A Bajnokok Ligája keddi játéknapjának rangadóján akár három magyar válogatott labdarúgó is pályára léphet, hiszen Sallai Roland klubja, a Galatasaray Isztambulban fogadja a Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost foglalkoztató Liverpoolt. A török bajnokcsapat szurkolót mindent megtettek, hogy elrontsák Arne Slot együttesének éjszakáját, a hazai drukkerek megtalálták, melyik hotelben szállt meg az ellenfél, és az éjjel óriási tűzijátékot rendeztek előtte.

A Galatasaray szurkolói nem bírtak magukkal: elrontották Szoboszlaiék éjszakáját

Fotó: MERT CANTURK / ANADOLU

A Liverpool szurkolói így hangolódtak a meccsre

Amíg a török drukkerek tűzijátékkal keltettek feltűnést, és nem hagyták pihenni a Premier League címvédőjét, addig hétfő éjszaka az Isztambulban tartózkodó angol szurkolók egészen másképpen hangolódtak a Bajnokok Ligája-rangadóra.

A Liverpool szimpatizánsai hangosan énekeltek és oldott hangulatban, de kulturáltan buliztak,

fantasztikus hangulatot varázsolva a török metropoliszban.

Liverpool fans in Istanbul last night



pic.twitter.com/iSdQUSYZsk — FootballAwaydays (@Awaydays23) September 30, 2025

A Galatasaray-Liverpool meccsel kapcsolatban még érdemes tudni, hogy a magyar tévénézők csak az RTL külön fizetős szolgáltatásában nézhetik élőben a találkozót – emiatt többen dühösen támadják a csatornát a közösségi médiában.

Sallaiék és Szoboszlaiék BL-rangadója tehát kedd este 21 órától kezdődik az isztambuli Rams Parkban, a mérkőzést a francia Clément Turpin vezeti.

