A korábbi 120-szoros angol válogatott, ötszörös Premier League-bajnok és Bajnokok Ligája-győztes Manchester United-csatár, Wayne Rooney a saját, BBC-n futó műsorában, a The Wayne Rooney Show-ban elemezte Florian Wirtz eddigi teljesítményét, ebbe pedig Szoboszlai Dominiket is belekeverte.

Wayne Rooney Szoboszlait választaná Wirtz helyett

Fotó: ACTION FOTO SPORT / NurPhoto

Szoboszlai jobb, mint Wirtz

Rooney keményen kritizálta a Liverpool 125 millió eurós nyári igazolását, miközben Szoboszlai Dominik pedig dicséretet kapott – szúrta ki a Magyar Nemzet. Wirtz ugyanis egyelőre adós a jó és eredményes játékkal, Arne Slot pedig keresi a helyét. Kezdetben tízest játszott, legutóbb a Crystal Palace ellen pedig papíron a bal szélen kezdett. Egyelőre sehol sem megy neki, nyolc meccsen nulla gól és egy gólpassz áll a neve mellett, de ami ennél nagyobb baj, hogy látványosan szenved a pályán.

„Nem látom a helyét a csapatban, pedig rengeteg pénzbe került – jelentette ki Rooney. – Szerintem Wirtz valójában rontja a Liverpool egyensúlyát és játékstílusát.

Persze ő egy topjátékos, és biztos vagyok benne, hogy egyre jobb lesz, de lassan kezdett, és ezt nem lehet tagadni. Időbe telik megérkezni ebbe a ligába, nem az ár a lényeg. Az a baj, hogy nem látom, hol a helye a Liverpool rendszerében."

Wayne Ronney markáns véleményt fogalmazott meg a Liverpool német focistájáról

Fotó: RASID NECATI ASLIM / ANADOLU

Rooney azzal adta meg a kegyelemdöfést Wirtznek, amikor szóba hozta Szoboszlai Dominiket, aki átvette a német helyét tízesként.

Ha választanom kell közte és Szoboszlai között, akkor egyértelműen Szoboszlait választom

– fogalmazott Rooney.

A Liverpool ma este (21.00) Isztambulban a Galatasaray elleni Bajnokok Ligája-mérkőzésen lép pályára, ahol Kerkez Milos és Szoboszlai Dominik mellett Sallai Roland is pályára léphet.