Szoboszlai Dominik az első szabadrúgásgólját lőtte a Liverpool színeiben. Nem mellesleg a találat rendkívül emlékezetesre sikeredett, ugyanis a magyar válogatott csapatkapitánya 29,5 méterről talált a hálóba, márpedig az idei Premier League-szezonban még senki nem lőtt gólt ilyen távolról.

Szoboszlai Dominik az első szabadrúgásgólját lőtte a Liverpoolban

Fotó: Liverpool FC/X

Szoboszlai gólja teljesen elvarázsolta Gary Neville-t, a Manchester United korábbi legendás futballistáját, aki a mérkőzés után a magyar középpályást Cristiano Ronaldóhoz hasonlította. A korábbi angol válogatott játékos mellett a Liverpool történetének legnagyobb legendáját, Steven Gerrardot is lenyűgözte Szoboszlai találata.

Szoboszlai gólja elvarázsolt a Liverpool ikonját

Szoboszlai bombagólját ugyanis Steven Gerrard megosztotta történetben az Instagram-oldalán, a bombagólt bemutató videóhoz pedig a következő kommentárt fűzte:

Szoboszlai Dominik egy gyémánt”

Gerrard megosztott történetét nem sokkal később Szoboszlai is tovább osztotta. Kettejük között különleges kapocs van, hiszen a Liverpoolba igazolása után Szoboszlai megkapta Gerrard legendás 8-as mezszámát, nem mellesleg a magyar játékos alkarján van egy tetoválás Gerrard legendás idézetével. A Liverpool ikonját egyébként nemrég arról is kérdezték, a csapat melyik játékosában látja saját magát, és gondolkodás nélkül Szoboszlai nevét mondta.