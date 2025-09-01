Live
Az angol labdarúgó-bajnokság 3. fordulójának szuperrangadóján a Szoboszlai Dominikkal és Kerkez Milossal felálló Liverpool 1-0-ra legyőzte az Arsenalt az Anfielden. A találkozó magyar szenzációt hozott, ugyanis Kerkez és Szoboszlai is remekül futballozott a védelemben, a Liverpool győztes gólját ráadásul utóbbi lőtte egy egészen káprázatos szabadrúgásból. Szoboszlai sorozatban másodszor lett csapata legjobbja, egy liverpooli lap pedig kiemelte, hogy az ő varázslata kellett a győzelemhez.

Az várható volt, hogy Kerkez Milos ezúttal is kezdő lesz a védelem bal oldalán, de mivel a jobbhátvéd Conor Bradley felépült sérüléséből sokan azt várták, hogy az északír futballista visszaveszi helyét a védelemben, Szoboszlai Dominik pedig felléphet a középpályára. 

Szoboszlai, Liverpool's Hungarian midfielder #08 Dominik Szoboszlai (L) walks off with Liverpool's Hungarian defender #06 Milos Kerkez (C) and Liverpool's Egyptian striker #11 Mohamed Salah (R) at the end of the English Premier League football match between Liverpool and Arsenal at Anfield in Liverpool, north west England on August 31, 2025. (Photo by Darren Staples / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Szoboszlai és Kerkez is remekelt az Arsenal elleni meccsen
Fotó: Darren Staples/AFP

Arne Slot azonban nem akart kockáztatni Bradley-vel, inkább bent hagyta a védelemben a Newcastle United ellen kiemelkedő teljesítményt nyújtó Szoboszlait, az eredmény pedig azt bizonyítja, hogy jól sakkozott a holland szakember.

Szoboszlai varázslata kellett a győzelemhez

A találkozón Kerkez Milos elképesztő védőmunkát tett le az asztalra, folyamatosan ott lihegett az Arsenal legveszélyesebb játékosának, az angol válogatott Noni Maduekének a nyakában. A mérkőzés után ismét Szoboszlait választották a meccs emberének, így a magyar válogatott csapatkapitánya sorozatban másodszor érdemelte ki ezt az elismerést. 

Szoboszlai nem csak a csodagóljával érdemelte a meccs embere címet, hanem azzal is, hogy leradírozta a pályáról a brazil válogatott Gabriel Martinellit, mellette pedig arra is volt energiája, hogy kiosszon néhány egészen káprázatos labdát. 

A mérkőzés után a Liverpool Echo azt írta, hogy Szoboszlai kordában tartotta Marinellit, mellette pedig igyekezett olykor előretörni is. A 9-es osztályzattal honorált magyar játékossal kapcsolatban kiemelik, hogy ismét jó teljesítményt nyújtott jobbhátvédként, amit egy zseniális szabadrúgásgóllal koronázott meg. Kerkez Milos 7-es osztályzatot kapott, vele kapcsolatban azt írják, hogy nem volt könnyű dolga Maduekével szemben, azonban az első félidőben volt egy rendkívül fontos szerelése, és a mérkőzés végéig szorgalmasan futballozott. 

A This is Anfield honlapon Szoboszlai Dominik 10-es osztályzatot kapott, így nem nehéz kitalálni, hogy ő lett a meccs embere. A magyar játékosról azt írják, hogy ismét pozíción kívül játszott jobbhátvédként, és ismét bebizonyította, hogy valóban jó választás ebben a szerepkörben. Kiemelik, hogy a technikai tudása és a remek passzjátéka miatt gyakorlatilag olyan volt a védelemben, mint egy plusz középpályás. Mellette olyan dinamizmus van benne, ami lehetőéve teszi számára, hogy fel-alá mozogjon a szélen.

Liverpool's Hungarian defender #06 Milos Kerkez (R) plays the ball under pressure from Arsenal's Spanish midfielder #23 Mikel Merino (L) during the English Premier League football match between Liverpool and Arsenal at Anfield in Liverpool, north west England on August 31, 2025. (Photo by Darren Staples / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Kerkez Milos rendkívül hasznosan futballozott az első félidőben
Fotó: Darren Staples/AFP

Kerkez Milos 9-es osztályzatot kapott a This is Anfieldtől. A 21 éves balhátvédről azt írják, hogy folyamatosan próbára tette Maduekét a mérkőzés egyik kulcsfontosságú párharcában. Hangsúlyozzák, hogy Madueke sebességbeli előnyben volt vele szemben, de Kerkeznek így is sikerült megállnia a helyét, és bemutatott néhány egészen kiváló szerelést. Kerkezzel kapcsolatban még kiemelik, hogy az első félidőben véghez vitt szerelése a tizenhatoson belül különösen figyelemre méltó volt. Ha rosszul időzített volna, büntetőt kap az Arsenal, de Kerkez becsúszása tökéletes volt. Végezetül hozzáteszik, hogy Kerkeztől biztató teljesítmény volt eddigi legnehezebb tesztjén, a szezon eddig legnehezebb ellenfelével szemben. 

A Liverpool.com oldalon azt írják, hogy egy ilyen kiélezett mérkőzésen mindig kell valamilyen varázslat, ami döntő lehet, Szoboszlai szabadrúgása pedig pont ezt nyújtotta a csapatnak. Szoboszlai 9-es osztályzatot kapott a meccs után. A kiváló védekezést és a zseniális gólját méltatták. Kiemelik, hogy kiválóan teljesített a brazil válogatott Martinelli, majd az angol válogatott Eberechi Eze ellen is. A szurkolói honlap hangsúlyozza, hogy jelenleg ez a legjobb módja annak, hogy Szoboszlai bekerüljön a csapatba. Ha pedig így folytatja, a Liverpool legjobb játékosa lesz az idei szezonban. 

Kerkez Milos 7-es osztályzatot kapott a meccs után. Vele kapcsolatban kiemelik, hogy a szurkolók nagy része a csapatkapitány-helyettes Andy Robertsont akarta a csapatban látni, azonban a magyar balhátvéd ismét megkapta a lehetőséget és sikerült elhárítania azt a fenyegetést, amit Madueke jelentett a Liverpool kapujára. 

Szoboszlai Dominik tehát minden lehetséges platformon a Liverpool legjobb játékosa volt az Arsenal elleni rangadón, mellette pedig Kerkez Milos is az egyik legjobb mérkőzését játszott a csapat színeiben. 

Ilyen teljesítmény után bizakodva várhatjuk a magyar válogatott világbajnoki selejtezőit. 

