Az várható volt, hogy Kerkez Milos ezúttal is kezdő lesz a védelem bal oldalán, de mivel a jobbhátvéd Conor Bradley felépült sérüléséből sokan azt várták, hogy az északír futballista visszaveszi helyét a védelemben, Szoboszlai Dominik pedig felléphet a középpályára.

Szoboszlai és Kerkez is remekelt az Arsenal elleni meccsen

Fotó: Darren Staples/AFP

Arne Slot azonban nem akart kockáztatni Bradley-vel, inkább bent hagyta a védelemben a Newcastle United ellen kiemelkedő teljesítményt nyújtó Szoboszlait, az eredmény pedig azt bizonyítja, hogy jól sakkozott a holland szakember.

Szoboszlai varázslata kellett a győzelemhez

A találkozón Kerkez Milos elképesztő védőmunkát tett le az asztalra, folyamatosan ott lihegett az Arsenal legveszélyesebb játékosának, az angol válogatott Noni Maduekének a nyakában. A mérkőzés után ismét Szoboszlait választották a meccs emberének, így a magyar válogatott csapatkapitánya sorozatban másodszor érdemelte ki ezt az elismerést.

Back to back for @_SZD10 🏆



Your @carlsberg Player of the Match again 👏 pic.twitter.com/yI2ZwHCYlF — Liverpool FC (@LFC) August 31, 2025

Szoboszlai nem csak a csodagóljával érdemelte a meccs embere címet, hanem azzal is, hogy leradírozta a pályáról a brazil válogatott Gabriel Martinellit, mellette pedig arra is volt energiája, hogy kiosszon néhány egészen káprázatos labdát.

A mérkőzés után a Liverpool Echo azt írta, hogy Szoboszlai kordában tartotta Marinellit, mellette pedig igyekezett olykor előretörni is. A 9-es osztályzattal honorált magyar játékossal kapcsolatban kiemelik, hogy ismét jó teljesítményt nyújtott jobbhátvédként, amit egy zseniális szabadrúgásgóllal koronázott meg. Kerkez Milos 7-es osztályzatot kapott, vele kapcsolatban azt írják, hogy nem volt könnyű dolga Maduekével szemben, azonban az első félidőben volt egy rendkívül fontos szerelése, és a mérkőzés végéig szorgalmasan futballozott.

A This is Anfield honlapon Szoboszlai Dominik 10-es osztályzatot kapott, így nem nehéz kitalálni, hogy ő lett a meccs embere. A magyar játékosról azt írják, hogy ismét pozíción kívül játszott jobbhátvédként, és ismét bebizonyította, hogy valóban jó választás ebben a szerepkörben. Kiemelik, hogy a technikai tudása és a remek passzjátéka miatt gyakorlatilag olyan volt a védelemben, mint egy plusz középpályás. Mellette olyan dinamizmus van benne, ami lehetőéve teszi számára, hogy fel-alá mozogjon a szélen.