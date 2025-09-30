Live
Szemétszállítás: óriási szigor jön, nem mindegy, mit tesz ki a lomtalanításkor

Végre valaki kimondta. Az angol futball és a Manchester United korábbi legendás csatára, Wayne Rooney határozott véleményt fogalmazott meg, ő egyértelműen Szoboszlai Dominiket választaná Florian Wirtz helyett.

A korábbi 120-szoros angol válogatott, ötszörös Premier League-bajnok és Bajnokok Ligája-győztes Manchester United-csatár, Wayne Rooney a saját, BBC-n futó műsorában, a The Wayne Rooney Show-ban elemezte Florian Wirtz eddigi teljesítményét, ebbe pedig Szoboszlai Dominiket is belekeverte.

Wayne Rooney Szoboszlait választaná Wirtz helyett
Fotó: ACTION FOTO SPORT / NurPhoto

Szoboszlai jobb, mint Wirtz

Rooney keményen kritizálta a Liverpool 125 millió eurós nyári igazolását, miközben Szoboszlai Dominik pedig dicséretet kapott – szúrta ki a Magyar Nemzet. Wirtz ugyanis egyelőre adós a jó és eredményes játékkal, Arne Slot pedig keresi a helyét. Kezdetben tízest játszott, legutóbb a Crystal Palace ellen pedig papíron a bal szélen kezdett. Egyelőre sehol sem megy neki, nyolc meccsen nulla gól és egy gólpassz áll a neve mellett, de ami ennél nagyobb baj, hogy látványosan szenved a pályán.

„Nem látom a helyét a csapatban, pedig rengeteg pénzbe került – jelentette ki Rooney. – Szerintem Wirtz valójában rontja a Liverpool egyensúlyát és játékstílusát. 

Persze ő egy topjátékos, és biztos vagyok benne, hogy egyre jobb lesz, de lassan kezdett, és ezt nem lehet tagadni. Időbe telik megérkezni ebbe a ligába, nem az ár a lényeg. Az a baj, hogy nem látom, hol a helye a Liverpool rendszerében."

LONDON, UNITED KINGDOM - SEPTEMBER 16: Wayne Rooney speaks at the end of the UEFA Champions League football match between Tottenham Hotspur and Villarreal CF at Tottenham Hotspur Stadium on September 16, 2025 in London, United Kingdom. Rasid Necati Aslim / Anadolu (Photo by Rasid Necati Aslim / Anadolu via AFP)
Wayne Ronney markáns véleményt fogalmazott meg a Liverpool német focistájáról 
Fotó: RASID NECATI ASLIM / ANADOLU

Rooney azzal adta meg a kegyelemdöfést Wirtznek, amikor szóba hozta Szoboszlai Dominiket, aki átvette a német helyét tízesként.

Ha választanom kell közte és Szoboszlai között, akkor egyértelműen Szoboszlait választom

– fogalmazott Rooney.

A Liverpool ma este (21.00) Isztambulban a Galatasaray elleni Bajnokok Ligája-mérkőzésen lép pályára, ahol Kerkez Milos és Szoboszlai Dominik mellett Sallai Roland is pályára léphet.

