majd a legvégén jött a gól, de legalább egy pontot elvittünk”
– tette hozzá Varga, aki a 24. meccsén a kilencedik gólját lőtte a nemzeti csapatban.
A csapatkapitány Szoboszlai Dominik mellett Dibusz Dénes, a válogatott kapusa is azt emelte ki, hogy a megszerzett pont később még sokat érhet.
„Gyakorlatilag ez első két lehetőségünkből betaláltunk, ez nyilván önbizalmat adott a csapatnak és tudtunk egy olyat játékot játszani, ami jobban fekszik nekünk. Zártan védekeztünk, mindenki tette a dolgát, és az első félidőben nem is nagyon volt a hazaiaknak lehetősége. Sajnos a második félidőt nem kezdtük jól, a kiállítás után pedig gyakorlatilag végig a kapunk elé szorítottak bennünket, igyekeztünk megtartani az előnyünket, de sajnos itt a végén nem sikerült” – mondta az M4 Sport kamerája előtt a 34 éves kapus, aki kiemelte, hogy a magyar csapat hősiesen védekezett, de a találkozó végén az ír válogatott volt a szerencsésebb.
„Természetesen lehet ennek a pontnak még jelentősége. Tudjuk, hogy ez egy hat meccsből álló sorozat, az első meccsen túl vagyunk.
A legfontosabb az volt, hogy ne kerüljünk lépéshátrányba az írekkel szemben, ez megvalósult, de azok után, hogy 2-0-ra vezettünk, most nagyon csalódottak vagyunk, és úgy érezzük, hogy ez egy óriási kihagyott lehetőség volt”
– tette hozzá a 45-szörös magyar válogatott kapus.
A Nemzetek Ligája-győztes portugál válogatott 5-0-ra nyert Örményországban, így Roberto Martínez együttese remek formában érkezik a keddi Puskás Arénában sorra kerülő mérkőzésre.
„Fontos volt, hogy jól kezdjünk és irányítsuk a játékot. Példás volt a hozzáállásunk, jó volt a ritmusunk és kontrollálni tudtuk a meccset. Az első gól után más lett a játék, de továbbra is gólokat akartunk szerezni és a kapunkat pedig megőrizni a góltól. Nem könnyű Örményországban játszani, de a felkészülésünk nagyon jól sikerült.
Most jöhet a második mérkőzés, amit nagyon komolyan kell vennünk, mert Magyarország hazai pályán még nagyobb kihívás elé fog állítani minket”
– mondta a találkozó után a portugálok szövetségi kapitánya, aki szót ejtett Cristiano Ronaldo 21. percben lőtt góljáról, amely megegyezik a júliusban elhunyt Diogo Jota mezszámával.
„Diogo Jota mindig velünk van, de a 21. percben gólt szerezni különleges volt, jelezte, hogy továbbra is együtt haladunk. Diogo Jota jelenléte erős és egyértelmű, ezt már az edzőtábor első napján éreztem, most is velünk van” – tette hozzá a spanyol szakember, akinek a csapata kedden este 20.45-től lép pályára a Puskás Arénában.
A magyar labdarúgó-válogatott világbajnoki selejtezős programja:
09.09., 20:45: Magyarország–Portugália
10.11., 18:00: Magyarország–Örményország
10.14., 20:45: Portugália–Magyarország
11.13., 18:00: Örményország–Magyarország
11.16., 15:00: Magyarország–Írország