A venezuelaiak a selejtező keddi, utolsó fordulójában 6-3-ra kikaptak hazai pályán Kolumbiától, így még a pótselejtezőről is lemaradtak, és változatlanul övék az egyetlen dél-amerikai válogatott, amely sosem jutott ki még vb-re. Ezek után csütörtökön megköszönték Fernando Batista szövetségi kapitány munkáját.

Fotó: EITAN ABRAMOVICH / AFP

Három szövetségi kapitányt is kirúgtak a vb-selejtezők után

A peruiak vb-kijutási reménye már korábban elszállt, lévén a tízcsapatos selejtezőben csak Chilét tudták megelőzni, ezért Oscar Ibanez szövetségi kapitánynak is távoznia kellett – adta hírül az MTI.

❌🇵🇪 𝐎𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋: Perú se queda nuevamente sin DT. La FPF anunció que Óscar Ibáñez no continuará tras la finalización de su contrato. pic.twitter.com/eQrym91hoe — Cristhian Hinostroza (@crischasqui) September 10, 2025

Dél-Amerikából Argentína, Brazília, Uruguay, Ecuador, Kolumbia és Paraguay jutott ki egyenes ágon a 2026-os tornára, míg az interkontinentális pótselejtezőt érő hetedik helyet Bolívia szerezte meg.

Szintén távozott posztjáról Moldova szövetségi kapitánya, Serghei Clescenco, aki a Norvégia ellen elszenvedett 11-1-es kudarcot követően mondott le – számolt be róla a csakfoci.hu. Az 53 éves szakembert négy évvel ezelőtt nevezték ki, összesen 53 mérkőzésen ült a nemzeti csapat kispadján.

Az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban rendezendő jövő évi világbajnokság – a torna történetében először – 48 csapatos lesz.