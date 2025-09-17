Live
Továbbra is szinte bevehetetlen az Arsenal kapuja. A londoniak az idény első BL-meccsén is kapott gól nélkül arattak győzelmet. Csak egy valaki volt eddig képes kifogni rajtuk. Igen, Szoboszlai Dominik.

Az Arsenal az idény első Bajnokok Ligája-meccsén 2-0-ra legyőzte idegenben az Athletic Bilbaót, ezzel pedig tovább írja hihetetlen statisztikáját a londoni csapat. Persze, ha a baszkoknak is lenne egy Szoboszlaiuk, akkor máshogy is alakulhatott volna a mérkőzés.

Szoboszlai a Liverpool legutóbbi meccsén hatalmas gólt lőtt az Arsenalnak
Szoboszlai hatalmas gólt lőtt az Arsenalnak
Fotó: Steven Halliwell/MI News/NurPhoto via AFP

Csak Szoboszlai

Mikel Arteta csapata nagyon egyben van, jelen állás szerint egész Európa egyik legstabilabb csapata hátul az Arsenal. A londoniak az idény eddigi öt tétmeccsén tizenegy gólt lőttek és csupán egyet kaptak. Sem a Manchester United, sem a Leeds United, sem a Nottingham Forest és mint fentebb írtuk, az Athletic Bilbao sem tudott betalálni David Raya kapujába.

Az Arsenal mind meg is nyerte ezeket a meccseket, azt az egyet viszont nem, amelyen gólt kapott: augusztus 31-én a Liverpool Szoboszlai Dominik óriási szabadrúgásgóljával legyőzte a londoniakat.

 

 

