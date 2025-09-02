Hosszabb időre kidőlt, így a magyar válogatott elleni szombati telt házas világbajnoki selejtezőn sem léphet pályára Troy Parrott, az ír labdarúgó-válogatott támadója. Heimir Hallgrímsson szövetségi kapitány elmondta, a 23 éves futballista térdsérülése miatt valószínűleg a kvalifikáció októberi mérkőzéseiről is lemarad.

Telt ház várja a magyar válogatottat Dublinban

Fotó: PAUL FAITH / AFP

A holland AZ Alkmaarban szereplő, 29-szeres válogatott csatár rendkívül eredményesen kezdte a szezont, hét tétmérkőzésen tíz gólt szerzett.

Az írek izlandi kapitánya az újonc Johnny Kennyt hívta be a sérült támadó helyére.

Az ír válogatott a vb-selejtező nyitányán szombaton Dublinban fogadja Marco Rossi magyar együttesét, majd három nappal később Örményországba látogat. Az ír szövetség a közösségi oldalán tette közzé, hogy a szombati mérkőzésre minden jegy elkelt, azaz mintegy 50 ezer néző lesz az AVIVA Stadionban.

A magyar válogatott vb-selejtezős programja:

Szeptember 6., szombat,20.45: Írország–Magyarország

Szeptember 9., kedd, 20.45: Magyarország–Portugália

Október 11., szombat, 18.00: Magyarország–Örményország

Október 14., kedd, 20.45: Portugália–Magyarország

November 13., csütörtök, 18.00: Örményország–Magyarország

November 16., vasárnap,15.00: Magyarország–Írország

