A két kora esti találkozó után már teljes sebességre kapcsolt a Bajnokok Ligája 2025-26-os kiírása. Kedden este 21 órától további négy mérkőzést rendeztek, és pályára lépett az egyik végső esélyesnek tartott Real Madrid is. De rendeztek egy, az 1997-es döntő óta klasszikusnak számító Juventus–Borussia Dortmund összecsapást is, míg Benfica azt a Qarabagot fogadta, amely éppen a Ferencváros ejtette ki a selejtező rájátszásában.
A 15-szörös bajnok spanyol sztárcsapat az első kiírást megnyerő Olympique Marseille-t fogadta. A szezont egy kövér botránnyal indító franciák igyekeztek úgy tenni, mintha nem a vágóhídra mentek volna a Bernabéuba, de a madridiak nem sok esélyt adtak nekik a bizonyításra.
Pedig Xabi Alonso nem is feltétlenül a legerősebb összeállításban küldte pályára a Realt, hiszen a kezdőben ott volt Alvaro Carreras, Arda Güler és Franco Mastantuono is.
Kylian Mbappé már 70 másodperc elteltével centikre volt a góltól, egy elé pattanó labdát ollózott tíz méterről a bal alsó sarok mellé.
Alig telt el három perc, amikor viszont szívükhöz kaphattak a Real-drukkerek, mert egy sprint közben Trent Alexander-Arnold a combhajlítójához kapott, és ugyan a labdát még elrúgta, de aztán leült a földre, és rövid orvosi konzultáció után le is cserélték, Carvajal érkezett a helyére.
Az 5. percben Mastantuono pörgetett közelről a bal kapufa tövére, csak idő kérdése volt, hogy mikor születik meg a Real Madrid vezető gólja.
De nem az született meg, hanem a Marseille vezető gólja érkezett!
A 22. percben egy eladott labdát a Manchester Unitedtől nagyszerű érzékkel kirúgott Mason Greenwood vitt a hazai 16-osig, ahol a jobbján érkező Timothy Weah-hoz passzolt, az egykori aranylabdás csatár, George Weah fia pedig 8 méterről a kapuba bombázott (0-1)!
A gólt követően a Real még nagyobb sebességre kapcsolt, és nem is kellett sok idő az egyenlítő gólhoz: a 27. percben Kondogbia rúgta fel a 16-oson belül Rodrygót, a büntetőt pedig Mbappé magabiztosan értékesítette (1-1).
A 39. percben Pierre-Emerick Aubameyang ugorhatott ki Rulli kapus hatalmas kirúgásával, de Eder Militao szorításában csak az oldalhálóba tudott bombázni tíz méterről. Az argentin kapus a saját portája előtt is tette a dolgát: a 41. percben Mbappé lövését ütötte ki bravúrral. Közvetlenül a szünet előtt még Mastantuono lazáskodott el egy óriási ziccert Mbappé passza után.
A 68. percben Madridban is kitört az őrület: Rulli és Carvajal magyarázott egymásnak, majd a kb. egy fejjel alacsonyabb spanyol védő tett egy fejelő mozdulatot, amitől az argentin kapus úgy dobta magát hanyatt, mint fejbe lőtték volna. Egészen addig tartott az ápolása, amíg a videozás után a játékvezető meg nem adta spanyol védőnek az egyébként jogos piros lapot.
Az OM azonban nem tudta kihasználni az emberelőnyt, sőt Facundo Medina kezezése után Kylian Mbappé a második büntetőjét is értékesítette – Rullo beleért a labdába, de hárítani nem tudott – így, ha nehezen is, de a spanyolok győzelemmel rajtoltak az idei kiírásban.
Lisszabonban a Benfica az argentin Enzo Barrenechea már a 6. percben megszerezte a vezetés a Qarabag ellen, az előnyt pedig tíz perccel később Vangelosz Pavlidisz duplázta meg. A Qarabag is meg tudott azonban villani, a Fradi elleni párharcban egy gólt és két gólpasszt jegyző Leandro Andrade szépített a 30. percben. A 48. percben pedig már egyenlő volt az állás! A Fradi elleni visszavágó előtti napokban igazolt kolumbiai Camilo Duran góljával ugyanis szünet után szinte rögtön kiegyenlített az azeri bajnok!
És, hogy igazán nagy legyen a meglepetés, Olekszij Kascsuk a 86. percben a győztes gólt is megszerezte a Qarabagnak, így az azeriek egy idegenbeli győzelemmel tértek vissza 2017 után a Bajnokok Ligájába!
Torinóban a Juventus és a Dortmund az első félidőben teljesen kioltotta egymást. Mezőnyben valamivel többet volt a labda a németeknél, kaput eltaláló lövésig viszont csak az olaszok jutottak, ők is csupán kétszer. Fordulás után aztán már mindkét csapat elkezdett focizni, különösen az után, hogy a Dortmund az 52. percben Adeyemi góljával megszerezte a vezetést.
A Juve bő tíz perccel később Kenan Yildiz találatával egyenlített ki, de a németek jószerével rögtön a középkezdés után ismét előnybe kerültek, ezúttal Felix Nmecha talált be (1-2).
Az olasz még ki sem boszankodhatták magukat, a németek pedig meg sem szokhatták, hogy ismét vezetnek, mert a percekkel korábban beállt Dusan Vlahovics révén ismét kiegyenlített a Juventus.
Alighanem kitalálták már, hogy nem 2-2 lett a meccs vége. A 75. percben ugyanis a brazil Yan Couto góljával harmadszor is megszerezte a vezetést a Dortmund. Sőt a 86. percben Bensebaini büntetőjével kettőre növelték az előnyüket a németek, de a Juve és Vlahovics még mindig talpon volt, és a szerb csatár második góljával a 90+4. percben egy gólra faragták a hátrányukat. Sőt, Lloyd Kelly találatával két percceel később ki is egyenlítettek! A gólt előbb érvénytelenítette a játékvezető, videózás után azonban mégis megadta, így egy őrült második félidő után döntetlennel ért véget a nap legjobb meccsen.
Londonban a BL-indulást az Európa-liga előző kiírásának megnyerésével kiérdemlő Tottenham már a 4. percben megszerezte a vezetést a Villareal ellen, méghozzá Luiz Junior öngóljának köszönhetően.
Eredmények, 1. forduló:
korábban:
Athletic Bilbao–Arsenal 0-2 (0-0)
PSV–Royal Union Saint-Gilloise 1-3 (0-2)