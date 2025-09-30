A Szoboszlai Dominiket és Kerkez Milost foglalkoztató Liverpool remekül kezdte a szezont, hiszen az első öt meccséből mind az ötöt megnyerte a Premier League-ben, a Bajnokok Ligájában pedig Szoboszlai gólpasszának is köszönhetően egy Atlético Madrid elleni 3-2-es sikerrel nyitott. Az angol bajnokcsapatnak azonban a hétvégén megszakadt a sikersorozata, ugyanis 2-1-re kikapott a Crystal Palace otthonában, nem mellesleg elég gyenge játékkal.
A Sallai Rolandot foglalkoztató Galatasaray megállíthatatlanul menetel a török bajnokságban. Az isztambuli bajnokcsapat az eddig lejátszott hét mérkőzéséből mind a hetet megnyerte, így hibátlan mérleggel, 19:2-es gólkülönbséggel vezeti a török pontvadászatot. A Bajnokok Ligája azonban egészen más kávéház, amit jól szemléltet, hogy a Galatának egyetlen veresége van az idei szezonban, azt pedig két héttel ezelőtt szenvedte el, amikor egy ötöst kapott Frankfurtban.
A találkozó azért is ígérkezett pikánsnak, mert mindkét csapatban volt magyar futballista. Ilyenre mindössze harmadszorra került sor, ráadásul háromból két alkalommal Szoboszlai Dominik is érintett volt. A magyar válogatott csapatkapitánya ezúttal is ott volt a Liverpool kezdőjében, akárcsak a balhátvéd Kerkez Milos, Sallai Roland azonban a szezon során először kimaradt a Galatasaray kezdőcsapatából.
A török csapat kezdte jobban a mérkőzést, a második percben kis híján meg is szerezte a vezetést. Baris Alper Yilmaz kapott egy remek kiugratást, maga mögött hagyta Szoboszlait majd egy az egyben mehetett Alisson Beckerre, de a Liverpool kapusa védeni tudta a török támadó ziccerét.
Ezt követően a Liverpool többet birtokolta a labdát, a felállásból pedig tisztán kirajzolódott, hogy nem Jeremie Frimpong volt a jobbhátvéd, hanem Szoboszlai Dominik. A holland játékos az egyiptomi Mohamed Szalah helyén futballozott a támadósorban.
A 14. percben a Liverpool megszerezhette volna a vezetést, de a francia Hugo Ekitiké ziccert rontott, a kipattanóra érkező Cody Gakpo lövését pedig egy védő kivágta a gólvonalról. A kimaradt helyzet pedig azonnal megbosszulta önmagát, ugyanis az ellentámadásból büntetőt harcolt ki a Galatasaray. Yilmaz kapott egy indítást a bal oldalon, rávezette a labdát Szoboszlaira, a majd egy visszahúzós csel után a magyar játékos odacsapatott egyet a töröknek, aki azonnal elterült a tizenhatoson belül, a francia Clément Turpin játékvezető pedig azonnal a büntetőpontra mutatott. A labda mögé a nigériai Victor Osimhen állt oda, aki a kapu közepébe lőtt a jobbra vetődő Alisson helyére (1-0).
A folytatásban támadásban maradt a Liverpool, az angol csapat következő nagy helyzetére viszont egészen a 31. percig kellett várni, akkor a német Florian Wirtz került helyzetbe, de a lövését védeni tudta Ugurcan Cakir. Utána szögletet lőhetett a Liverpool, a kapu előtti kavarodás után pedig Kerkez Milos elé került a labda, de a magyar balhátvéd hétméteres lövésébe bele tudott vetődni egy Galata-védő.
A félidő hajrájában többet volt a Liverpoolnál, de a Galatasaray sokkal veszélyesebben futballozott, a hosszabbításban pedig majdnem növelni tudta az előnyét. Egy labdakihozatal során Ryan Gravenberch cselezte el magát, a labdát megszerző Osimhen kapura tört, a holland középpályás azonban lerántotta a nigériai támadót. A Galata így 16 méterről lőhetett szabadrúgást, a játékvezető pedig megkegyelmezett Gravenberch-nek, aki megúszta az esetet sárga lappal.
A Galatasaray szabadrúgása végül elhalt a Liverpool sorfalában helyezkedő Szoboszlaiban, így a török csapat teljesen megérdemelten, egygólos vezetéssel mehetett a szünetre.
A második félidő elején a Liverpool azonnal nekirontott a Galatasaraynak, a 48. percben pedig majdnem ki is egyenlített. Frimpong verte meg az emberét egy az egyben a jobb oldalon, a középre lőtt labdájára Ekitiké érkezett, aki látványos mozdulattal kapura sarkozott, Cakir azonban a helyén volt és védeni tudta a francia támadó lövését.
Az 53. percben Szoboszlai állt oda egy bal oldali szabadrúgáshoz. Sokan beadást vártak, de a magyar középpályás megpróbálta kapura csavarni a labdát, de a kísérlete elakadt a sorfalban. Egy perccel később óriási lépést tehetett volna a győzelem felé a Galata. Ezúttal is Gravenberch hibázott utolsó emberként, Osimhen kiléphetett ziccerben, de a bal alsóba tartó gyengécske lövését Alisson bravúrral védeni tudta.
A brazil kapus azonban a védés során meghúzódott, így az 56. percben le kellett cserélni, a grúz Giorgi Mamardasvili érkezett a helyére.
A 62. percben Arne Slot egyszerre hármat cserélt. Gakpo helyére Szalah érkezett, Ekitikét a svéd Alexander Isak váltotta, míg Frimpong helyére bejött a jobbhátvéd Conor Bradley, így Szoboszlai Dominik feljebb léphetett a középpályára.
A 71. percben aztán Okan Buruk, a Galatasaray edzője is cserélt. Pályára küldte az argentin Mauro Icardit, valamint a magyar válogatott Sallai Rolandot is.
Cikkünk folyamatosan frissül!
