Az írek elleni 2-2 után újabb komoly erőpróba vár a magyar labdarúgó-válogatottra: kedden este a Puskás Arénában a Nemzetek Ligája-győztes Portugáliát fogadja Marco Rossi együttese a világbajnoki selejtezősorozat második fordulójában. A találkozó már önmagában is különleges, de a magyar szurkolók számára még inkább azzá teszi, hogy Szoboszlai Dominik először léphet pályára példaképe, Cristiano Ronaldo ellen. A csapatkapitány bevallotta, régóta várta ezt a pillanatot, míg a szövetségi kapitány hangsúlyozta: szeretné, ha a lefújás után mosolygós arcokat látna a lelátón.

A válogatott Írországban ért el döntetlent, de a mérkőzés komoly áldozattal járt: Sallai Roland kiállítás miatt nem lehet ott a portugálok elleni rangadón. Szoboszlai szerint nehéz lesz pótolni, de bízik a keret mélységében.

Dublin, 2025. szeptember 6. Szoboszlai Dominik az Írország-Magyarország labdarúgó világbajnoki selejtező mérkőzés után a dublini Aviva Stadionban 2025. szeptember 6-án. A találkozó 2-2-es döntetlennel zárult. MTI/Bodnár Boglárka
Szoboszlai Dominik nagyon várja a portugálok elleni telt házas vb-selejtezőt
Fotó: Bodnár Boglárka / MTI Fotószerkesztõség

„Roli meghatározó játékosa a csapatnak, minden téren van tapasztalata, komoly minőséget képvisel, és elképesztő akarattal rendelkezik. Aki a keret tagja, mindenki arra vár, hogy megkapja a lehetőséget. Biztos vagyok benne, hogy aki a helyére kerül, mindent bele fog adni” – mondta a Liverpool középpályása.

Sallai kiesése akár Szoboszlai pozícióját is befolyásolhatja. Az írek ellen védekező középpályásként remekelt, de hogy most hol kaphat szerepet? „A középpályán szeretek leginkább játszani, itt érzem magam a legkomfortosabban, de Liverpoolban ott játszom, ahová helyeznek” – idézte a Magyar Nemzet tudósítása Szoboszlait, aki ezzel ismét csak Marco Rossira hagyta a kérdés megválaszolását, milyen feladatot szán neki Portugália ellen.

Azt a kérdést azonban Szoboszlai nem kerülte meg, milyen eredménnyel lenne elégedett.

Hogy a döntetlent aláírnám-e? Persze. Kiegyeznék vele

– felelte.
Szoboszlai szerint regenerációban mindig a második nap, tehát a mostani a legnehezebb. „A meccs után kinn maradtunk Dublinban, tudtunk aludni, pihenni, készen állunk a feladatra. Portugália ellen az az alapelvárás, hogy mindenki tegye ki a szívét, lelkét, úgy tudjunk lejönni a pályáról, hogy mindent megtettünk. Minőségben a portugál válogatott még előttünk áll, a küzdés, akarat dönt majd.

Álom, hogy kijussunk a vb-re, de legalább legyen a plyaoffra lehetőség. 

 

Szoboszlai Ronaldo ellen – gyerekkori álomból valóság

Szoboszlai pályafutása egyik legkülönlegesebb mérkőzésére készül. Pontosan 16 éve még játékoskísérőként vonult ki a pályára Cristiano Ronaldo mellett. Mivel a 2021-es Eb-t sérülés miatt kihagyta, még sohasem játszhatott az ötszörös aranylabdás ellen.

Nem is tudtam, hogy napra pontosan 16 éve volt az a mérkőzés. Megvan minden emlékem róla. Akkor még mellettük álltam, most viszont ellenfélként

– idézte fel a csapatkapitány.

„Játszottam már sok kiváló futballista ellen, de ellene még sohasem. Gyerekkorom óta ő a példaképem, eljött az ideje, hogy farkasszemet nézzünk” – tette hozzá.

Bivalyerős Portugália

A világsztárokkal teletűzdelt portugál csapat ellen minden mérkőzés különleges, Szoboszlai is elismeréssel beszélt az ellenfélről, amely 5-0-ra kiütötte Örményországot.

„Nagyon jó keretük van, kiváló játékosaik, remek edzőjük. Spanyolország mellett a legjobbak Európában. Élmény lesz ellenük futballozni, hiszen nem minden nap találkozhatsz ilyen szintű riválissal.”

Rossi: Koncentráció és fegyelem

Marco Rossi a sajtótájékoztatón elsősorban a fegyelmezett játék fontosságát hangsúlyozta.

„Sallait nélkülöznünk kell, és több játékosunk is sárga lapot kapott. A bírói döntések sokat számítanak, de nekünk csak magunkra szabad figyelnünk. Családok, kisgyerekek előtt fogunk játszani, és azt szeretném, ha a lefújás után mosolyt látnék a szurkolók arcán” – fogalmazott a szövetségi kapitány.

Természetesen kitért Szoboszlai szerepére is:

Dominik a kulcsjátékosunk, nagy egyéniség, aki tudja kezelni a nyomást. Gólokat, gólpasszokat várnak tőle, de ő is ember, neki is lehet rossz napja. A célunk, hogy minél többször bevonjuk a játékba, főleg amikor nálunk van a labda.

Rossi szerint Portugália ellen a legfontosabb, hogy a játékosok teljes szívvel és lélekkel küzdjenek, mert ilyen ellenféllel szemben csak így lehet esély a jó eredményre.

„Nyerni szeretnénk, de a döntetlen is értékes lenne. Ha egy futballista nem tud Cristiano Ronaldo és a portugál válogatott ellen kellően motivált lenni, akkor rossz pályát választott. Meg kell nehezítenünk az életüket, és ha jól játsszunk és szerencsénk is lesz, akkor pozitív eredményt érhetünk el” – mondta Rossi.

A kapitány napra pontosan hét éve mutatkozott be a válogatott kispadján, de a finnek elleni vereség nem tartozik pályafutása legszebb emlékei közé. Most azonban új lehetőség előtt áll: egy világsztárokkal teletűzdelt rivális ellen vezetheti ki a csapatot a Puskás Aréna telt háza elé.

 

