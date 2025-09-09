Szoboszlai Dominikék ellenfele az F csoport második fordulójában azok a portugálok lesznek, akik 5-0-s örményországi sikerrel kezdték a selejtezősorozatot. A keddi találkozónak ráadásul nagyobb lett a jelentősége a dublini 2-2-es döntetlen után, mintha Marco Rossi tanítványai megőrizték volna az előnyüket a szigetországban.

Szoboszlai Dominik és a magyar válogatott hatalmasat küzdött Dublinban

Fotó: Bodnár Boglárka/MTI

A várakozások szerint ugyanis a magyar és az ír válogatott utolsó fordulós meccse dönt majd a pótselejtezőt érő második helyről.

Ez nem egy döntő, ez egy hosszútávú verseny. Majd itthon lesz a döntő ellenük. Ott majd lehet rizikózni”

– mondta még az írek elleni dublini meccs előtt Szoboszlai, aki azon a találkozón is klasszisteljesítményt nyújtott.

Azonban, hogy a dublini a döntetlen melyik válogatottnak lesz kedvező, az azon múlik, hogy melyik együttes képes bravúros pontszerzésre Portugália ellen, vagy melyik veszít pontokat váratlanul Örményországgal szemben.

Szoboszlaiék történelmet írhatnak

Marco Rossi csapata több szempontból sem várhatja kedvező előjelekkel az összecsapást. Ennek egyik oka, hogy Sallai Roland kiállítása miatt fokozódtak az olasz szakember problémái. A Galatasaray futballistája eltiltás miatt nem játszhat a portugálok elleni, ami különösen fájó a középpályáról sérülés miatt hiányzó Schäfer András távollétében. Részben ugyanis utóbbi nélkülözése miatt játszott mélységi középpályást csapatkapitány Szoboszlai Dominik, de most, hogy Sallai kiesett a támadók közül, elöl is szükség lenne a Liverpool sztárjának kreativitására.

Roli meghatározó játékosa a csapatnak, minden téren van tapasztalata, komoly minőséget képvisel, és elképesztő akarattal rendelkezik. A keret tagjai közül mindenki arra vár, hogy megkapja a lehetőséget. Biztos vagyok benne, hogy aki a helyére kerül, mindent bele fog adni”

– mondta Szoboszlai a mérkőzést megelőző sajtótájékoztatón.

Sallai kiesése akár Szoboszlai pozícióját is befolyásolhatja. Az írek ellen védekező középpályásként remekelt, de hogy most hol kaphat szerepet, még nem tudni.

A középpályán szeretek leginkább játszani, itt érzem magam a legkomfortosabban, de Liverpoolban ott játszom, ahová helyeznek”

– idézte a Magyar Nemzet tudósítása Szoboszlait, aki ezzel ismét csak Marco Rossira hagyta a kérdés megválaszolását.