A Szoboszlai Dominiket és Kerkez Milost foglalkoztató Liverpool remekül kezdte a szezont, hiszen az első öt meccséből mind az ötöt megnyerte a Premier League-ben, a Bajnokok Ligájában pedig Szoboszlai gólpasszának is köszönhetően egy Atlético Madrid elleni 3-2-es sikerrel nyitott. Az angol bajnokcsapatnak azonban a hétvégén megszakadt a sikersorozata, ugyanis 2-1-re kikapott a Crystal Palace otthonában, nem mellesleg elég gyenge játékkal.

Szoboszlai Dominik csapata elveszítette veretlenségét a Premier League-ben

Fotó: Ben Stansall/AFP

A Sallai Rolandot foglalkoztató Galatasaray megállíthatatlanul menetel a török bajnokságban. Az isztambuli bajnokcsapat az eddig lejátszott hét mérkőzéséből mind a hetet megnyerte, így hibátlan mérleggel, 19:2-es gólkülönbséggel vezeti a török pontvadászatot. A Bajnokok Ligája azonban egészen más kávéház, amit jól szemléltet, hogy a Galatának egyetlen veresége van az idei szezonban, azt pedig két héttel ezelőtt szenvedte el, amikor egy ötöst kapott Frankfurtban.

Szoboszlai és Kerkez kezdett, Sallai csak csere volt

A találkozó azért is ígérkezett pikánsnak, mert mindkét csapatban volt magyar futballista. Ilyenre mindössze harmadszorra került sor, ráadásul háromból két alkalommal Szoboszlai Dominik is érintett volt. A magyar válogatott csapatkapitánya ezúttal is ott volt a Liverpool kezdőjében, akárcsak a balhátvéd Kerkez Milos, Sallai Roland azonban a szezon során először kimaradt a Galatasaray kezdőcsapatából.

Szoboszlai Dominik (jobbra) ezúttal is a védelem jobb oldalán futballozott a Liverpoolban

Fotó: Hakan Akgun/Anadolu via AFP

A török csapat kezdte jobban a mérkőzést, a második percben kis híján meg is szerezte a vezetést. Baris Alper Yilmaz kapott egy remek kiugratást, maga mögött hagyta Szoboszlait majd egy az egyben mehetett Alisson Beckerre, de a Liverpool kapusa védeni tudta a török támadó ziccerét.

Ezt követően a Liverpool többet birtokolta a labdát, a felállásból pedig tisztán kirajzolódott, hogy nem Jeremie Frimpong volt a jobbhátvéd, hanem Szoboszlai Dominik. A holland játékos az egyiptomi Mohamed Szalah helyén futballozott a támadósorban.

A 14. percben a Liverpool megszerezhette volna a vezetést, de a francia Hugo Ekitiké ziccert rontott, a kipattanóra érkező Cody Gakpo lövését pedig egy védő kivágta a gólvonalról. A kimaradt helyzet pedig azonnal megbosszulta önmagát, ugyanis az ellentámadásból büntetőt harcolt ki a Galatasaray. Yilmaz kapott egy indítást a bal oldalon, rávezette a labdát Szoboszlaira, a majd egy visszahúzós csel után a magyar játékos odacsapatott egyet a töröknek, aki azonnal elterült a tizenhatoson belül, a francia Clément Turpin játékvezető pedig azonnal a büntetőpontra mutatott. A labda mögé a nigériai Victor Osimhen állt oda, aki a kapu közepébe lőtt a jobbra vetődő Alisson helyére (1-0).