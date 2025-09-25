A magyar labdarúgó-válogatottnál Marco Rossi szövetségi kapitány elsősorban a külföldi légiósokra támaszkodik, jelenleg pedig több olyan futballista is szerepel a keretben, akik a török élvonalban játszanak. Sallai Roland, Szalai Attila, Mocsi Attila, Balogh Botond és Csoboth Kevin is Törökországban, a Süper Ligben futballozik, ami jól mutatja, hogy mostanság mennyire vonzó perspektíva a magyarok számára az egyik legkeményebb focibajnokság.
Nem új keletű jelenség, hogy a magyar labdarúgók előszeretettel igazolnak Törökországba. Már az 1960-as években is akadt ilyenre példa, Kuzman József (más néven Joe Erwin Kuzman) és Szalay Tibor is futballozott a Boszporusz partján – a Besiktasban mindketten szerepeltek –, és később sem tört meg ez a hagyomány. A 80'-as és a 90'-es években is fordultak meg magyar válogatott játékosok a török bajnokságban, és a 2000-es években sem volt népszerűtlen úticél Törökország a légiósaink számára.
Kabát Péter, Koman Vladimir, Feczesin Róbert, valamint Dzsudzsák Balázs nevét minden bizonnyal a fiatalabbak is jól ismerik,
a Debrecen csapatkapitánya is lehúzott egy szezont a török élvonalban.
Marco Rossi együttesében jelenleg is szerepelnek Törökországban légióskodók, közülük Sallai Roland került a legjobb helyre. A 28 éves szélső tavaly szeptemberben igazolt a Freiburgtól a török liga legnagyobb sztárcsapatához, a Galatasarayhoz, amellyel az első idényében máris bajnok és kupagyőztes lett.
A hazája bajnokságát története során 25 alkalommal megnyerő isztambuli topklubban Sallai világsztárok oldalán futballozhat,
többek között Hakim Zijes, Victor Osimhen, Nicolo Zaniolo, Michy Batshuayi és Mauro Icardi is a csapattársa, de a nyáron kölcsönadott Eb-győztes spanyol csatárral, Álvaro Moratával is játszott már együtt. A magyar focista sokoldalúságát bizonyítva jobbhátvédként is többször helytállt már a Galatában, amellyel idén a Bajnokok Ligája főtábláján szerepelhet.
Szalai Attila annak köszönhetően került vissza nemrég a nemzeti csapatba, hogy ismét a török bajnokságba szerződött.
A 192 cm magas középhátvéd néhány évvel ezelőtt a rekordbajnok Fenerbahce csapatában robbant be igazán, az isztambuli klubban olyan jól játszott, hogy lecsapott rá a Bundesligában szereplő Hoffenheim. A német bajnokságban Szalai nem találta a helyét, a kölcsönadás sem segített rajta – ekkor a válogatottból is kikerült –, idén nyáron viszont a Kasimpasa együtteséhez került kölcsönbe, és sikerült visszanyernie a formáját.
Mocsi Attila eddig csak kétszer szerepelt a válogatottban, de 2023 óta a Rizespor csapatában edződik, amelyben rendszeresen lehetőséghez jut. Balogh Botond az előző idényben a Parmában nyújtott kiemelkedő teljesítményt, az olasz együttes azonban erre a szezonra kölcsönadta őt a Kocaelispornak. Csoboth Kevin is hasonlóan járt, a skótok elleni 2024-es Eb-meccs hőse a svájci St. Gallentől került szintén kölcsönbe az ugyancsak török élvonalbeli Genclerbirligi együtteséhez.
Balogh és Csoboth ugyan legutóbb kimaradtak a csapatból, de ha a magyar válogatott bő keretét nézzük, akkor elmondhatjuk, hogy
Marco Rossi öt olyan játékosra is számíthat, akik a török élvonalban futballoznak jelenleg.
Ebben a tekintetben Törökország „áll az élen”, ugyanis a külföldi országok élvonalbeli bajnokságai közül a török ligában szerepel a legtöbb válogatott labdarúgónk.
A török bajnokság, a Süper Lig mindig is híres volt arról, hogy a klubok szurkolói elképesztően fanatikusak, a mérkőzéseken pokoli atmoszféra uralkodik, az indulatok pedig gyakran elszabadulnak. Napestig lehetne sorolni az összes jelentős török focibotrányt, amelyből a közelmúltban is láthattunk eleget. Az egyik legemlékezetesebb balhé a 2023-as év végén robbant ki, amikor az Ankaragücü-Rizespor bajnoki döbbenetes botrányba fulladt, mindezt pedig Mocsi Attila is átélhette a kispadon.
A lefújást követően totálisan elszabadultak az indulatok, az Ankaragücü pályára berohanó elnöke, Faruk Koca leütötte Halil Umut Meler játékvezetőt.
A brutálisan összevert és megrugdosott bírót csak a rendőrök tudták kimenekíteni az őrjöngő tömegből, majd „a szégyen éjszakája” után a Török Labdarúgó Szövetség azonnali hatállyal bizonytalan időre valamennyi osztály bajnokságát felfüggesztette. A játékvezető szemsérüléssel került kórházba, és a dühöngő focielnököt, a szívproblémával küzdő Kocát is kórházba vitték, majd a kezelése után őrizetbe vették további két gyanúsítottal együtt.
