A Leicester, a Birmingham City és a Blackburn Rovers szurkolói biztosan jó szívvel emlékeznek Robbie Savage-re, aki a walesi válogatott tagjaként a magyar csapat ellen is pályára lépett 1995 és 2004 között íródott játékoskarrierjében. Futballistaként hiába játszott éveket a Premier League-ben, sok nyomot nem hagyott maga után, edzőként viszont már a második szezonjában történelmet írt.

Robbie Savage, ha játékosként nem is, de edzőként már biztosan történelmet írt

Fotó: MI NEWS / NurPhoto

Savage történelmet írt

A sporttörténeti jelentőségű eseményre az angol National League Cup, a National League és a Premier League 2. 32 csapata számára létrehozott sorozatban került sor. Savage csapata, a ligarendszerből 2024-ben kiesett Forest Green Rovers a Wolverhampton Wanderers U21-es csapatát fogadta. A zöldek padjára az idény elején a Macclesfieldtől érkező Savage pedig azzal került be a históriás könyvekbe, hogy már a mérkőzés legelső percében 4-et cserélt.

Ennek az oka pedig egy, a csapatok által már sokszor kárhoztatott szabály, miszerint l

egalább négy olyan játékost nevezni kell a kezdőcsapatba, akik egyrészt a meccs előtti bajnokin is a kezdőben szerepeltek, másrészt alapembernek számítanak az adott csapatban és legalább 40-szer pályára léptek már.

Savage viszont szeretett volna minél több lehetőséget adni a klub fiataljainak, akadémistáinak, ezzel együtt pedig pihentetni a bajnokikon standard kezdőknek számítókat.

Kettőt már korábban is cserélt több csapat edzője az első percben, de négyet még soha senki. Alighanem átgondolásra szorul a szabály, ami szinte kínálja, hogy ilyen módon játsszák ki.

A Forest Green egyébként 3-2-re megnyerte a kupameccset.