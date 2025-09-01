Live
Vasárnap este a Premier League 3. fordulójában a Liverpool 1-0-ra legyőzte az Anfielden az Arsenalt, méghozzá Szoboszlai Dominik csodálatos szabadrúgásgóljával. A mérkőzés legjobbjának megválasztott Szoboszlai gólján azóta az egész futballvilág ámul, így tett a Liverpool történetének legnagyobb ikonja, a BL-győztes Steven Gerrard is, aki a közösségi-oldalán megosztotta a magyar középpályás bombagólját.

Szoboszlai Dominik az első szabadrúgásgólját lőtte a Liverpool színeiben. Nem mellesleg a találat rendkívül emlékezetesre sikeredett, ugyanis a magyar válogatott csapatkapitánya 29,5 méterről talált a hálóba, márpedig az idei Premier League-szezonban még senki nem lőtt gólt ilyen távolról. 

Szoboszlai, Liverpool
Szoboszlai Dominik az első szabadrúgásgólját lőtte a Liverpoolban 
Fotó: Liverpool FC/X

Szoboszlai gólja teljesen elvarázsolta Gary Neville-t, a Manchester United korábbi legendás futballistáját, aki a mérkőzés után a magyar középpályást Cristiano Ronaldóhoz hasonlította. A korábbi angol válogatott játékos mellett a Liverpool történetének legnagyobb legendáját, Steven Gerrardot is lenyűgözte Szoboszlai találata.

Szoboszlai gólja elvarázsolt a Liverpool ikonját

Szoboszlai bombagólját ugyanis Steven Gerrard megosztotta történetben az Instagram-oldalán, a bombagólt bemutató videóhoz pedig a következő kommentárt fűzte: 

Szoboszlai Dominik egy gyémánt”

Gerrard megosztott történetét nem sokkal később Szoboszlai is tovább osztotta. Kettejük között különleges kapocs van, hiszen a Liverpoolba igazolása után Szoboszlai megkapta Gerrard legendás 8-as mezszámát, nem mellesleg a magyar játékos alkarján van egy tetoválás Gerrard legendás idézetével. A Liverpool ikonját egyébként nemrég arról is kérdezték, a csapat melyik játékosában látja saját magát, és gondolkodás nélkül Szoboszlai nevét mondta. 

