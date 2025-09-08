A válogatott Írországban ért el döntetlent, de a mérkőzés komoly áldozattal járt: Sallai Roland kiállítás miatt nem lehet ott a portugálok elleni rangadón. Szoboszlai szerint nehéz lesz pótolni, de bízik a keret mélységében.
„Roli meghatározó játékosa a csapatnak, minden téren van tapasztalata, komoly minőséget képvisel, és elképesztő akarattal rendelkezik. Aki a keret tagja, mindenki arra vár, hogy megkapja a lehetőséget. Biztos vagyok benne, hogy aki a helyére kerül, mindent bele fog adni” – mondta a Liverpool középpályása.
Sallai kiesése akár Szoboszlai pozícióját is befolyásolhatja. Az írek ellen védekező középpályásként remekelt, de hogy most hol kaphat szerepet? „A középpályán szeretek leginkább játszani, itt érzem magam a legkomfortosabban, de Liverpoolban ott játszom, ahová helyeznek” – idézte a Magyar Nemzet tudósítása Szoboszlait, aki ezzel ismét csak Marco Rossira hagyta a kérdés megválaszolását, milyen feladatot szán neki Portugália ellen.
Azt a kérdést azonban Szoboszlai nem kerülte meg, milyen eredménnyel lenne elégedett.
Hogy a döntetlent aláírnám-e? Persze. Kiegyeznék vele
– felelte.
Szoboszlai szerint regenerációban mindig a második nap, tehát a mostani a legnehezebb. „A meccs után kinn maradtunk Dublinban, tudtunk aludni, pihenni, készen állunk a feladatra. Portugália ellen az az alapelvárás, hogy mindenki tegye ki a szívét, lelkét, úgy tudjunk lejönni a pályáról, hogy mindent megtettünk. Minőségben a portugál válogatott még előttünk áll, a küzdés, akarat dönt majd.
Álom, hogy kijussunk a vb-re, de legalább legyen a plyaoffra lehetőség.
Szoboszlai pályafutása egyik legkülönlegesebb mérkőzésére készül. Pontosan 16 éve még játékoskísérőként vonult ki a pályára Cristiano Ronaldo mellett. Mivel a 2021-es Eb-t sérülés miatt kihagyta, még sohasem játszhatott az ötszörös aranylabdás ellen.
Nem is tudtam, hogy napra pontosan 16 éve volt az a mérkőzés. Megvan minden emlékem róla. Akkor még mellettük álltam, most viszont ellenfélként
– idézte fel a csapatkapitány.
„Játszottam már sok kiváló futballista ellen, de ellene még sohasem. Gyerekkorom óta ő a példaképem, eljött az ideje, hogy farkasszemet nézzünk” – tette hozzá.
A világsztárokkal teletűzdelt portugál csapat ellen minden mérkőzés különleges, Szoboszlai is elismeréssel beszélt az ellenfélről, amely 5-0-ra kiütötte Örményországot.
„Nagyon jó keretük van, kiváló játékosaik, remek edzőjük. Spanyolország mellett a legjobbak Európában. Élmény lesz ellenük futballozni, hiszen nem minden nap találkozhatsz ilyen szintű riválissal.”
Marco Rossi a sajtótájékoztatón elsősorban a fegyelmezett játék fontosságát hangsúlyozta.
„Sallait nélkülöznünk kell, és több játékosunk is sárga lapot kapott. A bírói döntések sokat számítanak, de nekünk csak magunkra szabad figyelnünk. Családok, kisgyerekek előtt fogunk játszani, és azt szeretném, ha a lefújás után mosolyt látnék a szurkolók arcán” – fogalmazott a szövetségi kapitány.
Természetesen kitért Szoboszlai szerepére is:
Dominik a kulcsjátékosunk, nagy egyéniség, aki tudja kezelni a nyomást. Gólokat, gólpasszokat várnak tőle, de ő is ember, neki is lehet rossz napja. A célunk, hogy minél többször bevonjuk a játékba, főleg amikor nálunk van a labda.
Rossi szerint Portugália ellen a legfontosabb, hogy a játékosok teljes szívvel és lélekkel küzdjenek, mert ilyen ellenféllel szemben csak így lehet esély a jó eredményre.
„Nyerni szeretnénk, de a döntetlen is értékes lenne. Ha egy futballista nem tud Cristiano Ronaldo és a portugál válogatott ellen kellően motivált lenni, akkor rossz pályát választott. Meg kell nehezítenünk az életüket, és ha jól játsszunk és szerencsénk is lesz, akkor pozitív eredményt érhetünk el” – mondta Rossi.
A kapitány napra pontosan hét éve mutatkozott be a válogatott kispadján, de a finnek elleni vereség nem tartozik pályafutása legszebb emlékei közé. Most azonban új lehetőség előtt áll: egy világsztárokkal teletűzdelt rivális ellen vezetheti ki a csapatot a Puskás Aréna telt háza elé.