A 2023/2024-es szezon végén a Fenerbahce szurkolói ragadtatták el magukat, miután szeretett csapatuk elbukta a bajnoki címért folyó csatát az ősi rivális Galatasaray-jal szemben. A Fener-drukkerek a klub elnökének, Ali Kocnak a lemondását követelték az utcákon, egyesek odáig mentek, hogy késsel vágták szét az elnököt ábrázoló plakátokat.
A legfanatikusab ultrák annyira elkeseredettek és feldúltak voltak az újabb elbukott bajnoki cím miatt, hogy többször megszúrták, majd letépték az Ali Kocot ábrázoló plakátot.
Tavaly októberben egy más jellegű botrány is kirobbant Törökországban, ebben egy játékvezető ellenőr és egy fiatal bírónő volt érintett. A közösségi oldalakon olyan felvételek kezdtek elterjedni, amelyeken az volt látható, hogy a 61 éves Orhan Erdemir szexuális viszonyt folytat a mindössze 24 éves Elif Karaarslannal. A Török Labdarúgó Szövetség mindkét érintett felet azonnal felfüggesztette, a szexbotrány által keltett visszhangok hosszú idő után sem csitultak el.
Idén februárban Sallai Roland is átélhette a pályán, milyen is a török virtus. A Galatasaray az Adana Demirspor elleni bajnoki első félidejében kapott egy tizenegyest, a vendégek szerint azonban ez egy jogtalanul megítélt büntető volt, ezért tiltakozni kezdtek, majd bő 20 perccel később nemes egyszerűséggel levonultak a pályáról.
A korábbi magyar válogatott csatár, Futács Márkó is szerzett bőven tapasztalatokat a kőkemény török bajnokságról, ugyanis 2014 és 2016 között futballozott az élvonalba akkor újoncként feljutó Mersin együttesében.
„Az első osztályban volt szerencsém játszani, egy kisebb csapatban, a Mersinben futballoztam, amely akkor jutott fel. Már az első évben elég jól szerepeltünk, a 7. helyen zártunk. Nagyon erős, kiegyensúlyozott bajnokságnak tartom a török élvonalat, és ahogy minden más országban, itt is megvannak a tradicionális nagycsapatok, mint a Galatasaray, a Fenerbahce vagy éppen a Besiktas. Ezeknek a kluboknak megvan a fölényük, de nem annyira kirívóan, mint más országokban. Nagyszerű mérkőzéséket lehet itt játszani, rengeteg ki-ki meccs van, nincs igazándiból olyan, hogy papírforma.
A török egy alapvetően fizikális bajnokság, de vannak kiváló játékosok. Ha a topligákhoz akarjuk hasonlítani, akkor azt mondhatom, hogy talán az angol és a német bajnokság egyvelegének lehet tekinteni egy kicsit”
– mondta az Origo Sportnak Futács Márkó, aki szerint a magyar válogatott számára örömteli, hogy jelenleg ilyen sok játékosunk futballozik a török élvonalban.
„Egyértelműen jó helyen vannak itt a magyarok, de persze az a legfontosabb, hogy rendszeresen játsszanak a klubjaikban. Ha játszanak, akkor remek helyen vannak.
Nagyon jó fejlődési lehetőséget kínáló bajnokságról van szó, ha minél több játékosunk szerepel itt hétről hétre, abból csak profitálhat a válogatott. A csapatokban rutinosabb és fiatalabb játékosok egyaránt szerepelnek, nagyszerű tapasztalatokat lehet itt szerezni légiósként”
– tette hozzá a Franciaországban, Németországban és Angliában is megfordult támadó.
Futács szerint a török bajnokság közvetlenül az öt európai topliga mögé sorolható erősségben, és az itteni légióskodás egyik legnagyobb erénye, hogy a labdarúgók alaposan megerősödhetnek mentálisan is, továbbá hozzászokhatnak ahhoz, milyen érzés hatalmas nyomás alatt játszani.
„Ezeken a helyeken különleges érzés játszani, főként egy fiatal játékosnak, hiszen megtanul nyomás alatt teljesíteni. Itt a szurkolók hatalmas nyomást gyakorolnak a klubokra, és a klubvezetés sem türelmes, hiszen azért jönnek-mennek a játékosok. Ebből óriási előnyt lehet kovácsolni, mert igazából erről szól a foci.
A törököknél tényleg nagyon fanatikusak a szurkolók, valószínűleg a török mentalitásból adódóan. Néha talán túl is lőnek a célon, de ennek az a lényege, hogy akik itt játszanak, megtanuljanak nyomás alatt focizni és kilépjenek a komfortzónájukból.
Már a stadionok hangulata is remek, nem kell nagyobb motiváció, minthogy több tízezer ember előtt futballozhatnak 90 percig pokoli atmoszférában. Szóval motiváció, tapasztalatszerzés, mentális fejlődés – úgy vélem, ezek a legfőbb erények egy Törökországban játszó futballista számára” – összegzett az idén nyáron visszavonult magyar játékos.