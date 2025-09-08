A válogatott Írországban ért el döntetlent, de a mérkőzés komoly áldozattal járt: Sallai Roland kiállítás miatt nem lehet ott a portugálok elleni rangadón. Szoboszlai szerint nehéz lesz pótolni, de bízik a keret mélységében.

Szoboszlai Dominik nagyon várja a portugálok elleni telt házas vb-selejtezőt

„Roli meghatározó játékosa a csapatnak, minden téren van tapasztalata, komoly minőséget képvisel, és elképesztő akarattal rendelkezik. Aki a keret tagja, mindenki arra vár, hogy megkapja a lehetőséget. Biztos vagyok benne, hogy aki a helyére kerül, mindent bele fog adni” – mondta a Liverpool középpályása.

Sallai kiesése akár Szoboszlai pozícióját is befolyásolhatja. Az írek ellen védekező középpályásként remekelt, de hogy most hol kaphat szerepet? „A középpályán szeretek leginkább játszani, itt érzem magam a legkomfortosabban, de Liverpoolban ott játszom, ahová helyeznek” – idézte a Magyar Nemzet tudósítása Szoboszlait, aki ezzel ismét csak Marco Rossira hagyta a kérdés megválaszolását, milyen feladatot szán neki Portugália ellen.

Azt a kérdést azonban Szoboszlai nem kerülte meg, milyen eredménnyel lenne elégedett.

Hogy a döntetlent aláírnám-e? Persze. Kiegyeznék vele

Szoboszlai szerint regenerációban mindig a második nap, tehát a mostani a legnehezebb. „A meccs után kinn maradtunk Dublinban, tudtunk aludni, pihenni, készen állunk a feladatra. Portugália ellen az az alapelvárás, hogy mindenki tegye ki a szívét, lelkét, úgy tudjunk lejönni a pályáról, hogy mindent megtettünk. Minőségben a portugál válogatott még előttünk áll, a küzdés, akarat dönt majd.

Álom, hogy kijussunk a vb-re, de legalább legyen a plyaoffra lehetőség.

Szoboszlai Ronaldo ellen – gyerekkori álomból valóság

Szoboszlai pályafutása egyik legkülönlegesebb mérkőzésére készül. Pontosan 16 éve még játékoskísérőként vonult ki a pályára Cristiano Ronaldo mellett. Mivel a 2021-es Eb-t sérülés miatt kihagyta, még sohasem játszhatott az ötszörös aranylabdás ellen.

Nem is tudtam, hogy napra pontosan 16 éve volt az a mérkőzés. Megvan minden emlékem róla. Akkor még mellettük álltam, most viszont ellenfélként

– idézte fel a csapatkapitány.