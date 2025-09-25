A holland ADO Den Haag csapatánál nevelkedett Tim Krul az angol Newcastle Unitednél kezdte el a felnőttek között a pályafutását, a Szarkáktól kölcsönben pedig számos együttesnél játszott. 2017-ben Anglián belül váltott klubot és lett a Brighton játékosa, majd a Norwich első számú kapusa volt évekig. 2023-ban a Lutonhoz igazolt, de ott már elvétve jutott szerephez, és végül 2025 elején távozott onnan. Azóta nem volt csapata, múlt héten diplomát szerzett, kedd este pedig bejelentette a visszavonulását a 15-szörös holland válogatott kapus.

Tim Krul a 2014-es vb-n egyetlen percre és egy tizenegyespárbajra állt be csereként, mégis a holland válogatott hőse lett

Fotó: DAMIEN MEYER / AFP

Tim Krul Hollandia vb-hős kapusa lett 2014-ben

A Newcastle-nél 185, a Norwich-nál 169 tétmérkőzésen szerepelt Krul 2011 és 2021 között védett a holland válogatottban, a legemlékezetesebb pillanatot pedig a 2014-es vb-negyeddöntőben élhette át. A Costa Rica elleni mérkőzés hosszabbításának legvégén döntetlen volt az állás, amikor Louis van Gaal szövetségi kapitány a 121. percben becserélte őt Jasper Cillessen helyére.

Van Gaal's famous goalkeeper sub; Tim Krul replaces Cillessen in goal and is the hero of the shout-out vs Costa Rica pic.twitter.com/w4TnTMHxGo — #ElPantera (@AlexisAssist) April 24, 2015

Így aztán az eredetileg harmadik számú kapus, Tim Krul állt a holland kapuban a tizenegyespárbaj során, és végül lélektani hadviselés segítségével két Costa Rica-i lövést is megfogva hőssé vált, hiszen továbbjuttatta csapatát a legjobb négy közé – végül bronzérmes lett a világbajnokságon. A FIFA is minden idők legjobb cseréjének nevezte Krult, akit később, 2022-ben Van Gaal száműzött a válogatottból, amiért nem volt hajlandó részt venni egy különedzésen.

„Köszönök mindent. Hálás vagyok mindenért” – írta a 37 éves Krul a búcsúüzenetében, amelyben kitért arra, hogy hullámvasúthoz hasonlított az elmúlt 32 éve, de boldogan zárja le ezt a fejezetet.