A Szoboszlai Dominikkal és Kerkez Milossal felálló Liverpool 2-1-re kikapott a Crystal Palace vendégeként az angol labdarúgó-bajnokság hatodik fordulójában, ezzel a címvédő elvesztette veretlenségét. A mérkőzés után Szoboszlai meglehetősen önkritikusan értékelte a csapat szezonbeli első vereségét.

Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos csapata, az angol bajnok Liverpool annak ellenére kikapott a Crystal Palace otthonában, hogy hatalmas mezőnyfölényben futballozott. A londoniak viszont sokkal veszélysebben játszottak, s ugyan az idei szezonban a már-már megszokottá vált liverpooli hajrágól ezúttal sem maradt el, a hosszabbítás legvégén a hazaiak otthon tartották a három pontot, így Arne Slot együttese elveszítette veretlenségét Premier League-ben.

Szoboszlaiék korán hátrányba kerültek a Crystal Palace otthonában
Szoboszlaiék elvesztették a veretlenségüket a Crystal Palace otthonában
Fotó: BEN STANSALL / AFP

Szoboszlai nem dőlt a kardjába az első vereség után

Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is végig játszotta a meccset, a magyar válogatott csapatkapitánya pedig a lefújás után a norvég Viaplay-nek nyilatkozott – vette észre a Magyar Nemzet.

„Eddig szerencsénk volt a szezonban, ma ez nem így volt” – kezdte Szoboszlai Dominik a vereség után. „Nem ez volt a legjobb meccsünk idén, de ez kívülről is látható volt. Továbbra is keményen kell dolgoznunk, tanulnunk kell a történtekből, és a következő, Galatasaray elleni BL-meccsre kell koncentrálnunk.

A címvédőnek így nem sikerült visszavágnia a Crystal Palace ellen elbukott angol Szuperkupa-döntőért. Szoboszlai szerint ennek leginkább az volt az oka, hogy hiányzott a Liverpool játékából az intenzitás.

 Premier League mindig nagyon nehéz, legyen szó bármelyik csapatról. Ha viszont jól játszunk – ahogy azt eddig ebben a szezonban és a tavalyiban is láthatták –, akkor nem számít, kivel nézünk szembe. Ha kellően intenzívek vagyunk, akkor mindenkit legyőzhetünk”

 – vélekedett a magyar középpályás.

Szoboszlait ezt követően arról faggatták, hogy aggódik-e csapata idei teljesítménye miatt, mondván az eddigi nyolc meccsükből hatot is csak az utolsó pillanatokban tudtak megnyerni.

„Szerintem ha nyersz, akkor mindegy, hogyan nyertél, a legfontosabb a három pont. Tavaly hat meccs után ugyanannyi pontunk volt, és végül az első helyen végeztünk, szóval csak tovább kell mennünk, hosszú út áll előttünk” – jelentette ki Szoboszlai, akit a vereség ellenére dicsértek az angol lapok.

A Liverpool legközelebb kedden lép pályára a Bajnokok Ligájában, méghozzá a Sallai Rolandot is foglalkoztató török Galatasaray otthonában, ahol az isztambuli szurkolók mindig pokoli hangulatot teremtenek, így az a mérkőzés sem lesz sétagalopp az angol bajnok számára.

