Az Origón is beszámoltunk már arról, hogy Marco Rossi kritizálta a Sallai Rolandot kiállító német bíró produkcióját és következetlenségét, de az íreket irányító Heimir Hallgrímsson szerint a hazaiaknak is van mit számonkérniük Harm Osmersen. Magyar részről egészen pontosan öt sárga lapot és egy pirosat "köszönhetünk" a játékvezetőnek, ez pedig még sokba kerülhet a nemzeti tizenegynek a további világbajnoki selejtezőkre, hiszen nagyon kell majd figyelnie Szoboszlai Dominiknek, Dibusz Dénesnek, Varga Barnabásnak, Szalai Attilának és Tóth Barnának (Sallai Roland a piros lapja miatt nem lesz bevethető Portugália ellen, és remélhetőleg nem kap több meccses eltiltást, de ez majd kiderül).

Szoboszlai Dominikéknek remélhetőleg nem lesz gondjuk a játékvezetővel kedden

Fotó: Purger Tamás / MTI Fotószerkesztőség

Szoboszlai Dominikre is nagy szükség lenne végig

A fenti kulcsjátékosok sárga lapot kaptak szombaton este, akik így, ha a selejtezők során újabb lapot kapnak, egy meccset ki kell hagyniuk, ami nem jönne jól a mindössze hat, illetve most már csak öt meccses sorozat során.

A magyar válogatott Sallai Roland és Schäfer András nélkül legközelebb kedden este lép pályára, amikor a vb-selejtező második fordulójában a jelenleg csoportelső Portugáliát fogadja a Puskás Arénában.