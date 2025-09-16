A két kora esti találkozó után már teljes sebességre kapcsolt a Bajnokok Ligája 2025-26-os kiírása. Kedden este 21 órától további négy mérkőzést rendeztek, és pályára lépett az egyik végső esélyesnek tartott Real Madrid is. De rendeztek egy, az 1997-es döntő óta klasszikusnak számító Juventus–Borussia Dortmund összecsapást is, míg Benfica azt a Qarabagot fogadta, amely éppen a Ferencváros ejtette ki a selejtező rájátszásában.

A Real Madrid szurkolói gálamérkőzésre készültek a Bajnokok Ligája első játéknapján

Fotó: OSCAR DEL POZO / AFP

A Real Madrid győzelemmel kezdte a Bajnokok Ligáját

A 15-szörös bajnok spanyol sztárcsapat az első kiírást megnyerő Olympique Marseille-t fogadta. A szezont egy kövér botránnyal indító franciák igyekeztek úgy tenni, mintha nem a vágóhídra mentek volna a Bernabéuba, de a madridiak nem sok esélyt adtak nekik a bizonyításra.

Pedig Xabi Alonso nem is feltétlenül a legerősebb összeállításban küldte pályára a Realt, hiszen a kezdőben ott volt Alvaro Carreras, Arda Güler és Franco Mastantuono is.

Kylian Mbappé már 70 másodperc elteltével centikre volt a góltól, egy elé pattanó labdát ollózott tíz méterről a bal alsó sarok mellé.

Alig telt el három perc, amikor viszont szívükhöz kaphattak a Real-drukkerek, mert egy sprint közben Trent Alexander-Arnold a combhajlítójához kapott, és ugyan a labdát még elrúgta, de aztán leült a földre, és rövid orvosi konzultáció után le is cserélték, Carvajal érkezett a helyére.

Az 5. percben Mastantuono pörgetett közelről a bal kapufa tövére, csak idő kérdése volt, hogy mikor születik meg a Real Madrid vezető gólja.

De nem az született meg, hanem a Marseille vezető gólja érkezett!

A 22. percben egy eladott labdát a Manchester Unitedtől nagyszerű érzékkel kirúgott Mason Greenwood vitt a hazai 16-osig, ahol a jobbján érkező Timothy Weah-hoz passzolt, az egykori aranylabdás csatár, George Weah fia pedig 8 méterről a kapuba bombázott (0-1)!

Timothy Weah és Matthew O'Riley ünnepli a Marseille vezető gólját

Fotó: THOMAS COEX / AFP

A gólt követően a Real még nagyobb sebességre kapcsolt, és nem is kellett sok idő az egyenlítő gólhoz: a 27. percben Kondogbia rúgta fel a 16-oson belül Rodrygót, a büntetőt pedig Mbappé magabiztosan értékesítette (1-1).