A Fradi 19 éves középpályása, Tóth Alex a kezdőcsapatban lépett pályára a portugálok elleni vb-selejtezőn, majd a 60. percben ferencvárosi klubtársa, Ötvös Bence váltotta. A magyar válogatott tehetsége remekül futballozott, amíg a pályán volt, de a mérkőzés után ő is csalódott volt, amiért nem sikerült pontot szerezni.

Tóth Alex kezdőként lépett pályára a portugálok elleni vb-selejtezőn

Fotó: Csudai Sándor

Tóth Alex: Nagyon jó a közösség a válogatottnál

„Szerencsétlenek voltunk a végén, de mindenki büszke lehet magára, hiszen mindnyájan beleadtunk mindent a pályán. A portugáloknál az összes futballista elképesztően képzett, 11-ből 11 játékos kiválóan kezeli a labdát, ez azért megnehezítette a dolgunkat” – árulta el az Origo Sportnak Tóth Alex, aki szuperlatívuszokban beszélt a kétgólos Varga Barnabásról, de azt nagyon sajnálja, hogy klubtársa és egyben válogatottbeli csapattársa a sárga lapjai miatt hiányozni fog a következő vb-selejtezőről.

A 19 éves középpályás szinte hihetetlennek tartja, hogy nemrég még Soroksáron futballozott, mára pedig alapember a Fradiban és a nemzeti együttesben,

a Puskás Arénában pedig 60 ezer ember előtt léphetett pályára. A jövőt illetően is komoly tervei vannak Tóth Alexnek.

„Remélem hasonló szintre el tudok jutni, hogy hétről hétre ilyen játékosok ellen tudjak játszani. Tényleg ez a célom, hogy ilyen magas szintre jussak” – tette hozzá Tóth Alex, akinek az ilyen teljesítmények után jelentősen nőhet az értéke az átigazolási piacon, de azt még ő sem tudja, milyen mértékben emelkedhet majd ez a szám.

„Ezt majd eldöntik az okosok”

– mondta nevetve, majd arról is beszélt, hogyan zajlott a beilleszkedése a válogatottba.

„Mindenki próbál egyre befogadóbb lenni. Azért is tud minden új játékos könnyen beilleszkedni, mert nagyon jó a közösség.

Szoboszlai Dominiktól nem kaptam konkrét tanácsot, ő is próbált minél többet beszélgetni velem, hogy egyre jobban kinyíljak, ő is remek ember,

és fantasztikus érzés, hogy olyan kvalitású játékosaink vannak a válogatottban, mint ő és Kerkez Milos” – zárta gondolatait Tóth Alex.

Marco Rossi együttese a világbajnoki selejtezősorozatban legközelebb Örményországot fogadja hazai pályán október 11-én, három nappal később pedig Portugáliába látogat.