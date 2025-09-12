A venezuelaiak a selejtező keddi, utolsó fordulójában 6-3-ra kikaptak hazai pályán Kolumbiától, így még a pótselejtezőről is lemaradtak, és változatlanul övék az egyetlen dél-amerikai válogatott, amely sosem jutott ki még vb-re. Ezek után csütörtökön megköszönték Fernando Batista szövetségi kapitány munkáját.
A peruiak vb-kijutási reménye már korábban elszállt, lévén a tízcsapatos selejtezőben csak Chilét tudták megelőzni, ezért Oscar Ibanez szövetségi kapitánynak is távoznia kellett – adta hírül az MTI.
Dél-Amerikából Argentína, Brazília, Uruguay, Ecuador, Kolumbia és Paraguay jutott ki egyenes ágon a 2026-os tornára, míg az interkontinentális pótselejtezőt érő hetedik helyet Bolívia szerezte meg.
Szintén távozott posztjáról Moldova szövetségi kapitánya, Serghei Clescenco, aki a Norvégia ellen elszenvedett 11-1-es kudarcot követően mondott le – számolt be róla a csakfoci.hu. Az 53 éves szakembert négy évvel ezelőtt nevezték ki, összesen 53 mérkőzésen ült a nemzeti csapat kispadján.
Az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban rendezendő jövő évi világbajnokság – a torna történetében először – 48 csapatos lesz.