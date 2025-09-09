Szoboszlai Dominikék ellenfele az F csoport második fordulójában azok a portugálok lesznek, akik 5-0-s örményországi sikerrel kezdték a selejtezősorozatot. A keddi találkozónak ráadásul nagyobb lett a jelentősége a dublini 2-2-es döntetlen után, mintha Marco Rossi tanítványai megőrizték volna az előnyüket a szigetországban.
A várakozások szerint ugyanis a magyar és az ír válogatott utolsó fordulós meccse dönt majd a pótselejtezőt érő második helyről.
Ez nem egy döntő, ez egy hosszútávú verseny. Majd itthon lesz a döntő ellenük. Ott majd lehet rizikózni”
– mondta még az írek elleni dublini meccs előtt Szoboszlai, aki azon a találkozón is klasszisteljesítményt nyújtott.
Azonban, hogy a dublini a döntetlen melyik válogatottnak lesz kedvező, az azon múlik, hogy melyik együttes képes bravúros pontszerzésre Portugália ellen, vagy melyik veszít pontokat váratlanul Örményországgal szemben.
Marco Rossi csapata több szempontból sem várhatja kedvező előjelekkel az összecsapást. Ennek egyik oka, hogy Sallai Roland kiállítása miatt fokozódtak az olasz szakember problémái. A Galatasaray futballistája eltiltás miatt nem játszhat a portugálok elleni, ami különösen fájó a középpályáról sérülés miatt hiányzó Schäfer András távollétében. Részben ugyanis utóbbi nélkülözése miatt játszott mélységi középpályást csapatkapitány Szoboszlai Dominik, de most, hogy Sallai kiesett a támadók közül, elöl is szükség lenne a Liverpool sztárjának kreativitására.
Roli meghatározó játékosa a csapatnak, minden téren van tapasztalata, komoly minőséget képvisel, és elképesztő akarattal rendelkezik. A keret tagjai közül mindenki arra vár, hogy megkapja a lehetőséget. Biztos vagyok benne, hogy aki a helyére kerül, mindent bele fog adni”
– mondta Szoboszlai a mérkőzést megelőző sajtótájékoztatón.
Sallai kiesése akár Szoboszlai pozícióját is befolyásolhatja. Az írek ellen védekező középpályásként remekelt, de hogy most hol kaphat szerepet, még nem tudni.
A középpályán szeretek leginkább játszani, itt érzem magam a legkomfortosabban, de Liverpoolban ott játszom, ahová helyeznek”
– idézte a Magyar Nemzet tudósítása Szoboszlait, aki ezzel ismét csak Marco Rossira hagyta a kérdés megválaszolását.
Az sem ad okot a bizakodásra, hogy a magyarok még soha nem tudták legyőzni a portugálokat, sőt, Budapesten mind a négy alkalommal vendégsiker született és hazai gólnak is csak egyszer örülhettek a szurkolók. Ennek tükrében Szoboszlai Dominik azt mondta, hogy aláírná a döntetlent a portugálok elleni meccse.
Portugália ellen az az alapelvárás, hogy mindenki tegye ki a szívét, lelkét, úgy tudjunk lejönni a pályáról, hogy mindent megtettünk. Minőségben a portugál válogatott még előttünk áll, a küzdés, akarat dönt majd. Álom, hogy kijussunk a vb-re, de legalább legyen a playoffra lehetőség”
– vélekedett a Liverpool sztárjátékos, aki kedden találkozhat majd példaképével, az ötszörös aranylabdás Cristiano Ronaldóval.
A Nemzetek Ligája-győztes portugál válogatott olyan világsztárokkal érkezik a magyar fővárosba, mint az ötszörös aranylabdás Cristiano Ronaldo és a Jerevánban hozzá hasonlóan duplázó, ugyancsak az al-Nasszrben futballozó Joao Felix, vagy éppen a Bajnokok Ligája-győztes Paris Saint-Germain négy portugálja, Vitinha, Nuno Mendes, Goncalo Ramos és Joao Neves.
