A magyar labdarúgó-válogatottnál Marco Rossi szövetségi kapitány elsősorban a külföldi légiósokra támaszkodik, jelenleg pedig több olyan futballista is szerepel a keretben, akik a török élvonalban játszanak. Sallai Roland, Szalai Attila, Mocsi Attila, Balogh Botond és Csoboth Kevin is Törökországban, a Süper Ligben futballozik, ami jól mutatja, hogy mostanság mennyire vonzó perspektíva a magyarok számára az egyik legkeményebb focibajnokság.

Sallai Roland a török bajnokság legnagyobb sztárcsapatának, a Galatasaraynak a játékosa

Fotó: BUNYAMIN CELIK / ANADOLU

Magyarok a török bajnokságban

Nem új keletű jelenség, hogy a magyar labdarúgók előszeretettel igazolnak Törökországba. Már az 1960-as években is akadt ilyenre példa, Kuzman József (más néven Joe Erwin Kuzman) és Szalay Tibor is futballozott a Boszporusz partján – a Besiktasban mindketten szerepeltek –, és később sem tört meg ez a hagyomány. A 80'-as és a 90'-es években is fordultak meg magyar válogatott játékosok a török bajnokságban, és a 2000-es években sem volt népszerűtlen úticél Törökország a légiósaink számára.

Kabát Péter, Koman Vladimir, Feczesin Róbert, valamint Dzsudzsák Balázs nevét minden bizonnyal a fiatalabbak is jól ismerik,

a Debrecen csapatkapitánya is lehúzott egy szezont a török élvonalban.

Dzsudzsák Balázs 2015 nyarán írt alá a Bursaspor együtteséhez

Fotó: SERGEN SEZGIN / ANADOLU AGENCY

Marco Rossi együttesében jelenleg is szerepelnek Törökországban légióskodók, közülük Sallai Roland került a legjobb helyre. A 28 éves szélső tavaly szeptemberben igazolt a Freiburgtól a török liga legnagyobb sztárcsapatához, a Galatasarayhoz, amellyel az első idényében máris bajnok és kupagyőztes lett.

A hazája bajnokságát története során 25 alkalommal megnyerő isztambuli topklubban Sallai világsztárok oldalán futballozhat,

többek között Hakim Zijes, Victor Osimhen, Nicolo Zaniolo, Michy Batshuayi és Mauro Icardi is a csapattársa, de a nyáron kölcsönadott Eb-győztes spanyol csatárral, Álvaro Moratával is játszott már együtt. A magyar focista sokoldalúságát bizonyítva jobbhátvédként is többször helytállt már a Galatában, amellyel idén a Bajnokok Ligája főtábláján szerepelhet.

Sallai Roland remekel a Galatasarayban

Fotó: OMER TAHA CETIN / ANADOLU

Szalai Attila annak köszönhetően került vissza nemrég a nemzeti csapatba, hogy ismét a török bajnokságba szerződött.

A 192 cm magas középhátvéd néhány évvel ezelőtt a rekordbajnok Fenerbahce csapatában robbant be igazán, az isztambuli klubban olyan jól játszott, hogy lecsapott rá a Bundesligában szereplő Hoffenheim. A német bajnokságban Szalai nem találta a helyét, a kölcsönadás sem segített rajta – ekkor a válogatottból is kikerült –, idén nyáron viszont a Kasimpasa együtteséhez került kölcsönbe, és sikerült visszanyernie a formáját.