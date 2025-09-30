Live
Váratlan helyről kapott nagy pofont Ursula von der Leyen

A labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának második fordulójában a Galatasaray a Liverpoolt fogadja kedd este Isztambulban. Amíg a török szurkolók a mérkőzést megelőző éjszaka botrányosan viselkedtek, addig az angol drukkerek egészen másképpen töltötték az időt.

A Bajnokok Ligája keddi játéknapjának rangadóján akár három magyar válogatott labdarúgó is pályára léphet, hiszen Sallai Roland klubja, a Galatasaray Isztambulban fogadja a Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost foglalkoztató Liverpoolt. A török bajnokcsapat szurkolót mindent megtettek, hogy elrontsák Arne Slot együttesének éjszakáját, a hazai drukkerek megtalálták, melyik hotelben szállt meg az ellenfél, és az éjjel óriási tűzijátékot rendeztek előtte.

A Galatasaray szurkolói nem bírtak magukkal: elrontották Szoboszlaiék éjszakáját
A Galatasaray szurkolói nem bírtak magukkal: elrontották Szoboszlaiék éjszakáját
Fotó: MERT CANTURK / ANADOLU

A Liverpool szurkolói így hangolódtak a meccsre

Amíg a török drukkerek tűzijátékkal keltettek feltűnést, és nem hagyták pihenni a Premier League címvédőjét, addig hétfő éjszaka az Isztambulban tartózkodó angol szurkolók egészen másképpen hangolódtak a Bajnokok Ligája-rangadóra. 

A Liverpool szimpatizánsai hangosan énekeltek és oldott hangulatban, de kulturáltan buliztak, 

fantasztikus hangulatot varázsolva a török metropoliszban. 

A Galatasaray-Liverpool meccsel kapcsolatban még érdemes tudni, hogy a magyar tévénézők csak az RTL külön fizetős szolgáltatásában nézhetik élőben a találkozót – emiatt többen dühösen támadják a csatornát a közösségi médiában.

Sallaiék és Szoboszlaiék BL-rangadója tehát kedd este 21 órától kezdődik az isztambuli Rams Parkban, a mérkőzést a francia Clément Turpin vezeti.

