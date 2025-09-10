A találkozó után a 80 éves szövetségi kapitány azt mondta: nem gyáva, és nem akarja cserbenhagyni a csapatot, de ha a román szövetségnek vannak alternatívái és tud egy életképes megoldást, akkor hajlandó lenne minden további nélkül távozni a posztjáról. Lucescu már a ciprusi mérkőzés előtt is a támadások kereszttüzében állt - mivel múlt pénteken házigazdaként 3-0-ra kikaptak Kanadától felkészülési meccsen -, és ez csak fokozódott, miután csapata kétgólos előnyt követően pontokat veszített.

A román szövetségi kapitány lemondana

Fotó: GUENTHER IBY / APA-PictureDesk

A szövetségi kapitány nem ok nélkül akar lemondani

Románia öt mérkőzés után mindössze hét ponttal rendelkezik csoportjában, amelyben Cipruson kívül Ausztria, Bosznia-Hercegovina és San Marino szerepel. A válogatottat tavaly augusztus óta irányító Lucescu korábban az Internazionale, a Galatasaray, a Besiktas, a Sahtar Donyeck, a szentpétervári Zenit és a Dinamo Kijev vezetőedzője, illetve a török nemzeti együttes szövetségi kapitánya volt. Hazája válogatottját 1981 és 1986 között már irányította egyszer. Jelenleg ő az egyetlen aktív labdarúgóedző, aki már elmúlt 80 éves.

Korábban csak hárman dolgoztak ebben az életkorban: a német Otto Pfister és az uruguayi Roque Máspoli szintén válogatottat irányított, a francia Roger Lemerre pedig Tunéziában tevékenykedett klubedzőként volt. Lucescu hét és fél hónap múlva dönthetné meg Lemerre korrekordját.