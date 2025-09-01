Az várható volt, hogy Kerkez Milos ezúttal is kezdő lesz a védelem bal oldalán, de mivel a jobbhátvéd Conor Bradley felépült sérüléséből sokan azt várták, hogy az északír futballista visszaveszi helyét a védelemben, Szoboszlai Dominik pedig felléphet a középpályára.
Arne Slot azonban nem akart kockáztatni Bradley-vel, inkább bent hagyta a védelemben a Newcastle United ellen kiemelkedő teljesítményt nyújtó Szoboszlait, az eredmény pedig azt bizonyítja, hogy jól sakkozott a holland szakember.
A találkozón Kerkez Milos elképesztő védőmunkát tett le az asztalra, folyamatosan ott lihegett az Arsenal legveszélyesebb játékosának, az angol válogatott Noni Maduekének a nyakában. A mérkőzés után ismét Szoboszlait választották a meccs emberének, így a magyar válogatott csapatkapitánya sorozatban másodszor érdemelte ki ezt az elismerést.
Szoboszlai nem csak a csodagóljával érdemelte a meccs embere címet, hanem azzal is, hogy leradírozta a pályáról a brazil válogatott Gabriel Martinellit, mellette pedig arra is volt energiája, hogy kiosszon néhány egészen káprázatos labdát.
A mérkőzés után a Liverpool Echo azt írta, hogy Szoboszlai kordában tartotta Marinellit, mellette pedig igyekezett olykor előretörni is. A 9-es osztályzattal honorált magyar játékossal kapcsolatban kiemelik, hogy ismét jó teljesítményt nyújtott jobbhátvédként, amit egy zseniális szabadrúgásgóllal koronázott meg. Kerkez Milos 7-es osztályzatot kapott, vele kapcsolatban azt írják, hogy nem volt könnyű dolga Maduekével szemben, azonban az első félidőben volt egy rendkívül fontos szerelése, és a mérkőzés végéig szorgalmasan futballozott.
A This is Anfield honlapon Szoboszlai Dominik 10-es osztályzatot kapott, így nem nehéz kitalálni, hogy ő lett a meccs embere. A magyar játékosról azt írják, hogy ismét pozíción kívül játszott jobbhátvédként, és ismét bebizonyította, hogy valóban jó választás ebben a szerepkörben. Kiemelik, hogy a technikai tudása és a remek passzjátéka miatt gyakorlatilag olyan volt a védelemben, mint egy plusz középpályás. Mellette olyan dinamizmus van benne, ami lehetőéve teszi számára, hogy fel-alá mozogjon a szélen.
Kerkez Milos 9-es osztályzatot kapott a This is Anfieldtől. A 21 éves balhátvédről azt írják, hogy folyamatosan próbára tette Maduekét a mérkőzés egyik kulcsfontosságú párharcában. Hangsúlyozzák, hogy Madueke sebességbeli előnyben volt vele szemben, de Kerkeznek így is sikerült megállnia a helyét, és bemutatott néhány egészen kiváló szerelést. Kerkezzel kapcsolatban még kiemelik, hogy az első félidőben véghez vitt szerelése a tizenhatoson belül különösen figyelemre méltó volt. Ha rosszul időzített volna, büntetőt kap az Arsenal, de Kerkez becsúszása tökéletes volt. Végezetül hozzáteszik, hogy Kerkeztől biztató teljesítmény volt eddigi legnehezebb tesztjén, a szezon eddig legnehezebb ellenfelével szemben.
A Liverpool.com oldalon azt írják, hogy egy ilyen kiélezett mérkőzésen mindig kell valamilyen varázslat, ami döntő lehet, Szoboszlai szabadrúgása pedig pont ezt nyújtotta a csapatnak. Szoboszlai 9-es osztályzatot kapott a meccs után. A kiváló védekezést és a zseniális gólját méltatták. Kiemelik, hogy kiválóan teljesített a brazil válogatott Martinelli, majd az angol válogatott Eberechi Eze ellen is. A szurkolói honlap hangsúlyozza, hogy jelenleg ez a legjobb módja annak, hogy Szoboszlai bekerüljön a csapatba. Ha pedig így folytatja, a Liverpool legjobb játékosa lesz az idei szezonban.
Kerkez Milos 7-es osztályzatot kapott a meccs után. Vele kapcsolatban kiemelik, hogy a szurkolók nagy része a csapatkapitány-helyettes Andy Robertsont akarta a csapatban látni, azonban a magyar balhátvéd ismét megkapta a lehetőséget és sikerült elhárítania azt a fenyegetést, amit Madueke jelentett a Liverpool kapujára.
Szoboszlai Dominik tehát minden lehetséges platformon a Liverpool legjobb játékosa volt az Arsenal elleni rangadón, mellette pedig Kerkez Milos is az egyik legjobb mérkőzését játszott a csapat színeiben.
Ilyen teljesítmény után bizakodva várhatjuk a magyar válogatott világbajnoki selejtezőit.