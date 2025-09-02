Hosszabb időre kidőlt, így a magyar válogatott elleni szombati telt házas világbajnoki selejtezőn sem léphet pályára Troy Parrott, az ír labdarúgó-válogatott támadója. Heimir Hallgrímsson szövetségi kapitány elmondta, a 23 éves futballista térdsérülése miatt valószínűleg a kvalifikáció októberi mérkőzéseiről is lemarad.
A holland AZ Alkmaarban szereplő, 29-szeres válogatott csatár rendkívül eredményesen kezdte a szezont, hét tétmérkőzésen tíz gólt szerzett.
Az írek izlandi kapitánya az újonc Johnny Kennyt hívta be a sérült támadó helyére.
Az ír válogatott a vb-selejtező nyitányán szombaton Dublinban fogadja Marco Rossi magyar együttesét, majd három nappal később Örményországba látogat. Az ír szövetség a közösségi oldalán tette közzé, hogy a szombati mérkőzésre minden jegy elkelt, azaz mintegy 50 ezer néző lesz az AVIVA Stadionban.
A magyar válogatott vb-selejtezős programja: