A szeptember 6-i ír–magyar világbajnoki selejtező előtt már órákkal a kezdő sípszó előtt ellepték a drukkerek Dublin belvárosát és az Aviva Stadion környékét. A légkör feszült, de ünnepi: ír és magyar szurkolók együtt özönlöttek a pubokba, majd indultak a stadion felé.

Az Ír Labdarúgó Szövetség (FAI) már napokkal korábban jelezte, hogy a találkozó minden jegye elkelt, így a stadionban telt ház várható. Ez több tízezer szurkolót jelent, akik közül sokan már kora délután elkezdtek gyülekezni a környékbeli utcákon és pubokban.

A hangulat remek, a szurkolók alig várják a kezdő sípszót
Fotó: Kibédi Péter

A rendőrség, a Gardaí külön közleményben figyelmeztette a lakosságot és a szurkolókat, hogy a stadion környékén teljes forgalomkorlátozás lépett életbe. Kiemelték, a jegyek pontosan jelzik, melyik útvonalat kell követni, és a Gardaí kéri a drukkereket, hogy szigorúan kövessék az előírt útvonalakat.

A szurkolókhoz fordult az ír kapitány 

Az ír szövetségi kapitány, Heimir Hallgrímsson külön üzenetben fordult a szurkolókhoz, „mágikusnak” nevezve az ír közönséget, és arra kérve őket, hogy a stadionban teremtsenek félelmetes hangulatot a csapat támogatására.

Fotó: Kibédi Péter
Szurkolók az ír-magyar előtt

Helyszíni beszámolók szerint a hangulat már a kezdés előtt forró: kocsmák teraszain és utcákon hömpölyög a tömeg, ír és magyar zászlók, sálak, rigmusok mindenhol.

A magyar drukkerek jó hangulatban vonultak a stadionba
Fotó: Kibédi Péter

A hatóságok mindent megtesznek a biztonságért, de egy biztos: Dublin belvárosa és az Aviva Stadion környéke ezen az estén egyetlen nagy szurkolói arénává változott.

