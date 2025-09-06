Az Ír Labdarúgó Szövetség (FAI) már napokkal korábban jelezte, hogy a találkozó minden jegye elkelt, így a stadionban telt ház várható. Ez több tízezer szurkolót jelent, akik közül sokan már kora délután elkezdtek gyülekezni a környékbeli utcákon és pubokban.

A hangulat remek, a szurkolók alig várják a kezdő sípszót

Fotó: Kibédi Péter

A rendőrség, a Gardaí külön közleményben figyelmeztette a lakosságot és a szurkolókat, hogy a stadion környékén teljes forgalomkorlátozás lépett életbe. Kiemelték, a jegyek pontosan jelzik, melyik útvonalat kell követni, és a Gardaí kéri a drukkereket, hogy szigorúan kövessék az előírt útvonalakat.

A szurkolókhoz fordult az ír kapitány

Az ír szövetségi kapitány, Heimir Hallgrímsson külön üzenetben fordult a szurkolókhoz, „mágikusnak” nevezve az ír közönséget, és arra kérve őket, hogy a stadionban teremtsenek félelmetes hangulatot a csapat támogatására.