A Liverpool négy győzelemmel kezdte az angol Premier League új idényét, mind a négy meccsen kezdő volt Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is. Szoboszlai viszont az utóbbi három találkozón már jobbhátvédként remekelt. A Liverpool híreire szakosodott angol oldal, az Anfield Watch a magyar válogatott csapatkapitánya és a nyáron 120 millió euróért érkező Florian Wirtz kapcsolatát elemezte.

Szoboszlai Dominik ismét jobbhátvédként bizonyított a Liverpool bajnokiján

Fotó: X/Liverpool FC

Szoboszlai Dominik jó szereplése mögött ez állhat

A Magyar Nemzet írta meg, hogy az angol portál szerint a Liverpool egy csapással két legyet ütött a nyáron, amikor 120 millió euróért leigazolta a németet, azaz Wirtz érkezésével lett csak igazán klasszis Szoboszlai. Ugyanakkor a cikk még tovább is megy, meghökkentő kijelentéseket tett a szerző.

„Az egyik legfelkapottabb európai játékost szerezték meg (Szoboszlai személyében 2023-ban – a szerk.), de sokáig nem igazán láthattuk, miért volt ekkora a felhajtás körülötte.”

„A német (Wirtz – a szerk.) képes lehet igazi vezér lenni tízes szerepkörben, amire Szoboszlai nem volt képes.”

„A Liverpool végre megkapja azt a valódi világklasszis játékost, akiért 70 millió eurót fizetett (Szoboszlairól van szó – a szerk.). Ez az, amire vártunk.”

Idáig várni kellett Szoboszlai jó szereplésére?

Nem szabad elfelejtetni, hogy Szoboszlai 2023 nyarán, Jürgen Klopp utolsó idénye előtt érkezett. Ekkor teljesen átalakult a liverpooli középpálya, a magyar mellett Alexis Mac Allister (42 millió), Ryan Gravenberch (40 millió) és Endo Vataru (20 millió) érkezett még a Mersey partjára. A négy közül Szoboszlai volt a legdrágább, de a lap szerint a mostani idényig nem sikerült bizonyítania, hogy megérte ezt az öszeget.

A cikk arra a következtetésre jut, hogy most viszont már Steven Gerrard szintű teljesítmény, amit Szoboszlai hoz, de mindez Florian Wirtznek is köszönhető, miután így nemcsak egy remek tízese lett a csapatnak, hanem Szoboszlai is ki tud teljesedni.