Játszottam már sok kiváló futballista ellen, de ellene még sohasem. Gyerekkorom óta ő a példaképem, eljött az ideje, hogy farkasszemet nézzünk”
– mondta Szoboszlai az ötszörös aranylabdás Ronaldóról, majd a portugál válogatottat is méltatta.
„Nagyon jó keretük van, kiváló játékosaik, remek edzőjük. Spanyolország mellett a legjobbak Európában. Élmény lesz ellenük futballozni, hiszen nem minden nap találkozhatsz ilyen szintű riválissal” – tette hozzá a magyar válogatott csapatkapitánya.
A portugál keret erősségét tekintve hatalmas meglepetés lenne, ha a mieink most szakítanák meg a nyeretlenségi sorozatukat, viszont ha ez bekövetkezne, akkor elvi szinten még az egyenes kvalifikációt jelentő első helyre is maradna esély az októberi és novemberi folytatásra. Ilyen erős ellenféllel szemben a döntetlen is remek eredmény lenne, ráadásul az lépéselőnyt biztosítana az írekkel szemben.
Marco Rossi szerint Portugália ellen a legfontosabb, hogy a játékosok teljes szívvel és lélekkel küzdjenek, mert ilyen ellenféllel szemben csak így lehet esély a jó eredményre.
Nyerni szeretnénk, de a döntetlen is értékes lenne. Ha egy futballista nem tud Cristiano Ronaldo és a portugál válogatott ellen kellően motivált lenni, akkor rossz pályát választott. Meg kell nehezítenünk az életüket, és ha jól játsszunk és szerencsénk is lesz, akkor pozitív eredményt érhetünk el”
– vélekedett a magyar válogatott szövetségi kapitánya, aki napra pontosan hét éve mutatkozott be nemzeti csapat kispadján.
A portugálok részéről Roberto Martínez szövetségi kapitány, valamint Bernardo Silva, a Manchester City sztárja is dicsérte a magyar válogatottat.
A magyarok nagyon jók a labda nélküli játékban, ráadásul labdaszerzés után veszélyesek az ellentámadásaik. Erre nagyon jó referenciát nyújtottak számunkra a németek és hollandok elleni mérkőzéseik a tavalyi Nemzetek Ligájából. Szintén nagyon oda kell figyelnünk a pontrúgásokra. Érdemes azt is megjegyezni, hogy állandóság jellemzi a riválisunkat, Marco Rossi már 77 mérkőzésen irányította a válogatottat, amelynek játékán ez meg is látszik”
– mondta a mérkőzést megelőző sajtótájékoztatón a portugálok spanyol szövetségi kapitánya, aki hangsúlyozta, hogy agresszív hazai együttesre és kiegyenlített meccsre számít.
Martínez dicsérte a 222-szeres válogatott Cristiano Ronaldót, mert ilyen rutinnal és tapasztalattal a háta mögött is minden meccsre úgy készül a nemzeti együttesben, mintha az első következne a számára, ez pedig az egész keretnek inspiráló.
Bernardo Silva szerint bizonyos szempontból az egész selejtezősorozat legnehezebb meccse lesz a budapesti.
A magyar csapat remekül játszik olyan ellenfelekkel, amelyek labdatartásra alapoznak. Ennek az az oka, hogy jól váltogatja meccs közben is a magas és mély védekezést. Két embert, Kerkez Milost és Szoboszlai Dominikot külön kiemelném, mert Angliában a mi nagy riválisunknál, a Liverpoolnál futballoznak. De persze a magyarok többi játékosa is magas színvonalat képvisel”
– vélekedett a Manchester City 31 éves középpályása, aki eddig 102-szer lépett pályára a portugál válogatottban.
A magyar-portugál mérkőzés 20.45-kor kezdődik a telt házas Puskás Stadionban, amely jövőre a Bajnokok Ligája döntőjének is otthont ad. A meccs játékvezetője a belga Erik Lambrechts lesz.
A magyar válogatott várható összeállítása az Origo szerint:
Dibusz – Ötvös, Orbán, Szalai A. – Bolla, Styles, Tóth A., Kerkez – Szoboszlai, Nagy Zs. – Varga B.