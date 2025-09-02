Live
Telt ház, ötvenezer szurkoló várja a magyar labdarúgó-válogatottat Dublinban, a világbajnoki sorozat első mérkőzésén. A telt ház mellett azonban egy rossz hírt is kaptak a hazaiak, ami akár a magyar válogatott malmára is hajthatja a vizet.

Hosszabb időre kidőlt, így a magyar válogatott elleni szombati telt házas világbajnoki selejtezőn sem léphet pályára Troy Parrott, az ír labdarúgó-válogatott támadója. Heimir Hallgrímsson szövetségi kapitány elmondta, a 23 éves futballista térdsérülése miatt valószínűleg a kvalifikáció októberi mérkőzéseiről is lemarad.

Ireland fans celebrate their win in the UEFA Nations League, league B group 1 football match between Republic of Ireland and Scotland at Aviva stadium in Dublin, Ireland on June 11, 2022. Republic of Ireland won the game 3-0. (Photo by PAUL FAITH / AFP), telt ház
Telt ház várja a magyar válogatottat Dublinban
Fotó: PAUL FAITH / AFP

A holland AZ Alkmaarban szereplő, 29-szeres válogatott csatár rendkívül eredményesen kezdte a szezont, hét tétmérkőzésen tíz gólt szerzett.

Az írek izlandi kapitánya az újonc Johnny Kennyt hívta be a sérült támadó helyére.

Telt ház lesz Dublinban

Az ír válogatott a vb-selejtező nyitányán szombaton Dublinban fogadja Marco Rossi magyar együttesét, majd három nappal később Örményországba látogat. Az ír szövetség a közösségi oldalán tette közzé, hogy a szombati mérkőzésre minden jegy elkelt, azaz mintegy 50 ezer néző lesz az AVIVA Stadionban.

A magyar válogatott vb-selejtezős programja:

  • Szeptember 6., szombat,20.45: Írország–Magyarország
  • Szeptember 9., kedd, 20.45: Magyarország–Portugália
  • Október 11., szombat, 18.00: Magyarország–Örményország
  • Október 14., kedd, 20.45: Portugália–Magyarország
  • November 13., csütörtök, 18.00: Örményország–Magyarország
  • November 16., vasárnap,15.00: Magyarország–Írország

