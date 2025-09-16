Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Megszületett a vádemelés: ez a sors vár Charlie Kirk gyilkosára

Link másolása
Vágólapra másolva!
Jó focit nem sokat, indulatot annál többet hozott a Real Madrid és az Olympique Marseille mérkőzése a BL első játéknapján. A Bajnokok Ligája rekordgyőztese kicsit félvállról vette a francia ezüstérmest. Szerencséjükre a Marseille nem tudta kihasználni a második félidőben kialakult tömegverekedés során piros lapot kapó Carvajal kiállítását, ellenben a Madrid győztes génjei ismét megmutatkoztak. A Dortmund egy őrült második félidő után nyert a Juventus otthonában, de a nap legnagyobb meglepetését a BL küszöbén a Fradit búcsúztató Qarabag szolgáltatta.

A két kora esti találkozó után már teljes sebességre kapcsolt a Bajnokok Ligája 2025-26-os kiírása. Kedden este 21 órától további négy mérkőzést rendeztek, és pályára lépett az egyik végső esélyesnek tartott Real Madrid is. De rendeztek egy, az 1997-es döntő óta klasszikusnak számító Juventus–Borussia Dortmund összecsapást is, míg Benfica azt a Qarabagot fogadta, amely éppen a Ferencváros ejtette ki a selejtező rájátszásában.

A Real Madrid szurkolói gálamérkőzésre készültek a Bajnokok Ligája első játéknapján Fotó: OSCAR DEL POZO / AFP
A Real Madrid szurkolói gálamérkőzésre készültek a Bajnokok Ligája első játéknapján
Fotó: OSCAR DEL POZO / AFP

A Real Madrid győzelemmel kezdte a Bajnokok Ligáját

A 15-szörös bajnok spanyol sztárcsapat az első kiírást megnyerő Olympique Marseille-t fogadta. A szezont egy kövér botránnyal indító franciák igyekeztek úgy tenni, mintha nem a vágóhídra mentek volna a Bernabéuba, de a madridiak nem sok esélyt adtak nekik a bizonyításra.

Pedig Xabi Alonso nem is feltétlenül a legerősebb összeállításban küldte pályára a Realt, hiszen a kezdőben ott volt Alvaro Carreras, Arda Güler és Franco Mastantuono is.

Kylian Mbappé már 70 másodperc elteltével centikre volt a góltól, egy elé pattanó labdát ollózott tíz méterről a bal alsó sarok mellé.

Alig telt el három perc, amikor viszont szívükhöz kaphattak a Real-drukkerek, mert egy sprint közben Trent Alexander-Arnold a combhajlítójához kapott, és ugyan a labdát még elrúgta, de aztán leült a földre, és rövid orvosi konzultáció után le is cserélték, Carvajal érkezett a helyére.

Az 5. percben Mastantuono pörgetett közelről a bal kapufa tövére, csak idő kérdése volt, hogy mikor születik meg a Real Madrid vezető gólja. 

De nem az született meg, hanem a Marseille vezető gólja érkezett!

 A 22. percben egy eladott labdát a Manchester Unitedtől nagyszerű érzékkel kirúgott Mason Greenwood vitt a hazai 16-osig, ahol a jobbján érkező Timothy Weah-hoz passzolt, az egykori aranylabdás csatár, George Weah fia pedig 8 méterről a kapuba bombázott (0-1)!

Marseille's US forward #22 Tim Weah celebrates with Marseille's Danish midfielder #17 Matthew O'Riley scoring his team's first goal during the UEFA Champions League first round day 1 football match between Real Madrid CF and Olympique de Marseille at the Santiago Bernabeu stadium in Madrid on September 16, 2025. (Photo by Thomas COEX / AFP)
Timothy Weah és Matthew O'Riley ünnepli a Marseille vezető gólját
Fotó: THOMAS COEX / AFP

A gólt követően a Real még nagyobb sebességre kapcsolt, és nem is kellett sok idő az egyenlítő gólhoz: a 27. percben Kondogbia rúgta fel a 16-oson belül Rodrygót, a büntetőt pedig Mbappé magabiztosan értékesítette (1-1).

A 39. percben Pierre-Emerick Aubameyang ugorhatott ki Rulli kapus hatalmas kirúgásával, de Eder Militao szorításában csak az oldalhálóba tudott bombázni tíz méterről. Az argentin kapus a saját portája előtt is tette a dolgát: a 41. percben Mbappé lövését ütötte ki bravúrral. Közvetlenül a szünet előtt még Mastantuono lazáskodott el egy óriási ziccert Mbappé passza után.

Tömegverekedés, piros lap, dráma

A 68. percben Madridban is kitört az őrület: Rulli és Carvajal magyarázott egymásnak, majd a kb. egy fejjel alacsonyabb spanyol védő tett egy fejelő mozdulatot, amitől az argentin kapus úgy dobta magát hanyatt, mint fejbe lőtték volna. Egészen addig tartott az ápolása, amíg a videozás után a játékvezető meg nem adta spanyol védőnek az egyébként jogos piros lapot.

Az OM azonban nem tudta kihasználni az emberelőnyt, sőt Facundo Medina kezezése után Kylian Mbappé a második büntetőjét is értékesítette – Rullo beleért a labdába, de hárítani nem tudott – így, ha nehezen is, de a spanyolok győzelemmel rajtoltak az idei kiírásban.

A Qarabag óriási meglepetése

Lisszabonban a Benfica az argentin Enzo Barrenechea már a 6. percben megszerezte a vezetés a Qarabag ellen, az előnyt pedig tíz perccel később Vangelosz Pavlidisz duplázta meg. A Qarabag is meg tudott azonban villani, a Fradi elleni párharcban egy gólt és két gólpasszt jegyző Leandro Andrade szépített a 30. percben. A 48. percben pedig már egyenlő volt az állás! A Fradi elleni visszavágó előtti napokban igazolt kolumbiai Camilo Duran góljával ugyanis szünet után szinte rögtön kiegyenlített az azeri bajnok!

Garabagh's Colombian forward #17 Camilo Duran and Benfica's Argentine defender #30 Nicolas Otamendi jump to head the ball during the UEFA Champions League first round day 1 football match between SL Benfica and Garabagh at the Luz stadium in Lisbon on September 16, 2025. (Photo by FILIPE AMORIM / AFP)
Camilo Duran (kékben) jó vétel volt a Qarabag számára
Fotó: FILIPE AMORIM / AFP

És, hogy igazán nagy legyen a meglepetés, Olekszij Kascsuk a 86. percben a győztes gólt is megszerezte a Qarabagnak, így az azeriek egy idegenbeli győzelemmel tértek vissza 2017 után a Bajnokok Ligájába!

Őrült második félidő Torinóban

Torinóban a Juventus és a Dortmund az első félidőben teljesen kioltotta egymást. Mezőnyben valamivel többet volt a labda a németeknél, kaput eltaláló lövésig viszont csak az olaszok jutottak, ők is csupán kétszer. Fordulás után aztán már mindkét csapat elkezdett focizni, különösen az után, hogy a Dortmund az 52. percben Adeyemi góljával megszerezte a vezetést. 

A Juve bő tíz perccel később Kenan Yildiz találatával egyenlített ki, de a németek jószerével rögtön a középkezdés után ismét előnybe kerültek, ezúttal Felix Nmecha talált be (1-2).

 Az olasz még ki sem boszankodhatták magukat, a németek pedig meg sem szokhatták, hogy ismét vezetnek, mert a percekkel korábban beállt Dusan Vlahovics révén ismét kiegyenlített a Juventus.

Juventus' Serbian forward #9 Dusan Vlahovic celebrates after scoring his team's first goal during the Italian Serie A football match between Genoa and Juventus at the Ferraris Stadium in Genoa, Italy, on August 31, 2025. (Photo by Piero CRUCIATTI / AFP)
Dusan Vlahovics két góllal és egy gólpasszal ismét a Juve megmentője lett
Fotó: PIERO CRUCIATTI / AFP

Alighanem kitalálták már, hogy nem 2-2 lett a meccs vége. A 75. percben ugyanis a brazil Yan Couto góljával harmadszor is megszerezte a vezetést a Dortmund. Sőt a 86. percben Bensebaini büntetőjével kettőre növelték az előnyüket a németek, de a Juve és Vlahovics még mindig talpon volt, és a szerb csatár második góljával a 90+4. percben egy gólra faragták a hátrányukat. Sőt, Lloyd Kelly találatával két percceel később ki is egyenlítettek! A gólt előbb érvénytelenítette a játékvezető, videózás után azonban mégis megadta, így egy őrült második félidő után döntetlennel ért véget a nap legjobb meccsen.

Londonban a BL-indulást az Európa-liga előző kiírásának megnyerésével kiérdemlő Tottenham már a 4. percben megszerezte a vezetést a Villareal ellen, méghozzá Luiz Junior öngóljának köszönhetően. 

Eredmények, 1. forduló:

  • Real Madrid–Olympique Marseille 2-1 (1-1)
    gól: Mbappé 29., 81. (mindkettő büntetőből), ill. T. Weah 22.
    piros lap: Carvajal 72.
  • Juventus–Borussia Dortmund 4-4 (0-0)
    gól: Yildiz 64., Vlahovics 68., 90+4., Lloyd Kelly 90+6., ill. Adeyemi 52., Nmecha 65., Y. Couto 74., Bensebaini 86. (büntetőből)
  • Benfica–Qarabag 2-3 (2-1)
    gól: Barrenechea 6., Pavlidisz 12., ill. L. Andrade 30., C. Duran 48., Y. Couto 75.
  • Tottenham–Villareal 1-0 (1-0)
    gól: Lui Junior 4. (öngól)

korábban:
Athletic Bilbao–Arsenal 0-2 (0-0)
PSV–Royal Union Saint-Gilloise 1-3 (0-2)

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!